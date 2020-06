Tévé utáni életéről vallott Szulák Andrea: ebből él majd a jövőben

Teljesen hátat fordított a tévézésnek Szulák Andrea. A műsorvezető most elárulta, mik a tervei a jövőre nézve, miből fog megélni.

Nemrégiben érkezett a hír, hogy Szulák Andrea felmondott a tévécsatornánál, ahol dolgozott, és azt is bejelentette, hogy visszavonul a tévézéstől. A színésznő interjút is adott a Borsnak, amelyből kiderült, mik a tervei így a jövőre nézve. Szulák Andrea elmondta, egyre jelentősebb szerepeket kap a színházban, aminek nagyon örül.

Örülök, hogy szükség van rám. Tisztában vagyok a korommal, meg is békéltem vele, ahogy az alkatommal és a karakteremmel is. Sosem voltam egy Júlia típusú naiva, most meg már hova is legyek? Hiteltelen lenne

- mondta a lapnak, illetve hozzátette, hogy a TV-től való távozása után most még inkább a színpadé lesz a fő szerep az életében, ugyan ez korábban sem volt másképp. Mint mondta, a jelenlegi helyzetnek köszönhető, hogy a tévéműsorok több emberhez jutottak el, mivel kollégáival együtt színház és koncertek nélkül maradtak. Azonban ez fordulni fog, mivel a tévézés kikerült az életéből, így még inkább tud a színházra és a koncertekre koncentrálni.

Nagy adóssága volt

A műsorvezető, színésznő még 2015-ben vallott hatalmas tartozásáról a Blikknek: mint mondta

"tulajdonképpen 97 éves koromig fizethetem a svájcifrank-hitelemet".

Szulák Andrea válása után maradt magára egy 70 milliós kölcsönnel, amit a budai házukra vettek fel. Végül meghirdette a házat, de évekig nem akadt egy érdeklődő sem, végül sikerült megszabadulni az ingatlantól, és a hiteltől is. Azt nem tudni, végól mennyiért kelt el a szaunás, sokszobás ingatlan, a műsorvezető 84 millió forintért hirdette.

Annak ellenére, hogy azt terjesztik rólam, meg tudnám venni a Lánchidat, ez nem így van. Teljesen átlagos életet élünk, és ahhoz ez a ház túl pazar, túlságosan nagy léptékű

- mondta Szulák Andrea a Hal a tortán című műsorban, ahol épp abban a drága házban látta vendégül kollégáit.