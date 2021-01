Nagyot változik az élet: mostantól online is bejelentheted a takarítónődet

Új szolgáltatással bővült a NAV saját fejlesztésű, webes alkalmazása, az ONYA. Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás ezentúl a háztartási munkát végzők bejelentésére is alkalmas, amivel tovább egyszerűsödik a háztartási munka adminisztrációja is.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019-ben vezette be az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást, az ONYA-t. A saját fejlesztésű program előnye, hogy használatához nem szükséges külön kitöltőprogramot és nyomtatványt letölteni, mert a folyamat teljes egészében webes alapú, és az esetleges hibák már a kitöltéskor, a beküldést megelőzően kiderülnek.

Az ONYA-val online intézhetők az adóazonosító jellel, adóigazolvánnyal, vámazonosító számmal és levelezési címmel kapcsolatos ügyek, de az alkalmazásban kezelhetők a jövedéki nyomtatványok, az adat- és változásbejelentések, a kisadózó vállalkozások bevallása és az adóelőleg-nyilatkozatok is.

Ez a rendkívül egyszerű és gyors alkalmazás 2021-től új szolgáltatással bővül: ezentúl az ONYA használatával is bejelenthető a háztartási munkára létesített jogviszony. Az újítással ezen foglalkoztatási forma adminisztrációja is tovább egyszerűsödik.

Háztartási munkának számítanak azok a tevékenységek, feladatok, amelyek a mindennapi élethez szükséges feltételeket biztosítják számunkra: a lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, a gyermekek felügyelete, házi tanítása, az otthoni gondozás és ápolás, a házvezetés vagy a kertgondozás.

Ha valaki ezekre a munkákra alkalmanként vagy rendszeresen háztartási alkalmazottat foglalkoztat, ezt be kell jelentenie. A bejelentést az alkalmazottat foglalkoztató személy 2021-től már az ONYA-n is megteheti. A háztartási munka korábbi bejelentési lehetőségei, vagyis a szükséges adatlap (21T1043H) benyújtása a NAV-hoz elektronikusan, vagy a telefonos bejelentés a 185-ös számon hívható ügyfélszolgálaton keresztül továbbra is használatban maradnak, de ezek mellett a NAV most egy mobileszközökön is elérhető, gyors és egyszerű webes megoldást biztosít az ügyintézésre.

Címlapkép: Getty Images