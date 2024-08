Rengeteg fiatal dolgozik nyáron: komoly pénzeket kereshetnek diákmunkával

A nyári időszak egyszerre jelentheti a fiatalok számára a kikapcsolódást és a szórakozást, valamint diákmunkák, időszakos munkák vállalását is. Egy biztos, pénzügyi vonzata mindegyiknek van, egy friss kutatásából pedig az derült ki, hogy a fiatalok többsége, 62 százaléka dolgozik valamilyen formában, és általában gyűjtenek is jellemzően lakásra, autóra, utazásra és fesztiválokra.

Minden évben készít az OTP Bank egy reprezentatív kutatást, amiben a 16 és 30 év közötti fiatalok pénzügyi szokásait, teveit, attitűdjeit vizsgálja. A megkérdezett fiatalok többsége, 62 százalék dolgozik tanulás mellett, 28 százalékuk eseti jelleggel, 17 százalékuk részmunkaidőben vállal munkát, míg 12 százalék rendszeresen végez alkalmi munkát. A kutatás résztvevői közül a többség, a megkérdezettek 54 százaléka gyűjt valamire.

A válaszadók 40 százaléka nyilatkozta azt, hogy lakás vásárlásra, felújításra, bútorokra takarít meg. Szintén előkelő helyen végzett a műszaki cikkek és a szórakoztató elektronika kategóriája, de általános tartalékra is gyakran tesznek félre, ahogyan az autó, az utazás és a fesztiválozás is megjelenik a megtakarítási célok között.

Egy évvel ezelőtt vezettük be a Persely szolgáltatást, ami az internet- és mobilbankunkban érhető el. A funkció lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy digitálisan megtakarítsanak különböző célokra, amiket kategorizálni is tudnak. A szolgáltatás nagyon népszerű és már több mint kétszázhúszezer Perselyt nyitottak ügyfeleink. Ezekből az adatokból sokat meg lehet tudni a fiatalok megtakarítási szokásairól is. Jó látni, hogy a 14-24 éves fiatal korosztályban nagy hangsúlyt kap a tanulási célú megtakarítás. Diákként én is azért mentem el dolgozni, hogy hozzá tudjak járulni külföldi tanulmányaimhoz

– mondta Máriás Endre, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője. A Bank tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre fiatalabb korban nyitják meg a magyar gyerekek számára az első bankszámlát, mert egyre több olyan élethelyzet van, amiben jól jön a számla és a kártya megléte. Ilyen lehet a diákmunka, a fesztiválokon való fizetés, vagy a kártyás és online vásárlás igénye.

A fiatalok pénzügyi attitűdjei sokat változtak egy év alatt. Megerősödött a megtakarítási szándék és a biztonságra való törekvés, ügyintézést tekintve a digitális megoldásokat preferálják továbbra is. Már egy éves időtávban is érzékelhetően nőtt a - főleg okoseszközökhöz köthető – digitális fizetési megoldások használata. A pénzügyi ajánlatokról is szívesen tájékozódnak az összehasonlító oldalakon és a megkérdezettek többsége úgy gondolja, ha beosztással is, de kijön a jövedelméből

– tette hozzá Máriás Endre.