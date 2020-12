Kréta E napló: Kréta bejelentkezés, hogyan kell belépni a Kréta e naplóba?

A Kréta belépés hogyan történik? Mutatjuk, hogyan kell belépni a Kréta e naplóba: Kréta bejelentkezés, az e Kréta napló használata. A Kréta e napló miért jó az iskolának?

A technika fejlődésével egyetemben az oktatás is évről évre korszerűbb: számos praktikus digitális megoldás született mind az online oktatás, mind pedig az online adminisztráció terén, ami nem csak a tanárok munkavégzését könnyítette meg, ugyanis így a diákok és a szülők is egyszerűen hozzáférhetnek a tanulók tanulmányi eredményeihez. Cikkünkben leírjuk, hogyan működik a Kréta e napló, illetve hogyan kell belépni a Kréta e naplóba diákoknak és szülőknek!

Mi a KRÉTA?

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (röviden: KRÉTA) a 2017/2018-as tanévtől a Magyarországon kötelező használatú iskolaadminisztrációs rendszer. A Kréta használatával az iskola tanügy-adminisztrációs adatai egyszerűvé és könnyen áttekinthetővé válnak, a Kréta e napló által az egész magyar oktatásmenedzsment hatékonyabbá vált. Jelenleg a Kréta e napló az egyetlen államilag is jóváhagyott, hivatalos iskolai adminisztrációs rendszer. A Kréta e napló sajátossága, hogy nem csak az oktató számára biztosít könnyen kezelhető adminisztrációs felületet: a Kréta használata során a diák és a szülő is bármikor ellenőrizheti az általános vagy középiskolás gyermek tanulmányi eredményeit, évközi munkáját.

A Kréta e napló "ereje" az átláthatóságban rejlik: míg mindössze néhány évvel ez előtt a papíralapú tájékoztató füzetek vezetése még megengedte a gyerekeknek azt a szabadságot, hogy egy-egy rossz jegyet eltitkoljanak, a mai modern Kréta e napló ezt már nem engedi meg. A Kréta e napló vezetése mindemellett nagyon egyszerű: az oktató kiválasztja a tantárgyat, a diákot és online, bármilyen eszközről beírhatja neki a tevékenységet, a jegyet és azok súlyozását is egyszerűen beállíthatja a Kreta rendszerében.

Mire jó a kréta?

A Kréta e napló fiókba belépve a diák és a szülő is megtekintheti a gyermek tanulmányi eredményeit. Az érdemjegyek összehasonlíthatóak az osztályátlaggal, a Kréta mutatja az órarendet és a hiányzásokat, az igazolatlan órákat, sőt, még a tanuló késéseit is. Készíthetőek a Kréta rendszerében különféle oktatói feljegyzések (pl. dicséret vagy megrovás), illetve elérhetőek mind a gyerek, mind a szülő számára a tanár által vezetett faliújság, a feladott házi feladatok és a csoportos statisztikák is.

Kréta bejelentkezés: hogyan kell belépni a Kréta e naplóba?

A Kréta bejelentkezés mind a tanuló, mind a szülő számára egyszerű. A diák Kréta felhasználója az OM kódja, a szülő vagy a gyermek gondviselője pedig egy, az intézmény által generált belépési azonosítóval tudja ellenőrizni az iskolai teljesítményt. A jelszó alapesetben a tanuló születési dátuma. Az első Kréta bejelentkezés alkalmával kapcsolatban szükséges tudnivalókat az iskola feladata elmagyarázni az oktató által személyesen vagy egy Kréta tájékoztató e-mail formájában.

