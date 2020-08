Így működik a családi pótlék igénylés: hány éves korig jár a családi pótlék, mennyi és hogyan utalják?

Íme a családi pótlék igénylés és a családi pótlék utalás 2020 szabályai: mikor jön a családi pótlék, valamint hány éves korig jár a családi pótlék Magyarország esetében?

A családi pótlék egy olyan közvetlen állami támogatási forma, amely alanyi jogon jár minden magyarországi állandó lakhellyel rendelkező európai uniós állampolgárnak. A családi pótlék utalás esetében is felmerül számtalan olyan kérdés, mint: mennyi a családi pótlék és hogyan működik a családi pótlék igénylés? Honnan kapjuk, ki a jogosult rá? A legfontosabb kérdés azonban: hány éves korig jár a családi pótlék és mikortól nem számolhatunk ennek a támogatási formának az előnyeivel?

Pontosan mi a családi pótlék és miért kapjuk?

A gyermeknevelésnek számos költsége van. A családokat leginkább az iskoláztatási, étkeztetési, ruházási költségek terhelik meg, ehhez járul hozzá az állam a családi pótlék formájában (nevelési ellátás + iskoláztatási támogatás). A családi pótlék utalás havi rendszerességgel történik, egy folyamatos bevételi forrást képezve ezzel a családosoknak.

A nevelési ellátás

A nevelési ellátást a család a gyermek születésétől kedve kapja egészen addig, amíg tankötelezetté nem válik (annak az évnek október 31.-én szűnik meg), emellett kérvényezni is lehet. Mikor válik egy gyermek tankötelezetté? A 6. életévüket betöltött gyermekek tankötelezettek lesznek, ha abban az évben augusztus 31.-ig betöltik a hatodik életévet.

Az jogosult rá, aki saját háztartásában, életvitelszerűen neveli vér szerinti és nevelt gyermekét házastársával, élettársával, illetve az örökbefogadási folyamat már elindult. A gyermekotthonban elhelyezett gyermek gyámjára és az otthon vezetőjére is vonatkozik.

A családi pótlék utalás keretében a nevelési támogatást kérvényezheti az ügyfél saját jogán, ha betöltötte 18. életévét, tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékossággal rendelkezik és támogatásra való jogosultsága már megszűnt.

Az iskoláztatási támogatás

A családi pótlék igénylés másik részét képzi az iskoláztatási támogatás, amelyet a gyermek tankötelessé válásától kapunk és a tankötelezettség teljes időtartamára vonatkozik egészen annak 20. életévéig. Speciális nevelési igényű gyermek esetén ez a határ 23 év.

A családi pótlék ezen része a saját háztartásban nevelt vérszerinti és örökbe fogadott gyermekre vonatkozik ugyanazokkal a feltételekkel, mint a fent említett nevelési támogatás, kiegészítve azzal, hogy a gyermekotthon mellett ez a támogatás vonatkozik a szociális intézményekre, javítóintézetre és a büntetés-végrehajtási intézetekben lévő gyerekekre is.

Saját jogán igényelheti az a személy, aki tankötelezettsége elmúltával tanulmányokat folytat, ha egyik vagy mindkét szülője elhunyt, kikerült a nevelésbe vétel alól, nagykorává válása miatt megszűnt a gyámsága, külön él szülőjétől, gyámjától, nevelőszülőjétől.

Ki jogosult még a családi pótlékra?

A családi pótlék igénylés során egyéb speciális esetek is előfordulhatnak, ilyen a kiskorú szülők kérdése. Akkor kapja kiskorú szülő a családi pótlék összegét, ha gyámjával nem él egy háztartásban, a családi pótlék igénylés pedig a törvényes képviselő útján kerül beadásra (a 16 évet betöltött kiskorú szülő nyújthat be saját kérelmet is, a 16 évnél fiatalabb csak a törvényes képviselő útján).

Ki számít bele a családi pótlék számításába? Olyan feleket is számításba vehetünk a vérszerinti és az örökbe fogadott gyermekek mellett, akikre vonatkozóan az ügyfél egyébként nem lenne jogosult a családi pótlékra. Tipikus eset az első képzésüket végző, bevétellel nem rendelkező, felsőoktatásban részt vevő gyermek.

A nagy kérdés: mennyi a családi pótlék 2020?

A családi pótlék minimum 12.200 Ft, maximum 25.900 Ft, havonta, attól függően, hány gyermek van a háztartásban és hogy van-e tartós betegségük vagy súlyos fogyatékosságuk.

1 gyermek után: 12.200 Ft

1 gyermek után, ha egyedülálló neveli: 13.700 Ft

2 gyermek után: 13.300 Ft/gyermek

2 gyermek után, ha egyedülálló szülő neveli: 14.800 Ft/gyermek

3 vagy több gyermek után: 16.000 Ft/gyermek

3 vagy több gyermek esetén, ha egyedül neveli az egyik szülő: 17.000 Ft/gyermek

súlyosan fogyatékos / tartósan beteg gyermek: 23.300 Ft/gyermek

ha súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg a gyermek, és egyedülálló nevelő gondozza őket, 25.900 Ft/gyermek

A családi pótlék természetben történő folyósítása

A családi pótlék természetben is folyósítható, ekkor az ügyfél nem közvetlenül kapja meg a támogatást, hanem például a gyámhivatal gondnokán keresztül.

A családi pótlék megosztása

Egy gyermek után a családi pótlék utalás egy ember részére történik, kivéve, ha a szülők felváltva gondozzák gyermeküket - ilyenkor 50% jár mindkét félnek, akkor is kritérium a gyermek saját háztartásban való gondozása.

A családi pótlék szüneteltetése

A családi pótlék szüneteltetése akkor történik, ha a tankötelezett gyermek minimum 50 órát igazolatlanul mulaszt. Ilyen esetben a gyámhivatal kivizsgálja az ügyet. Akkor is szüneteltetik a családi pótlékot, ha az ügyfél minimum 3 hónapot az EU-n kívül tölt, vagy nem olyan az adott ország jogállása, mint nálunk, illetve a külszolgálatot is kivizsgálják. Akkor sem jár családi pótlék, ha a 18. életévét betöltött tanköteles gyermek rendszeres jövedelmet szerez.

A családi pótlék igénylés kritériumai

Bejelentési kötelezettség: 15 napon belül kötelesek vagyunk írásban jelenteni, ha kikerül az ellátásra jogosult gyermek a háztartásból, betegségre, fogyatékosságra okot adó körülménye, tanulói jogviszonya megszűnik/szünetel, vagy a családi pótlék szüneteltetése kapcsán említett bármelyik tényező megvalósul. Mindemellett jelezni kell az egyedülállóság és az arra vonatkozó körülmények megszűnését, a fizetési számla vagy lakcímváltozás esetét stb. A családi pótlék igénylés visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehetséges.

Családi pótlék nyomtatványok, dokumentumok

Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén

Kérelem családi pótlék megállapítására

Tartós betegséget, fogyatékosságot igazoló szakorvosi igazolás

Tanulói jogviszony igazolás

Személyazonosító okmányok

Családtámogatási ellátásra való jogosultság dokumentumai (házassági anyakönyvi kivonat, nevelőszülői és gyámrendelő határozatok, örökbefogadási határozat, ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatai)

Nem tanköteles korú gyermeknél: igazolás tanulói jogviszony fennállásáról

ESzCsM rendelet szerinti igazolás tartós betegség, fogyatékosság esetén a magasabb családi pótlékért

Összességében a családi pótlékról

A családi pótlék a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás összessége. Azt, hogy a családi pótlék mennyi, a gyermekek száma, élethelyzete határozza meg. Az összeg havonta jár az egyik nevelőnek, illetve meg lehet osztani 2 fő között is. A családi pótlék célja, hogy megkönnyítse a szülők, nevelők életét és segítse a gyermekek igényük szerinti megfelelő felnevelését. A dokumentáció mellett oda kell figyelnünk a családi pótlék feltételeinek, kötelezettségeinek teljesítésére is, ugyanis, ha például a gyermekünk túl sokat hiányzik igazolatlanul, a családi pótlék szüneteltetése is bekövetkezhet.

