Nem lesz kit riasztani vészhelyzetben: hiába várják a megoldást a tűzoltők

Legalább 20, de sok helyen 30 százalékos hiány van a helyszínre vonuló tűzoltókból, és ha ebben nem mutatkozik javulás, az állomány létszáma a kritikus szint alá csökkenhet. A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke, Salamon Lajos úgy véli, a statisztikák elfedik a létszámgondok nagyságát.

A szakszervezet vezetője elmondta, hogy egy ideje majdnem minden esetet a legalacsonyabb riasztási fokozatban kezelnek, ahová elég egy vagy két kocsit küldeni néhány fős személyzettel - írja a Népszava. Így nem derül ki, milyen sokan hiányoznak, de

az oltás sokszor kétszer annyi ideig tart, mint normális esetben.

A belügyi tárca egyelőre nem lépett semmit az ügyben, bár vélhetően három béremelési változaton is dolgoznak a minisztériumban. Még júniusban Pintér Sándor belügyminiszter jelentős januári tűzoltó béremelést jelentett be, viszont a részletek nem kerültek egyeztetésre a szakszervezetekkel, már május óta semmilyen tárgyalási lehetőséget nem kínáltak a dolgozók képviselőinek.

A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete az előző és most lejáró megállapodáshoz hasonlóan öt évre elosztott 50 százalékos, ezen belül jövőre 30 százalékos béremelésről tárgyalna a kormánnyal, mert úgy látják, e nélkül a jelenleginél is kevesebben lépnek be a toborzások nyomán az állományba, lassan nem lehet kiadni a szabadságokat.

