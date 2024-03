Luxusórái miatt kutatták át házát a rendőrök: nem volt nyoma az adóbevallásban a Rolexeknek

Pénzcentrum/MTI Link a vágólapra másolva

Jogosulatlan vagyonosodással kapcsolatban ellene indított vizsgálat keretében házkutatást tartottak Dina Boluarte perui elnökasszony rezidenciáján pénteken késő este. Az államfőt azzal gyanúsítják, hogy nem vallotta be vagyona részeként luxusóra-gyűjteményét. A rendőrség beszámolója szerint 40 rendőrt és nyomozót vetettek be, hogy "átkutassák a házat és lefoglalják a Rolex órákat". Korábban, az akciót megelőzően az ügyészség megtagadta az elnökasszonytól a lehetőséget, hogy maga mutassa be a luxusórákat a számlákkal együtt.

