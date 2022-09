Így még a válság közepén is szerezhetsz egy kis plusz pénzt: nem bonyolult, sokan csinálják

Komoly gazdasági recesszió felé tartunk, melyben a korábbi életszínvonal fenntartása a legtöbb embernek lehetetlen lesz, lépni kell, változtatni, és összhangba hozni a bevételeiket a kiadásaikkal. Szakértő segítségébel vizsgáltuk meg, melyek azok a területek a pénzügyeinkben, ahol csökkenthetjük a kiadásainkat, és miképp növelhetjük a bevételeinket a válság kapujában.

Mostanra már senkinek nem kell bemutatni sem az inflációt, sem pedig az elszálló árakat, sőt, legtöbben már az első, csak részben rezsicsökkentett gáz és villanyszámlájukat is megkapták, így szembesülhettünk vele, hogy az életünk gyökeresen megváltozik ezekben a napokban.

A szeptemberi hónap feltehetően igazi sokk lesz rengeteg magyar család számára sokan az esetleg külföldi nyaralás után most szembesülnek majd az itthoni mindennapi árakkal. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az árstopos termékek, sőt, az olcsó benzin sem lesz velünk örökre: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy hét közepi nyilatkozata arra enged következtetni, hogy hamarosan búcsút inthetünk a hatósági áras termékeknek, ahogy a kamatstopnak is.

Ilyen helyzetben a korábbi életszínvonal fenntartása a legtöbb embernek lehetetlen lesz, lépni kell, változtatni, és összhangba hozni a bevételeinket a kiadásainkkal. Kontroll alá kell vonni a kiadásokat, átgondolni.

Mit tehet az, aki már érzi, sejti, hogy az eddigi életszínvonala ilyen infláció mellett nem fenntartható?

Több apró (néhány ezer, tízezer forintot) és néhány jelentősebb (akár több százezer forintot megtakarító) lépést tehetünk is, amikkel anyagilag jobb helyzetbe hozhatjuk magunkat és családunkat egy pénzügyileg nagyobb kihívást jelentő időszakban. A lépéseket alapvetően két csoportra oszthatjuk: növelhetjük a bevételeinket és csökkenthetjük a kiadásainkat. Mindkét területen érdemes minél több lépést végrehajtani. Nézzünk ezekre néhány példát:

Autózás

Az egyik legnagyobb költségként a közlekedés szokott felmerülni a munkavállalók elmondása alapján, ezen belül is az autóhasználat. Ez a gyakorlatban a nem jól kihasznált autózást jelenti. Akár városon belül közlekedünk, akár távolsági útra készülünk, az autómegosztás hatékony módja az üzemanyag-költség csökkentésnek.

Egy vidéki multinacionális cég egymáshoz közel lakó munkavállalói például ahelyett, hogy négy autóval járnának külön - külön dolgozni, egy autóval járnak közösen, hetente cserélve a sofőrt. Így az autó is kevésbé amortizálódik és az üzemanyag költség is négyfelé oszlik. Ez a megoldás jelentős segítség lehet, amennyiben a benzinársapka megszűnik a jövőben.

- mondta el a Pénzcentrumnak Sipos Csaba, a Grantis vezető pénzügyi tanácsadója. A távolsági autómegosztásra már széleskörben ismertek online platformok, ahol kiadhatjuk szabad helyeinket. Akik nem akarják idegenekkel megosztani a járművet, azok számára jó hír, hogy extra bevételre csomagszállítással is szert lehet tenni, ha van hely a kocsiban. A csomagszállítás szintén könnyen megszervezhető a carsharing platformokon vagy közösségi oldalakon.

Ha már autózás: amennyiben rendelkezünk cascoval, de sokat áll az autó, érdemes megvizsgálni, hogy nem lenne-e kedvezőbb az éves cascobiztosítást egy percdíj alapúra váltani. Több biztosító is kínál ehhez mobilalkalmazást és egyszerűen autóba telepíthető eszközöket a méréshez. Jellemző tapasztalat azoknál, akik pénzügyeik áttekintését kérnek, hogy olyan új és drága autót vásárolnak, amelyet egyébként nem feltétlenül engedhetnek meg magunknak, másrészt egy sokkal olcsóbb és használt jármú és teljesen megfelelne a feladatnak.

Minden ilyen kiadásnál érdemes feltenni a kérdést, hogy az adott áru a szükségleteinket, vagy a vágyainkat elégíti ki.

Utóbbi nélkül ugyanis lehet élni, és ebben az esetben lehet, hogy milliós nagyságrendű összeget spórolunk meg, az autó fenntartási költségeiről nem is beszélve.De összességében érdemes lehet feltenni azt a kérdést is: biztos, hogy szükség van autóra? Fiatalabb, városban dolgozó munkavállalók meg szoktak lepődni, amikor megtudják, hogy a munkáltató adómentesen, cafeteriaelemként hagyományos vagy elektromos biciklit is adhat a munkavállalóknak. Sokan így váltják ki az autózással, tömegközlekedéssel járó költségeket, miközben az egészségükért is tesznek, ha bringára ülnek. Sőt, arra is van példa, hogy - a már magasabb adóterhet jelentő - cégautót váltották ki egy biciklivel és egy keretösszeggel, amit a munkavállaló a fővárosban közösségi autóbérlésre használhatott fel, ha szüksége volt autóra.

Előfizetések

Nagyon könnyű rászokni, annál nehezebb rávenni magunkat a különböző előfizetések lemondásra, pedig havonta több ezer forint megtakarítást jelenthet, ha vesszük a fáradtságot és lemondjuk a nem használt tévés és zenei előfizetéseket.

Szintén ide tartozik a telefontarifánk optimalizálása: az utóbbi években megannyi új tarifacsomagot vezettek be a szolgáltatók. Vizsgáljuk meg, hogy mekkora telefonszámlát fizetünk és van-e esetleg kedvezőbb árú, vagy hasonló árú, de több szolgáltatást nyújtó díjcsomag. Szintén tapasztalat, hogy akár a kisebb díjcsomagra váltás is jó alternatíva. Egy család esetében ez a lépés tízezrekben mérhető megtakarítást jelent. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak a ki nem használt sportbérletek: ha nem használjuk, ne fizessük!

Pénzügyi termékek optimalizálása

Nem szeretünk a banki szolgáltatásokkal, termékekkel foglalkozni, amikért pénzt fizetünk, pedig ebben az esetben is megtakarítható akár több százezer forint éves szinten. Ma már minden információ könnyen elérhető és a változtatás is néhány nap például egy drága bankszámla lecserélése esetén. Fiatal felnőttek, pályakezdők esetében gyakori tapasztalat, hogy nincsenek kellő figyelemmel arra, amikor bizonyos életkor betöltése után a bank átváltja a diákszámlájukat egy drágább csomagra. Sokaknak akár évekig is ketyegnek egy drága konstrukció költségei, holott jó eséllyel egy sokkal olcsóbb bankszámla is rendelkezésre állhat (bizonyos jövedelem érkeztetése esetén például nincs számlavezetési díj, olcsóbb az utalás vagy készpénzfelvétel, esetleg a kártyadíjat is elengedik).

Könnyen megtalálhatjuk az olcsóbb bankszámlákat, ha használjuk az éves díjkimutatást, amit bankunk automatikusan elkészít minden év elején, és konkrétan szerepel az éves bankszámlaköltségünk és azok a tranzakciók, amiket elvégeztünk. Ennek birtokában már csak egy online is elérhető bankszámlakalkulátorral kell megnéznünk, hogy van-e bank, aminél ezeket olcsóbban elvégezhetjük. A bankváltás pedig - ha csak nem törlesztési számláról van szó, vagy hátralékunk van a számlán - kevesebb mint egy héten belül megtörténhet, és ehhez csak kérnünk kell a számlavezető bankunkat, a többit a két bank elrendezi egymás között.

Az emelkedő kamatok korában egyre kevésbé éri meg a hitelkiváltás, azonban még mindig sokan vannak, akik magasabb kamaton fizetnek változó kamatozású kölcsönöket. Egy vagy több ilyen korábbi, drágább hitelt cserélünk le hitelkiváltással egy új, kedvezőbb konstrukcióra, aminek alacsonyabb a törlesztője vagy kevesebb ideig kell fizetni. Tipikusan jó döntés, ha például a jellemzően 30-38%-os kamatú hitelkártya-tartozásunkat rendezzük egy személyi kölcsönből, aminek átlagos kamata még mindig 15 százalék körül van.

A jelzáloghitelek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a fizetendő havi törlesztőrészletünket akár 20 százalékkal is csökkenthetjük adókedvezmény igénybevételével önsegélyező pénztári tagsággal évi 150 000 forintig. Két tagú család esetén ez már 300 000 forint megtakarítást jelenthet.

Befektetések

Banki befektetéseinket, megtakarításainkat is érdemes átnézni: a legtöbben készpénzben, bankbetétben és állampapírban takarékoskodnak, azonban ezek a megoldások - bár alacsony kockázatúak - nem védenek ekkora inflációs hatással szemben. Törekedjünk arra, hogy megtakarításaink értékálló eszközökben pihenjenek és ne veszítsenek a jövőbeli vásárlóerejükből. A megfelelő eszközök, portfólió kialakításához nagy segítséget jelenthet egy pénzügyi tanácsadó, hiszen több száz terméktípus és módozat található, ezek között kellene eligazodni és megtalálni az igényekhez képest optimális megoldást, ami nem könnyű feladat most.

A korábban említett adókedvezményekre a megtakarítások kapcsán is érdemes odafigyelni: több olyan megtakarítási forma van, ahol a befizetéseink után 20 százalék adókedvezményt kaphatunk, egy évben legfeljebb 280 000 forintot (több öngondoskodási termék használatával). Érdemes minden családtagnak kihasználni ezeket a lehetőségeket.

A megtakarítások, befektetések után fizetendő adót is optimalizálhatjuk: hosszú távú nyugdíj-megtakarításokkal, mint amilyen a NYESZ, nyugdíjbiztosítás vagy önkéntes nyugdíjpénztár vagy TBSZ számlával például adómentessé tehetjük egy idő után az itt gyűlt vagyont, egyéb esetben viszont jelentős adóterhek sújtják a megtakarításunkat (és akkor az inflációval még nem számoltunk).

Ugyanúgy, ahogy telefondíjcsomagunkat, bankszámláinkat “jóárasítjuk”, megtehetjük ezt a biztosításainkkal is. Érdemes minden egyes biztosítást megvizsgálni, hogy van-e hasonló vagy jobb szolgáltatást nyújtó kedvezőbb áron.

Extra bevételek

Nagyon sokan a hobbijukat alakították vállalkozássá teljes állásuk és családjuk mellett: fotózással, futárkodással, korrepetálással egészítették ki a havi bevételeket. Volt, aki mystery shoppingolt, többen pedig egy nagy bútorüzletben vállalt rakodást és összeszerelést. Olyan felsővezetővel is dolgoztunk már együtt, akinek annyi bevétele volt például fotózásból, amiből bőven megélt, a magas fizetését pedig megtakarította.

Szintén eredményes bevételnövelő megoldás, ha nagyobb felelősséggel, nagyobb kihívással járó pozíciót pályázunk meg munkahelyünkön, vagy átképezzük magunkat magasabb fizetéssel járó szakmára. Ez természetesen befektetéssel is jár, hiszen az esetek nagy részében képeznünk kell magunkat. Szinte mindenki számára jó tanács például egy új nyelv elsajátítása.