Ez lehet a tőzsdézés új generációja: sokan így csinálnának óriási pénzt

A hagyományos pénzügyi rendszer képviselői egyre nyitottabbak a kriptovaluták világára, amely nagy kockázatokat hordoz, de nagy hozammal is kecsegtet. A digitális eszközök piaca 8 év alatt nőtt 1500-szorosára, és a bitcoin árfolyamának emelkedése is egyre több érdeklődőt vonz ebbe a szektorba. Hogyan működnek a kriptovaluták a hagyományos befektetésekhez képest? Miben más a kriptotőzsde, mint a hagyományos? Hogyan működnek az indexkövető alapok a kriptovaluták esetében? - ezekre a kérdésekre adnak választ szakértők.

A kriptovaluták teljes piaci kapitalizációja 2013-ban alig érte el az 1 milliárd USA dollárt (USD) – napjainkban azonban közel 1500 milliárd USD. Ez azt jelenti, hogy a teljes piac 8 év alatt nagyjából 1500-szoros növekedést produkált.

Hasonló emelkedés tapasztalható a világszerte legismertebb kriptovaluta, a bitcoin árfolyamában, amely 2010-ben még csupán 0,0008 USD-t ért, 2011-ben pedig még mindig csak 1 USD-t adtak érte – jelenleg azonban az árfolyam 34 ezer USD felett jár, és volt már 63 ezer USD is. Vagyis 10 év alatt akár 63 ezerszeres hozamot is képes volt produkálni a tulajdonosainak - írja elemzésében a BlockBen.

A kriptovaluták volatilitása egyre több piaci szereplő számára rendkívül vonzó. Ezek a digitális eszközök nagy kockázattal járnak, de nagy hozammal is kecsegtetnek. A piacnak van egy természetes hullámzása, de az, hogy a nagy intézményi befektetők elkezdték látni a potenciált a kriptovalutákban, mutatja, hogy egyre nagyobb szerep jut ennek a szektornak a nemzetközi pénzügyi világban

– értékel Krocsek Attila, a BlockBen üzletfejlesztési igazgatója. A Wall Street egyik óriása, a Goldman Sachs nemrég jelentette be, hogy a továbbiakban kriptovalutákhoz kapcsolódó kereskedési lehetőségeket is kínál befektetőinek, például Bitcoin vagy Ethereum alapú konstrukciókat. A világ legnagyobb tőzsdeüzemeltető csoportja, a chicago-i vagy a new york-i értéktőzsdét is üzemeltető CME Group már több kriptovalutával foglalkozó vállalatban szerzett tulajdonrészt, és Bitcoin Futures néven maga is kínál befektetési lehetőséget a digitális eszközhöz kapcsolódóan.

Idén februárban pedig a Nasdaq is elindította Crypto Index-ét, amely a legfontosabb digitális eszközök pénzügyi teljesítményét mutatja, és amely jelenleg 8 kriptovalutát tartalmaz.

A hagyományos pénzügyi világ számos intézménye, jellemzője a digitális eszközök piacán is ugyanúgy megtalálható. A kereskedés legfontosabb platformjai például itt is a tőzsdék, vagyis olyan internetes kereskedelmi platformok, ahol Bitcoint, Ethereumot és egyéb kriptovalutákat lehet vásárolni, akár fiat devizákért (euróért, dollárért), akár más kriptovalutákért. Ilyen tőzsdékből már több mint 20 ezer működik világszerte.

A digitális eszközök piacán is népszerűek a különféle indexek, amelyek ismert formulák a részvények világában. Működési logikájuk is ugyanaz: a tulajdonosok változatos portfólióval rendelkezhetnek, válogathatnak a kriptovaluták közül, így nem csupán egy eszköz piaci mozgásának teszik ki magukat. Azok is belevághatnak, akik kezdők ebben a világban, hiszen az index menedzselését lefektetett szabályok alapján szakértők végzik el - áll az elemzésben.

Krocsek Attila szerint olyan termékek megjelenése is közel van a piacon, amelyek tovább redukálják a kockázatokat, ezáltal még vonzóbbak lehetnek. Ilyenek lesznek például azok a konstrukciók, amelyek nem a kriptoeszközök árfolyamának mozgására koncentrálnak, hanem úgynevezett arbitrázs ügyleteket kötve a tőzsdéken létező anomáliákat, árfolyamkülönbségeket használja ki, alacsonyabb hozammal, de jelentősen kisebb kockázattal.