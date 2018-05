Százezreket kaszálnak fiatal magyarok: pedig ki sem mozdulnak otthonról

Ahogy az egészen világon, úgy Magyarországon is egyre nagyobb teret hódít magának az e-sport, azaz a versenyszerűen űzött videojátékozás. Ez pedig az jelenti, hogy egyre több profi csapat és olyan játékos jelenik meg a legnépszerűbb játékok égisze alatt, akik már pénzt is keresnek azzal, hogy a számítógép előtt ülnek és játszanak. Ennek apropóján egy sportpszichológust, egy magyar akadémia vezetőjét, valamint egy profi játékost kérdeztünk arról, mit látnak, milyen irányba mutatnak a lehetőségek hazánkban.

A világon, és egyébként Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend az e-sport, azaz a versenyszerűen űzött videojátékozás. A - manapság még sokszor idegenkedve fogadott - tevékenység renoméját azonban erősíti az a tény, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 2017 novemberében valódi sporttevékenységnek ismerte el az e-sportot. Ebből kifolyólag nem is annyira meglepő, hogy a Nemzetközi E-sport Szövetség (IeSF) főtitkára alig két hete jelentette be, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak arról, hogy a 2024-es olimpián bemutató sportágként jelen legyen a versenyszerűen űzött videojátékozás Párizsban.

Ha a széleskörű közvélemény egyelőre nem is, a pénz és a bevételek mindenképpen a videojátékozás mellett szólnak. Az e-sport világpiaci bevétele ugyanis mára igencsak nagyra duzzadt, és becslések szerint 2021-re a 2017-es bevételekhez képest akár két és félszeresére is nőhet.

Ez pedig a becslések szerint 1650 milliárd dollárt jelentene 2021-re, ami majdnem 13-szorosa a 2012-es bevételeknek. Jól látható tehát, hogy növekedés belátható időn belül nem hogy lassulna, de továbbra is folyamatosan és nagymértékben nő.

Tényleg sport-e az e-sport?

Bár a NOB állásfoglalásával a zsebben azt hihetnénk, hogy a kérdés eldöntetett, még mindig nagyon sok a szkeptikus hang a digitális sportolással kapcsolatban. Éppen ezért megkerestük Baky Dánielt, a magyar kajak-kenu válogatott sportpszichológusát, hogy mennyiben tekinthető sportnak az e-sport, valamint, hogy milyen hasonlóságokat mutat más sportágakkal összehasonlítva:

A versenysport fogalma egy rendkívül szerteágazó eszme, amit nagyon sokfelől meg lehet közelíteni. Ezekbe beletartozik a saját határok feszegetése, a kompetitivitás, az intenzív testi vagy szellemi erőfeszítés és a nagyszabású terhelés. És akkor az úgymond szabadidős sporttevékenységről még nem is beszéltünk. Ilyen értelemben tehát az e-sport egyértelműen ugyanannyira sportnak tekinthető, mint mondjuk az atlétika, a vívás vagy a sakk.

A szakember fontosnak tartotta kiemelni, hogy bár ez idáig még nem dolgozott e-sportolóval, szerinte csak idő kérdése, mikor jelennek meg nála ezek a fiatalok. A játékkal járó kognitív mintázatokat, és nyomást tekintve ugyanis a versenyszerű videojátékozás leginkább a víváshoz, különböző küzdősportokhoz, illetve a sakkhoz hasonlítható.

Nagyon pici időtartamon belül kell ugyanis rengeteg dolgot mérlegelni, majd meghozni a lehető legprecízebb döntést.

Ami mindezek között nehezíti az e-sportolók dolgát, hogy ők az egyhelyben ülés miatt a felgyülemlett stresszt és adrenalint nem tudják átirányítani fizikai mozdulatokba, éppen ezért még inkább ott kell lenniük fejben, és kezelni a helyzetet egy ültő helyükben.

Hozzám a sportolók 90 százaléka azzal a gonddal érkezik, hogy a versenyen nem jön ki belőlük az a teljesítmény, amit tudnak a gyakorlások és edzések során. Azaz nyomás alatt nem tudnak úgy teljesíteni, ahogy azt elvárná tőlük a környezet, vagy ők saját maguktól. Az edzőktől gyakran hallani, hogy: figyelj oda, ne félj, szedd össze magad, de a legtöbbször azt tapasztalni, hogy ezeket a dolgokat soha senki nem mutatja meg a sportolóknak, hogyan csinálják

- magyarázta Baky Dániel. Az elvárások pedig annál nagyobbak, minél magasabb szintre jut el valaki. Ezenfelül az e-sportolók minden rezzenése látszódik a digitális térben, hiszen ők minden ott csinálnak, ráadásul a játékosok azonnali és mindenre kiterjedő visszajelzést is kapnak saját teljesítményükről, ami a megfelelő értelmezés hiányában könnyen további negatív hatást is gyakorolhat a teljesítményükre.

Az e-sportra jellemző sajátosságok alapján azt gondolnám, hogy azok a játékosok, akik kevésbé intenzív érzelmeket élnek át, vagy kevésbé árnyaltak ilyen téren, könnyebben képesek felvenni a póker arcot és elmerülni a játék sodrásában, fenntartva a hosszú koncentrációt, és így sikeresebbek lehetnek, mint a többiek

- mondta el a Pénzcentrum Baky Dániel sportpszichológus, aki természetesen hozzátette, hogy ez nem egyedüli kritériuma a sikernek, az ugyanis rengeteg egyéb összetevőtől is függ, mint például a stratégiai érzék, a bonyolult dolgok átlátása vagy az akaratérvényesítés.

A szárnybontogató magyarok

Töretlen népszerűsége ellenére az e-sportban forgó legnagyobb pénzek csupán néhány országra koncentrálódnak, ilyen például az Egyesült Államok, Kína, Dél-Korea, Németország, Oroszország és néhány észak-európai ország. Ezekben az országokban azonban mára annyira erőssé vált maga az e-sport, mint brand, hogy Amerikában a legnagyobb NBA és NFL tulajdonosok vásárolnak föl klubokat, míg Európában olyan nagy múltú focicsapatok, mint például a Schalke 04 indítanak saját videojátékos gárdát.

Ne legyen kétségünk afelől, hogy a világ legjobbjai simán 15-20 ezer eurós fizetést (4,5-6 millió forint) kapnak havonta, úgy hogy ebbe a különböző versenyek díjazását még bele sem számoltuk

- mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Mezei Péter, a Lenovo Legion Honvéd Esport Akadémia vezetője, aki hozzátette, hogy bár Magyarországon a klubok ettől persze messze járnak, már itthon is vannak olyan szervezetek, akik

70-100 ezer forintos havi fizetést tudnak adni játékosaiknak úgy, hogy emellett persze biztosítnak minden szükséges forrást a versenyekre való felkészüléshez.

"Ez, ha úgy vesszük egy fiatal játékosnak, aki jellemzően még tanul és többnyire otthon él, elég jó kereset, úgy meg pláne, ha például egy klasszikus diákmelóhoz hasonlítjuk" - hívta fel a figyelmet Mezei Péter. A felkészüléshez biztosított forrás pedig ha kell, azt jelenti, hogy úgynevezett játékos (gamer) házakba költöztetik a csapatot, ahol a tagok (jellemzően 16 és 26 közötti fiatalok) minden idejüket együtt töltve 6-8-10 órákat játszanak, elemeznek és készülnek, úgy hogy az ételek, italok miatt egyáltalán nem kell aggódniuk. Ez persze nem kevés pénzébe van a csapatoknak, úgyhogy a forrásokat valahonnan elő kell teremteni. Ezeket az elit esetében természetesen különböző szponzorok és befektetők állják, amiket idehaza azért még elég nehézkes szerezni.

Sokan itthon egyelőre még azt sem tudják, hogy eszik-e vagy isszák azt a dolgot, amit e-sportnak nevezünk, de talán a közeljövőben lesz majd pozitív irányú, érdemi változás

- tette hozzá Mezei Péter. Az akadémia vezetője azt is elmondta lapunknak, hogy szerinte nem kell foglalkozni - a jellemezően az idősebb generációból kikerülő - szkeptikusokkal, hiszen az e-sport tőlük függetlenül már most is világhódító útját járja, és nem valószínű, hogy ez belátható időn belül megtorpanna. Az olimpiai sportággá válás lehetőségéről pedig azt vallja az akadémia vezető, hogy az idő előrehaladtával, sokkal inkább az olimpiának lesz szüksége az e-sportra, mintsem fordítva:

Dániában nemrégiben rendeztek egy nagy versenyt, amit az ottaniak azonos idősávban már többen néztek, mint az olimpiai közvetítést. Ez szerintem magáért beszél.

Mindezek fényében érdemes tehát tekinteni a jelenlegi magyarországi helyzetre, ami bár egyelőre jócskán elmaradt az elitbajnokságokétól, egyre több kezdeményezés kap szárnyra.

A siker kovácsai

Fontos leszögezni, hogy a mesés vagyonokat tényleg csak a világ legjobb játékosai tudják leszakítani, ami azt jelenteni, hogy a legnépszerűbb játékok legjobb 20-30 csapata maximum. Erre a szintre Magyarországról eddig két játékos ért fel, egyikük a League of Legends (LOL - "Vizicsacsi"), másikuk pedig a Counter-Strike (CS - "DeadFox") égisze alatt. Mindkettőjükre igaz egyébként, hogy jelenleg nagyhírű, külföldi csapatoknál játszanak.

A pároson kívül is vannak azonban olyanok, akik már magyar csapat tagjaiként is képesek pénzt keresni azzal, hogy játszanak. Közéjük tartozik Tóth "kußu" Viktor is, aki jelenleg a RIFT Esports (LOL) játékosa, ami már egy olyan klub, amelyik a versenyek előtt össze tudja hozni játékosait a korábban már említetett játékos házba, ahol együtt készülnek a versenyre. A gosugamers e-sport csapat rangsoroló portál szerint Kubuék, magyar csapatként 248. a világranglistán és eddig 46 173 dollárt, azaz majd 12 millió forintot játszottak össze. Kubut egyébként az Esport1 szakportál 2017-ben a legjobb öt magyar LOL játékos közé választotta.

Kezdetben nem igazán volt gondolat vagy elhatározás a profivá válást illetően, egyszerűen csak játszottam a játékkal, és egyre jobb és jobb lettem benne, majd egyszer csak megtaláltak páran, hogy nem-e lenne kedvem komolyabban is foglalkozni a játékkal

- mesélte a kezdetekről a Pénzcentrumnak Tóth Viktor. A fiatal játékos, aki egyelőre csak fél profinak tekinti magát napi rendszerességgel 5-8 órát (néha kevesebbet, néha többet) játszik. Elmondása szerint szülei eleinte kicsit ellenezték a dolgot, de azért támogatták is. A játékostól például csak annyit kértek, hogy ne menjen az egész a suli rovására, de Kubu szerint persze, azért valamelyest csak ráment.

Viktor egyébként 12-13 évesen kezdett játszani, és az első benyomása az volt a számítógépes játékról, amivel akkoriban kezdett, hogy

váó, de látványosak az effektek, baromi élvezhető az egész, ráadásul le is szögezett, már akkor képes voltam órákon át nyomni.

Az elhivatottságnak mára meg is lett az eredménye, hiszen Kubu egy világviszonylatban is jegyzett csapatban játszik, és még bőven van ideje fejlődni. A karrierje beindulása azonban neki sem volt egyszerű, erre így emlékezett vissza:

kezdetben mindenki elvert minket, szóval nagyon gyorsan észre kellett vennünk, hogy mit csinálunk rosszul, és szerintem ez az egyik legnehezebb része ennek a szakmának.

A játékos szerint a másik nagy nehézségeket a barátokról és a bulikról való "lemondás" jelenti a sportoló életében.

Sokan, akik nem tekintik sportnak az e-sportot egyáltalán nem is értenek hozzá. Én, ha leülök játszani, csak arra figyelek, hogy mindent a lehető legjobban csináljak, oda mozogjak a pályán, ahová csak kell, csakúgy mint mondjuk egy focimeccsen... és igenis nagyon elfáradok agyilag. Egy versenyen például van, hogy öt egymást követi meccsek kell lejátszani, amik legalább 30-40 percesek, ez pedig egyáltalán nem kevés, sőt rendkívül megerőltető tud lenni. Aki ezt nem hiszi, üljön le mondjuk sakkozni napi öt órát azzal a céllal persze, hogy egyre jobb és jobb legyen

- üzeni Tóth "kußu" Viktor a kételkedőknek. A játékos olyannyira nem csak kattintgat bele a nagyvilágba, hogy jelenleg olyan keresetet kap havonta a teljesítményért, ami saját elmondása szerint, ahhoz képest, hogy mennyire fiatal és még odahaza lakik, nagyon is jól néz ki, főleg úgy, hogy azt csinálja, amit szeret.

Nem minden a pénz

Arra a kérdésre, hogy mennyire számít maga a számítógép, az egér, a billentyűzet mind a Honvéd Akadémia vezetője, mind pedig Kubu is egyöntetűen azt a választ adtak, hogy a hihetetlen magasságokban cirkáló perifériák értéke nem feltétlenül ér annyit, amennyi a cédulára van írva. Mezei Péter szerint persze szükséges egy jó felszerelés, de a célnak megfelelő egeret 10 és 20 ezer forint között is be lehet szerezni, míg a 60 és 10 ezer forintos billentyűzet között ember legyen a talpán, aki érzi az árban jelenlevő különbséget. Tóth Viktor szerint pedig az arány körül-belül 5-95, amiben öt százalék múlik a felszerelésen és 95 a játékoson.

Egy Messi kaliberű focista valószínűleg papucsban is lealáz mindenkit, ugyanez a hasonlat természetesen az e-sportra is igaz

- hívta fel a figyelmet Mezei Péter. Ezzel együtt az e-sportnak megvan az az előnye, hogy mivel legnagyobb részben az online térben játszódik, szinte mindenkinek kivétel nélkül megvan a lehetősége, hogy elinduljon a profivá válás útján. A profi e-sporttal tehát megdőlni látszik az a sztereotípia miszerint a számítógéppel játszók többnyire elhízott, antiszociális gyerekek, akiknek sokkal inkább lenne az utcán a helyük, mint a szobában gubbasztva egész nap. Ezt az elgondolást erősíti az is, hogy az általunk megkérdezett összes szakértő a jó teljesítmény érdekében elengedhetetlen tartotta a fizikai erőnlét és állóképesség fejlesztését, aminek természetesen a táplálkozás és a testedzések is szerves részét képzik.