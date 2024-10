Lecsapott az MNB az OVB-re: ez volt a bűnük, keményen fizethetnek

Az MNB 50,5 millió forint fogyasztóvédelmi és felügyeleti bírságot szabott ki az OVB biztosítási többes ügynökre a biztosítási alapú befektetési termékek átkötéséhez kapcsolódó jogsértő tájékoztatási gyakorlata, továbbá panaszkezelési és adatszolgáltatási hiányosságok miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) célvizsgálatot folytatott az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Kft.-nél (OVB), a 2020. január 1-jétől a vizsgálat lezárultáig tartó időszakot áttekintve.

Az MNB az OVB gyakorlatában továbbra is számos olyan esetet azonosított (ún. átkötések), amikor az ügyfél már rendelkezett befektetési egységekhez kötött, illetve megtakarítási célt is szolgáló életbiztosítási szerződéssel, ám – a korábbi szerződést visszavásárlással megszüntetve, illetve annak díjmentesítéséről, díjszüneteltetéséről vagy díjcsökkentéséről döntve – a többes ügynök közreműködésével új, hasonló jellegű biztosítási szerződést kötött.

Az ügyfél azonban a döntéshozatalt megelőzően nem kapott az OVB-től az átkötés megtakarításra gyakorolt hatásáról számításokkal alátámasztott, összehasonlítható tájékoztatást. A többes ügynök annak ellenére jár el így, hogy az MNB egy korábbi célvizsgálatot lezáró határozatával felhívta a tájékoztatási hiányosság megszüntetésére.

A fogyasztók szerződéskötést megelőző teljes körű tájékoztatása, valamint annak bemutatása, hogy az új szerződés megkötésére vonatkozó tanácsadás – a korábban kötött szerződésre, illetve a szóban forgó termékek költségszerkezetére is figyelemmel – milyen módon felel meg az ügyfél igényeinek és szükségleteinek, szintén a többes ügynök feladata a tanácsadással történő értékesítés során. A biztosítók képviseletében eljáró OVB az új biztosítások megkötéséért is – a piaci gyakorlatnak megfelelően – jutalékban részesült.

Az MNB emellett megállapította, hogy a többes ügynök több ügyfele panaszának (részbeni vagy teljes) elutasítása esetén nem nyújtott teljeskörű, valamennyi, a fogyasztó által igénybevehető jogorvoslati fórumra kiterjedő tájékoztatást. Az OVB emellett felügyeleti adatszolgáltatásait nem a jogszabályoknak megfelelő tartalommal nyújtotta be a felügyeletnek.

Mindezek nyomán az MNB ma közzétett határozatában 2025. január 31-i határidővel kötelezte a többes ügynököt arra, hogy írásban – dokumentumokkal alátámasztva – számoljon be a hiányosságok megszüntetéséről. A pénzügyi felügyelet 50 millió forint fogyasztóvédelmi és 500 ezer forint felügyeleti bírságot is kiszabott a feltárt problémák miatt. A bírságösszeg kapcsán súlyosító körülménynek minősült, hogy az OVB átkötési gyakorlata a fogyasztóknak akár anyagi hátránnyal is járhatott.

A biztosított ügyfeleknek célszerű előzetesen tájékozódni – pl. biztosítójukkal egyeztetve – szerződésük esetleges megszüntetésének, díjmentesítésének, díjszüneteltetésének vagy díjcsökkentésének pénzügyi hatásairól a döntést megelőzően, különösen akkor, ha új biztosítási szerződést ajánlanak nekik.