Így épül tovább a magyar gyárország: ezen a listán is csúnyán leszerepeltünk

Az Európai Bizottság a napokban publikálta az EU-tagállamok innovációs eredményeit. Ezen Magyarország csúnyán leszerepelt, az összesített listán hátulról a 6. legrosszabb helyen végeztünk. Ami ezt jelenti, hogy saját kategóriánkban, ahol a mérsékelt innovátorok kerültek, is nagyon levagyunk maradva, nemhogy még az erős innovátor országokhoz vagy az innovációs vezetőkhöz képest.

Az Európai Bizottság a napokban tette közzé a 2019-es európai innovációs eredménytábláját, amin az EU tagállamokat rangsorolta aszerint, hogy azok mennyire innovatívak. A bizottság négy innovációs kategóriát állapított meg, ezekben helyezte el az országokat. A kategóriák a következők voltak:

innovációs vezetők;

erős innovátorok;

mérsékelt innovátorok, és

szerény újítók.

A pontszámok alapján Svédország végzett az élen, amit Finnország, Dánia és Hollandia követett. Ez a négy ország került egyébként az innovációs vezetők kategóriájába. A következő kategória az erős innovátor országokat fogta össze, ide összesen 8 ország került be, többek között például Ausztria, Németország, Belgium vagy például Észtország.

A harmadik kategória a mérsékelt innovátoroké volt, ez egyben a legnépesebb tábor is. Ide 14 ország került be, közöttük Magyarország is. Üröm az örömben, hogy bár mérsékelt innovációs ország számítunk, az összesített listán a bizottság által nekünk ítélt pontszámok alapján

az összesített listán hátulról a 6 legrosszabb helyen végeztünk.

Ami azt is jelenti, hogy a mérsékelt innovátor országok közül a 4. legrosszabbak vagyunk. Ugyanis az Európai Bizottság eredménytábláján két ország került a szerény újítók kategóriájába, Bulgária és Románia. Sovány vigasz, hogy a szlovákokkal nagyjából ugyanúgy muzsikáltunk, és Horvátország, valamint Románia is mögöttünk végzett.