Így spórolhatsz súlyos tízezreket a mindennapi kiadásad során: pofonegyszerű a trükk

„Sok kicsi sokra megy” címmel indította el az MNB a lakossági megtakarításokat támogató új pénzügyi fogyasztóvédelmi kampányát. Mindennapi költési szokásaink, feleslegesen drága szolgáltatói szerződéseink ésszerűsítésével is anyagi tartalékot teremthetünk családunknak. A jegybank honlapján tanácsokat kaphatunk pénzünk megfontolt befektetésének szempontjairól is, figyelve a hozam, kockázat és hozzáférhetőség „mágikus háromszögére”.

Pénzügyi sikereink döntően mindennapi szokásainkon múlnak, befektetési ismereteink csak 20 százaléknyi szerepet játszanak ebben. Célszerű megkísérelni egy évre előre tervezni pénzügyeink kapcsán, figyelve a fix nagyobb kiadásokra (pl. iskolakezdés, ünnepek) és felkészülve az esetleges váratlan helyzetekre (pl. elromlik a hűtő). Ezután az év során havi bontásban folyamatosan jegyezzük le bevételeinket és kiadásainkat, s utóbbiak kapcsán próbáljuk meg megszüntetni a „pénznyelő”, fölösleges költségeket – olvasható a Magyar Nemzeti Bank „Sok kicsi sokra megy” megtakarítási kampányának honlapján.

Többletmunka és erőfeszítések nélkül is anyagi tartalékot gyűjthet a családunk, ha pl. olcsóbb internet- vagy mobilcsomagra váltunk át a kihasználatlan drágábbról, vagy ha évente ellenőrizzük, hogy nincs-e olcsóbb, ám ugyanolyan szolgáltatást kínáló bankszámla, casco-, lakás vagy kötelező gépjárműbiztosítási ajánlat a piacon a meglévő helyett. Sok apró kiadástól szabadulunk meg akkor is, ha a fizetős sms-értesítés helyett banki applikációnk ingyenes push üzeneteiben kérünk tájékoztatást tranzakcióinkról, de akár azzal is, hogy megszüntetjük a bankszámla- vagy kártyaszerződéskor eredetileg igényelt, de már nem használt kiegészítő szolgáltatásokat.

Ha céljaink megvalósítására elkerülhetetlen hitelt felvenni, sokat spórolhatunk, ha időt szánunk a számunkra leginkább testhezálló hiteltípus, majd ezen belül a konkrét ajánlat megtalálására. Hitel és hitel között is jelentős különbségek vannak, többek közt azok „árában” is: mindenképpen célszerű kerülni a kiugróan drága konstrukciókat! A választáskor keressük az MNB által fogyasztóbarátnak minősített hiteltermékeket (pl. Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel). A lakáshitelre érdemes előtakarékoskodni, hiszen nagyobb önrész esetén kisebb összegű, így kisebb törlesztőrészletű (vagy rövidebb futamidejű) kölcsönt kell csak felvennünk.

Ha már van megtakarításunk, annak okos befektetéséhez mérlegelnünk kell a hozam, kockázat és pénzünk hozzáférhetőségének (likviditásának) „mágikus háromszögét”. A remélt magasabb hozam ugyanis gyakorta nagyobb kockázattal jár, ha viszont a biztonság vagy/és pénzünk mindenkori gyors elérhetősége a fő szempont, akkor lehet, hogy csak kevesebbet fialhat megtakarításunk.

A jogszabályok révén adókedvezmények járnak azoknál a megtakarításoknál, amelyekkel egyúttal az államháztartás egyensúlyának finanszírozását is segítjük. Évi akár százezres nagyságrendű személyi jövedelemadó-visszatérítés jár nekünk pl., ha önkéntes pénztári tagságunk, nyugdíjbiztosítás szerződésünk vagy NYESZ számlánk van, néhány befektetési forma (pl. ingatlanalap, tartós befektetési számla, lakástakarék-betét kamata) után szociális hozzájárulási adót (szocho) nem kell fizetnünk. Ha pedig az elmúlt bő négy évben kibocsátott hazai állampapírunk van, a szocho mellett még a kamatadó alól is mentesülünk – olvasható az MNB megtakarítási kampányának oldalán