Nem jártak jól, akik ide fektették a pénzüket: nagy bukta volt az augusztus is

Jelentősen, 13,1%-kal esett vissza a kriptopiac teljes kapitalizációja augusztusban, elsősorban az Egyesült Államokból érkező kedvezőtlen foglalkoztatottsági adatok miatt. A trend azonban megfordulhat a Fed szeptemberi kamatdöntő ülése után. Az Ethereum Layer-1 gázdíjak a mélyponton vannak, a stabilcoinok viszont szárnyalnak és egyre nagyobb teret nyernek a hagyományos pénzpiacokon is.

2024 augusztusában a kriptopiac teljes kapitalizációja 13,1%-kal esett vissza, amit elsősorban makrogazdasági folyamatok magyaráznak, derül ki a Binance Research augusztus hónapot vizsgáló jelentéséből. A vártnál kedvezőtlenebb adatok láttak napvilágot az amerikai munkanélküliségről, a japán jegybank pedig jelentősen megemelte az irányadó kamatot, amely a világ összes tőzsdéjén, de leginkább Ázsiában éreztette a hatását. A kriptopiacon, egyik napról a másikra több mint 819 millió dollárnyi pozíciót kellett zárni, vagyis a kereskedők összességében ekkora veszteséget szenvedtek el az adott pozíción, ami az állományaik automatikus eladásához vezetett. Ilyen mértékű likvidáció 2024 áprilisa óta nem történt.

A hirtelen áresés („flash crash) ellenére a piac az élénkülés jeleit mutatta, amikor Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke egy esetleges szeptemberi kamatcsökkentésre tett utalást, és az Egyesült Államok Gazdasági Elemző Központja (U.S. Bureau of Economic Analysis) a második negyedévi GDP növekedést 3%-ra módosította, ami így a vártnál magasabb lett.

Az amerikai alapkamat 2001 óta nem látott magasságban van, miután 2022 márciusa és 2023 júliusa között folyamatosan emelkedett. A legutóbbi nyolc kamatdöntő ülésen a Fed a kamatlábat változatlanul hagyta, ám most minden jel arra mutat, hogy a következő, szeptember 17-18-i ülésen kamatcsökkentésre kerül sor. A Fed mindig az amerikai gazdaság aktuális állapotának függvényében módosítja a szövetségi alapkamatláb célkamatlábát. Erre azért van szükség, hogy egyfelől az árak ne emelkedjenek tovább (azaz nem szabaduljon el az infláció), másfelől azért, hogy növeljék a foglalkoztatottságot. Most, hogy az amerikai infláció jelentősen csökkent a korábbi csúcsokhoz képest, és gyorsan közelít a 2%-os célhoz, a Fed figyelme a munkanélküliségre helyeződött át. A célkamatláb – azaz a hitel árának – csökkentésével friss pénz áramlik majd az amerikai gazdaságba, elegendő forrást biztosítva a vállalkozásoknak ahhoz, hogy új munkaerőt vegyenek fel, ami pedig vélhetően javítani fogja a foglalkoztatási adatokat.

A jelentés azt is megállapítja, hogy az Ethereum Layer-1 gázdíjai több mint öt éves mélypontjukra értek: az elmúlt hetekben több alacsony prioritású tranzakció is egy gwei-be vagy még ennél is kevesebbe került. A gázdíjak csökkenése az alacsonyabb hálózati aktivitásnak, és a blobok (új típusú adattároló hely) márciusi, Dencun-frissítés során történt bevezetésének tulajdonítható, ami nem csak a Layer-2 gázdíjakat csökkentette, hanem enyhítette az Ethereum Layer-1 leterheltségét is, hozzájárulva ezzel a gázdíjak általános csökkenéséhez.

A jelentés szerint, a konkurens mémérmék megjelenése ellenére a Pump.fun továbbra is az élen áll, és új rekordot állított fel augusztusban az egyetlen nap alatt létrehozott több mint 20 ezer tokenjével. A platform közel 2 millió tokent indított el eddig, és augusztus közepe óta a Solana-alapú decentralizált tőzsdéken ("DEX") a napi tranzakciók több mint 60%-ért felelt. A piaci verseny erősödésével érdekes lesz megfigyelni, hogy a Pump.fun meg tudja-e őrizni dominanciáját vezető mémérme-indító platformként.

A stabilcoin-piac továbbra is virágzik, a tranzakciószámok megközelítik a történelmi csúcsokat és jelentős növekedés tapasztalható a CELO és a Solana ökoszisztémákban is. A CELO USDT-kínálata gyorsan elérte a 200 millió USD-t, a Solana pedig a tranzakciók számát tekintve került vezető pozícióba - a PayPal PYUSD nevű stabilcoinjának piaci kapitalizációja ennek köszönhetően emelkedett 1 milliárd dollárra. Ahogy a stabilcoinok globálisan egyre nagyobb teret nyernek, egyre fontosabb lesz nyomon követni, hogy a makrogazdasági tényezők és a szabályozási változások hogyan befolyásolják ennek a piaci szegmensnek a fejlődését.