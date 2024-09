Magyar állampapír kalkulátor 2024: kiszámoltuk, mennyit hoznak most az elérhető állampapír típusok

A 2021-től elszabadult infláció hatására rengeteg magyar háztartás fordult a lakossági állampapírok felé annak érdekében, hogy megóvják megtakarításaik vásárlóerejét. Bár a tavalyi év második felétől kezdve a pénzromlás mértéke jelentős mértékben lelassult, a fogyasztás csak nem akar növekedni, amelyet jelentős részben az okozhat, hogy a lakosság jelenleg is igyekszik visszapótolni az elmúlt években részben vagy egészben felélt megtakarításait. Mindez tehát azt jelenti, hogy a csökkenő hozamkörnyezet mellett sem érdektelen, hogy milyen lehetőségek közül válogathatnak a megtakarítani vágyó magyarok. Az alábbiakban tehát összefoglaltuk, hogy mekkora állampapír hozamokra számíthat az, aki most szeretne Prémium Magyar Állampapírt, Bónusz Magyar Állampapírt, vagy más egyéb lakossági állampapírt vásárolni.

Sokakban csupán az elmúlt években tudatosult, hogy bizony oda kell figyeljenek a megtakarításaikra, különben azokat úgy ahogy van megeszi az infláció. Bár a pénzromlás tulajdonképpen mindig fenyegeti a félretett pénzünk értékállóságát, évi 1-2%-os infláció mellett ez nem különösebben szembetűnő. Nem úgy, mint a 2022-2023-ban tapasztalt, rendkívül gyors pénzromlás idején, amikor szinte a szemünk láttára olvadt el a fizetésünk vásárlóereje. Ha volt valami haszna az utóbbi évek nagy gazdasági krízisének, akkor az az, hogy sokan felismerték, bizony nem szabad csak úgy a számlán parkoltatni a félretett pénzünket – rengetegen fordultak a jövedelmezőbb befektetési eszközök, úgy mint a lakossági állampapírok felé.

Bár az infláció és a kamatszint csökkenésével az utóbbi hónapokban a lakossági állampapírokkal elérhető hozamok is rendre csökkennek, még mindig érdemes lehet ezekhez a papírokhoz fordulnunk, amennyiben csupán néhány évre szeretnénk befektetni a megtakarított pénzünket. De nézzük meg, milyen kamatokra is számíthatunk jelenleg.

Jelenleg is értékesített állampapírok

A különböző fajta lakossági állampapírok összehasonlíthatóságát némileg nehezíti, hogy nem csak a kamat mértéke, hanem azok fajtája is eltér egymástól, hiszen míg egyes papíroknál végig fix, addig másoknál változó a kamat mértéke. Vegyük tehát gyorsan végig, hogy milyen kamatokat nyújtanak jelenleg az egyes papírok.

Prémium Magyar Állampapír

A PMÁP egy változó kamatozású állampapír, amely jelenleg 7,90%-os kamatot kínál a lakossági befektetők számára, a futamideje 8 év. A kamat két részből tevődik össze, az úgynevezett kamatbázisból és a kamatprémiumból. A kamatbázis értéke évente változik, a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett éves átlagos infláció (fogyasztói árindex) százalékos mértéke, míg a kamatprémium mértéke sorozatonként előre meghatározott.

Ez alól kivételt képez az első kamatperiódus, amikor is a már említett 7,90% az évesített kamat mértéke. A második évtől azonban a már említett módon számítják majd a papír kamatát – tehát a KSH által meghatározott előző évi – vagyis az idei – átlagos fogyasztóiár-index százalékos mértéke plusz a kamatprémium fogják kiadni a tényleges kamatot. Utóbbi egyébként lépcsős kamatozású – mértéke az másodiktól az ötödik évig évi 0,50%, majd a hatodik-hetedik-nyolcadik évben már évi 1,00%. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a papír kamatozása – ha nem is jelentős mértékben, de - garantáltan meghaladja majd az inflációt.

Bónusz Magyar Állampapír

A PMÁP 7,90%-os kamatával szinte megegyező mértékű, 7,89%-os kamatot fizet a BMÁP is, legalábbis az 5 éves futamidejű változat esetében. Ugyanakkor itt is változó kamatozású állampapírról beszélünk, ráadásul a kamat itt még sűrűbben, 3 havonta változik. A konstrukció esetében ugyanis a kamatbázis mértéke a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyek (DK) aukción kialakult átlaghozamai alapján kerül meghatározásra. (A DK egy másik, intézményi befektetők által is vásárolható állampapír, melynek hozama piaci hozamnak tekinthető.)

A tényleges kamat másik felét ebben az esetben is a kamatprémium adja, melynek mértéke a 3 éves papírok esetében évi 1,5%, az 5 éves esetében az első három évben évi 1,5%, majd az utolsó 2 évben évi 2,5%. A lényeg tehát, hogy az aktuális 7,89% kamat már az idei évben is változhat.

A BMÁP-nak egyébként az a különlegessége, hogy nem évente, hanem háromhavonta fizet kamatot. Fontos azonban kiemelni, hogy az aktuális kamat itt is éves kamatot jelent, tehát a 3 hónap leteltével csupán a 7,89% időarányos részét, tehát a negyedét (1,97%) kapjuk meg hozamként.

Fix Magyar Állampapír

Valamivel alacsonyabb, 6,75%-os éves aktuális kamatot kínál a 3 éves futamidejű FixMÁP, amelynek már a neve is sejteti, hogy ezúttal fix kamatozású papírral van dolgunk. Ez a papír – hasonlóan a BMÁP-hoz – is háromhavonta fizet kamatot, viszont mindig a 6,75% időarányos részét, tehát háromhavonta a befektetett összeg 1,69%-át. Ez a fix kamatozás jelenthet előnyt és hátrányt is – amennyiben a következő 3 évben tartósan 6,75% alatt marad az infláció, akkor jól járhatunk vele, ellenkező esetben viszont nem éri meg a futamidő végéig kitartani mellette.

Magyar Állampapír Plusz

Májusban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy megújult a MÁP Plusz. A fix, sávos kamatozású papír jelenleg évi 6,00-7,00% kamatot kínál az ügyfeleknek attól függően, hogy milyen sokáig tartják a papírt – az első évben 6,00% a kamat mértéke, amely utána évente egységes mértékben, 0,25 százalékponttal növekszik, az ötödik évre elérve az évi 7,00%-ot. A papír további különlegessége, hogy a kamatfizetéseket követő 5 munkanapos időintervallumban garantáltan nettó 100%-os árfolyamon lehet visszaváltani, magyarán a papír lejárat előtti eladásakor sem ér minket veszteség. Ez előnyt jelent a többi állampapírral szemben, azoknál ugyanis jellemzően 99% a visszaváltási árfolyam.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Euró Magyar Állampapír

A fentiekhez képest jóval szerényebb, 3,711%-os kamatot kínál a 3 éves futamidejű EMÁP, amely szintén változó kamatozású. A papír kamata a 3 hónapos EURIBOR-hoz kötött (Euro Interbank Offered Rate – Európai Irányadó Bankközi Kamatláb). A papír különlegessége, hogy euróban vásárolható meg, illetve abban is törleszt. Megvásárlása akkor érheti meg, ha a futamidő alatt a forint gyengül annyit az euróval szemben, hogy kompenzálja az alacsonyabb kamatot. Amire egyébként az utóbbi évekből kiindulva jó esélyünk van.

Babakötvény

Végezetül megemlítjük a babakötvényt, melyet ugyan csak 18 év alatti gyerekünk részére vásárolhatunk, ugyanakkor igen magas, jelenleg 20,60%-os éves kamatot kínál, ráadásul még állami támogatás is jár mellé. A kötvény változó kamatozású, a kamatprémium 3%, míg a kamatbázis a KSH által megállapított, előző évi éves infláció mértékével megegyező (jelenleg 17,6%). A kötvény futamideje 19 év, de a gyerek 18. születésnapja után már visszaváltható.

Állampapír kamatok konkrét példákon keresztül

Látható tehát, hogy a megfelelő konstrukció kiválasztásában mindenki magára van utalva, legalábbis abban az értelemben, hogy a termékek sokfélesége miatt mindenkinek az egyedi élethelyzete, céljai és lehetőségei tükrében kell eldöntenie, hogy számára éppen melyik az ideális választás. Ennek ellenére nézzünk egy példaszámítást a Magyar Állampapír Kalkulátor segítségével.

A kalkuláció során 1 millió forint névértéken vásárolt állampapírt vettünk alapul, melyet 12 hónapig szeretnénk tartani – tehát mindenképpen a futamidő lejárta előtt szeretnénk megválni a papírtól. Nézzük, mekkora hozamunk lenne az egyes termékek esetében.

A fenti esetben a PMÁP-pal járnánk a legjobban, ugyanis egyévnyi tartást követően az 1 millió forintunk helyett 1 069 000 forintot kapnánk vissza. (Valójában 79 ezer forint lenne a hozamunk, ám az 99%-os visszaváltási árfolyam miatt 10 ezer forintunkba kerülne a papír idő előtti eladása.)

Hasonló hozamra számíthatnánk a MÁP Plusz esetében is, itt ugyanis egy év leteltével 1 063 800 forintot kapnánk vissza, ami 6,38% hozamot jelent. Ennek oka, hogy az első kamatperiódus valójában hosszabb, mint egy év, tehát a fent említett 6,00%-al szemben az első éves tényleges kamat 6,38%. Ráadásul nem számoltunk idő előtti eladási díjjal, mert feltételeztük, hogy a kamatjuttatási időszakban adjuk el a papírt, ami ilyenkor díjmentes.

A FixMÁP esetében 61 745 forint lenne a tényleges nyereségünk, ha most vennénk 1 millió forint értékben a papírból, majd 12 hónap elteltével el is adnánk azt. Ennél valamivel magasabb, 64 564 forintos nettó nyereségre számíthatnánk a BMÁP esetében.

A legnagyobb bizonytalanság az EMÁP esetében mutatkozik, itt ugyanis nagyon nem mindegy, hogy milyen árfolyamon vesszük, illetve adjuk el végül az eurót. A kalkulátor szerint 12 hónappal később 58 euró lenne a nettó nyereségünk, ami forintban kifejezve igen eltérő mértékű lenne – például 393,98 forintos árfolyam esetében 22 782 forint, míg 401,37-es árfolyamon 41 966 forint lenne a nettó nyereségünk (ez a tőke árfolyamnyereségét is tartalmazza, nem csak a kamatét).