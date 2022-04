Újra hódít a bevásárlóturizmus: súlyos pénzeket lehet spórolni a húson, zöldségen Horvátországban

Akár 15-20 ezer forintot is megspórolhatnak egy bevásárlás alatt azok a magyarok, akik inkább átmennek Horvátországba vásárolni, írta meg az atv.hu. Nem csak a hús, de az zöldségek is sokkal olcsóbbak déli szomszédjainknál.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy akár 15-20 ezer forintot is tud spórolni az, aki Pécsről, Siklósról vagy Harkányról inkább a horvát boltokba megy vásárolni úgy, hogy ebbe már a benzinköltség is bele van számolva. Sok termék déli szomszédjainknál ugyanis nem, hogy olcsóbb, de bizonyos esetekben fele annyiba is kerül.

Addig amíg a szomszédjaink hozzánk járnak tankolni a jelek szerint mi pedig a horvátoknál szeretjük intézni a heti nagybevásárlást, hiszen az ATV információi szerint akár 20 ezer forintot is tudnak azok a határ mentén élők spórolni, akik átmennek inkább vásárolni Horvátországba. Ugyanis több alapvető élelmiszerhez, mint a zöldségek és gyümölcsök, vagy a hústermékek is jóval olcsóbban beszerezhetőek ott, mint hazánkban. A legnagyobb különbség a 91 százalékos hústartalmú virslinél mutatott ki a felmérés, ami átszámítva nálunk 77 kunába (körülbelül 3800 forint) a déli szomszédjainknál pedig mindössze csak 13 kunába, azaz 650 forintba kerül.

A megvizsgált 17 termékből 14 lényegesen olcsóbb volt Horvátországban. mint idehaza és mindössze kettő volt, ami drágább lett volna. Ez a kettő pedig nem más, mint a Magyarországon hatósági áras cukor és az étolaj, de itt is mindössze 50-60 forint különbségről beszélünk a cukor, és 120 forint különbségről az étolaj esetében. Emellett pedig sok zöldség is jóval olcsóbb, az uborka, hagyma és a paradicsom körülbelül fele annyiba kerül, mint egy magyar üzletben.