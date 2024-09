Állampapír a postán: megszólalt a Magyar Posta a slágerbefektetésről, ezért állnak most tömegek sorban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az állampapírok különböző formái ma a magyarok egyik kedvenc megtakarítási, befektetési formájának nevezhetők. Azt azonban kevesen tudják, hiába megy már csaknem három évtizede, hogy az állampapírt régi, igazi "papír" formájában kizárólag a Magyar Postán szerezhetjük be. Amikor megkérdeztük erről a postaszolgáltatót, minket is meglepett, hogy még mindig mennyire népszerű a postai állampapír. Lássuk, mekkora mértékben vásárolható állampapír a Postán, és mit vigyünk magunkkal, ha a csekkbefizetés mellett ezt is szeretnénk elintézni.

Az állampapírok napjaink Mgayarországán a legnépszerűbb befektetési, megtakarítási formának számítanak. Nem is csoda mindez, ha arra gondolunk, hogy erre a megtakarítási formára nem kell semmilyen plusz terhet fizetnünk a nyereségeink után, ellentétben egy sor mások lehetőséggel, ameleket bizony mindezek egyre jobban érintenek. Az állampapírok beszerzése emellett könnyű és a hozam is kimondottan jónak mondható - no persze, a gazdasági heyzet fuvallataival azért ez is változni szokott, de az biztos, hogy a magyarok a legjobbak között emlegetik, amiről arról döntenek, hogy a megtakarított pénzük álljon valamiben - s ez ne a párnaciha legyen otthon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Azt azonban kevesen tudják, hogy nem csak a Kincstárnál vagy online, hanem ha úgy tartja kedvünk, esetleg nem annyira hiszünk a modern technológiában, akkor akár egy egyszerű csekkbefizetéssel is összeköthetjük az állampapírok megvásárlását. A Magyar Postán is lehet állampapírt venni, a postai állampapír pedig - szintén kissé meglepő módon - igen népszerű a magyarok körében. Megkérdeztük az állami postaszolgáltatót, mennyire megy az állampapír a postán, miből mennyit vesznek, illetve az ország mely postahivatalaiban népszerűbb ez a befektetési, megtakarítási forma 2024-ben. Lássuk, mit tud a postai állampapír! Állampapír a postán: mit, mennyit vehetünk? A Magyar Posta a Pénzcentrumnak küldött válaszában leszögezte: ügyfeleik "igénylik, hogy a hagyományos postai szolgáltatás mellé a pénzügyi szolgáltatásokat is elintézhessék, amint azt is, hogy ebben tapasztalt ügyintézők álljanak rendelkezésükre". A nyomdai, vagyis klasszikusnak mondható "papír alapú" állampapírokat kizárólag a postahivatalokban lehet már beszerezni - országszerte 1 800 helyen: Kincstári Takarékjegy, 1 és 2 éves (10, 50, 100, 500 ezer és 1 M Ft címletekben)

Magyar Állampapír Plusz (10, 50, 100, 500 ezer, ill. 1 és 2 millió Ft címletekben) Emellett természetesen lehetőség van az úgynevezett "demateralizált" állampapírok vételére is - itt a névérték mindig egy forint, aztán annyit veszünk, amennyit éppen szeretnénk, illetve a törvényes minimumban vagy maximumban meg van szabva: Magyar Állampapír Plusz

Prémium Magyar Állampapír

Bónusz Magyar Állampapír

Fix Magyar Állampapír A nyomdai állampapírt kizárólag természetes személy vásárolhat, aki "devizabelföldi" is. A dematerializált állampapírokat pedig kizárólag magyar állampolgárságú, devizabelföldi, cselekvőképességükben nem korlátozott, nagykorú természetes személyek vásárolhatnak. A vásárláshoz az ügyfélnek rendelkeznie kell értékpapírszámlával. Számlanyitást az ügyfél csak személyesen kezdeményezhet, ehhez a vásárláskor tehát szükség lesz az adókártyára is. EZ IS ÉRDEKELHET Magyar állampapír kalkulátor 2024: kiszámoltuk, mennyit hoznak most az elérhető állampapír típusok A 2021-től elszabadult infláció hatására rengeteg magyar háztartás fordult a lakossági állampapírok felé. És még mit vigyünk magunkkal a postai állampapírhoz? Ha a Postán szeretnénk állampapírt vásárolni, az bizony egy klasszikus ügyintézésnek számít, így érdemes felkészülni a megszokottnak mondható iratokkal. Mindenképpen legyenek nálunk a következő iratok: NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Régi típusú, könyv formátumú személyi igazolvány, vagy

Kártya formátumú személyazonosító igazolvány, vagy

Kártya formátumú gépjármű vezetői engedély (jogosítvány), vagy

útlevél

Személyigazolvány csere/pótlás esetén az okmányiroda által kiállított fényképes ideiglenes személyazonosító igazolvány - válaszolta erre vonatkozó kérdésünkre a Magyar Posta. Kik és mennyit vesznek? Ez is meglepő lehet: a Postán csaknem három évtizede vesz már részt a nyomdai állampapírok árusításában, és már a fent említett demateralizált, 1 Ft-os névértékű állampapírok is régen kaphatók náluk. A Magyar Posta 1995-től vesz részt a nyomdai állapmapírok, míg 2013-tól a dematerializált állampapírok forgalmazásában. 2024 augusztus végi adatok alapján a Magyar Posta nyomdai állampapír állománya 616 milliárd, míg a dematerializált állomány 694 és fél milliárd forint Ft - válaszolt a Posta, mikor erről kérdeztük őket. De természetesen arra is kíváncsiak voltunk: hol és mennyi fogy belőle országosan, kik veszik szívesen a Postától az értékpapírokat? A Magyar Postán az idei év január és augusztus közé eső időszakra vonatkozó adatai alapján a legmagasabb értékben Budapesten értékesítettek a munkatársak állampapírt. Pest megye közel azonos szinten teljesít, míg a legkisebb értékben Somogy, Komárom-Esztergom és Tolna megyében adott el a Posta állampapírt - tudtuk meg ezt is a Magyar Posta dolgozóitól.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK