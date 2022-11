Megállíthatatlanul erősödik a forint: már 400 alatt az euróárfolyam, két hónapja nem volt ilyen

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Folytatódik ma reggel is a forint erősödése: már folyamatosan 400 körül mozog az euróárfolyam, sőt alá is ment már a lélekteni határnak. Eközben a dollárral szemben is 401 forintig erősödött a magyar valuta.

