Itt még nem tartunk: ilyen lehet majd a jövőben a home office munkavégzés

A munkavállalók érzékenyebbek az egészségügyi biztonságra, mint valaha. A egy friss felmérés kitöltőinek negyede jelezte mindössze azt, hogy teljes biztonságban érezné magát, ha vissza kellene térnie a korábban megszokott munkakörnyezetébe. A kitöltők háromnegyede határozottan elvárja a munkáltatójától, hogy mindig legyen kihelyezett kézfertőtlenítő az irodákban, a kitöltők több mint fele pedig annak örülne, ha a munkáltató a munkába járás valamelyik alternatív módját támogatná (pl. bicikli, autó, kisbusz). Bár a megkérdezettek 63%-a maszkot fog viselni mindenhol, ahol szükséges, azt 69%-uk nem szeretné, ha a munkahelyén, zárt térben is maszkot kellene hordania.

A maszkviselés és a tömeg kerülése beépül a magyarok közel 65%-ának életébe, és ha nem muszáj, nem tömegközlekedéssel utaznak - derült ki az OTP Bank megbízásából készített online felméréséből. A kitöltők 70%-a odafigyel majd az immunrendszerének erősítésére, 65%-uk pedig fokozottabban fog figyelni idős rokonaira, ismerőseire is. Az emberek többsége továbbá már elvárja, hogy gyakrabban legyen lehetősége az otthoni munkavégzésre - ezek a magyar munkavállalók tervei a koronavírus miatt otthon töltött hónapokat követően. A fentieket támasztja alá az is, hogy

a kitöltők többsége kifejezetten pozitívan élte meg a home office-t.

A válaszadók 48%-a jónak tartja, hogy kevesebb személyes találkozóval, így kevesebb utazással, egyszerűbben megoldhatóvá váltak a tárgyalások, állásinterjúk. A digitális eszközökre való átállást is elfogadta a kitöltők közel fele, akik azt is megjelölték, mindezek megmaradhatnának a jövőben is.

Viszonylag sokan jelölték meg azt is pozitívumként, hogy csökkent a környezetszennyezés a kevesebb utazás és energiafelhasználás következtében. Erősen bizakodók a munkavállalók, kétharmaduk ugyanis úgy véli, gyorsan tud alkalmazkodni a munkahelyük a változásokhoz, így erre a jövőben is számíthatnak.

A bank belső felmérése szerint a home office-ról hasonlóan vélekednek saját munkavállalói is. A banknál a járvány csúcsidőszakában 4996 munkavállaló dolgozott ebben a formában, ami nagyjából 50 százalékos arányt jelent. Ugyan a hatékonyságával nagyon elégedettek voltak, de az is fontos tapasztalat, hogy az irodai környezet nyújtotta személyes interakciók, találkozások sok munkakörnél elengedhetetlenek a közös munkában.

A járványhelyzet tapasztalatai alapján jelenleg is vizsgáljuk, hogy mi lehetne majd az irodai és az otthoni munkavégzés ideális aránya hosszú távon. Ha egy munkakör lehetővé teszi, kollégáinknak a jövőben ugyanúgy lesz lehetősége otthoni munkavégzésre, ahogy korábban is, de az elmúlt hónapok tapasztalatait is be fogjuk építeni a home office szabályzatunkba. A munkavállalói elkötelezettség növelésében továbbá az egészségvédelmi szempontok, a kollégák fizikai és mentális védelme is kiemelten fontos területek lesznek a jövőben

- mondta el Bertalan Imre, az OTP Bank HR igazgatója. Az online felmérés is visszaigazolja mindezt, a résztvevők 85%-a azt szeretné, ha munkáltatója figyelne arra, hogy aki koronavírus-gyanús tüneteket mutat, semmiképp ne dolgozzon egy légtérben az egészséges munkavállalókkal.

Az országos felmérésben az elvárt munkáltatói támogatások között helyet kaptak még a pszichológiai/mentális támogatások (14,8 %), a virtuális közösségi programok (11 %), valamint a korábban említett tömegközlekedési alternatíva támogatása (25 %) is.

A kutatásban résztvevők véleménye szerint a munkáltatók jövőbeni megítélése szempontjából kiemelt szempont lesz, hogy kiterjesztik-e az alkalmankénti otthoni munkavégzés lehetőségét szélesebb körben. A megkérdezettek 58%-a szeretné, ha többeknek lenne lehetősége otthonról dolgozni, a munkáltatók a közeljövőben ezzel könnyíthetnének a legtöbbet az életükön az elkövetkező időszakban.