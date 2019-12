Ebben a szakmában a nők dominálnak: a férfiak a fasorban sincsenek

Hazánkban is egyre kevésbé kell magyarázni, hogy létjogosultsága van a business és life coach szakmának. A világtrendhez hasonlóan itthon is több nő választja ezt a hivatást, a jelenséget sokan az érzelmi intelligenciához kötik, de szocializációs és gazdasági okai is vannak, hiszen a nőknek gyakran fontosabb a rugalmas munkaidővel megkereshető tisztes fizetés.

A coach képzést nagyon sokan azért választják, hogy meglévő szakmájukban jobban teljesítsenek, egy hasznos eszköztárral, szemléletmóddal tudjanak problémákat megoldani - mondta el Snír Péter, az In Dynamics Consulting egyik alapítója. A megfelelő hosszúságú business coach képzéssel egy cégvezető vagy vezetők nagy mértékben tudják növelni a teljesítményt, javítani a munkahelyi légkört, aminek következményeként csökkenhet a fluktuáció - tette hozzá a Wiesner Edina, a coach képzéssel és tanácsadással foglalkozó cég társalapítója. A másik nagy csoportot a karrierváltók alkotják, akik felismerték, hogy a coach képzés nagyban megnöveli munkapiaci értéküket, legyen szó arról, hogy szakmájukban maradnak vagy kizárólagosan coach-á válnak. Itt azért érdemes megjegyezni, hogy a business és executive coach-ok iránt a kereslet jóval nagyobb, mint a kínálat.

Külföldi és a hazai felmérések is az mutatják, hogy több nő választja a coach szakmát, mint férfi, amit az In Dynamics Consulting számai is alátámasztanak. Az egyik magyarázat erre a jelenségre, ahogyan arra egy német tanulmány is rámutat: férfiak és nők egyaránt szívesebben fordulnak női coach-okhoz.

A kvalitatív eredmények megmutatták, hogy a női coaching ügyfelek inkább női coach-okat választanak, részben azért, mivel ők szereppéldák lehetnek a szakmai sikerhez. A férfi ügyfelek hajlamosak inkább női coach-okat választani érzékeny, személyes kérdések megbeszéléséhez

- olvasható a tanulmányban. Mindezeket gyakran az érzelmi intelligenciára vezetik vissza, miszerint a "gyengébbik nemnek" több van belőle, de ebben a témában mindenki megtalálhatja a véleményének megfelelő felmérést.

A férfiaknak és a nőknek is van mit tanulnia az érzelmi intelligenciáról

Az a tapasztalatom coach képzéseinkről és vállalati tréningjeinkről, hogy mindkét nemnek van mit tanulni az érzelmi intelligenciáról. Ugyanis az ebben fellelhető különbségek inkább a szocializációból fakadnak, így szerencsére fejleszthetők. Nagyon leegyszerűsítve: a nőknek az agresszivitást, míg a férfiaknak a szomorúság-félelem-fájdalom hármast tiltják. Az a tapasztalatunk, hogy ötnapos, bentlakásos csoportdinamikai tréningen extrém módon tudjuk fejleszteni az érzelmi intelligencia megfelelő részét - mondta el Snír Péter.

Több olyan női résztvevőnk is volt, aki az agresszivitás, akár "csak" verbális formájával, sem tudott mit kezdeni, illetve a haragját sem tudta kezelni, inkább elfojtotta és sírt. Ugyanakkor képzésünk végére megtanulták, hogy hogyan lehet jól kifejezni a haragot, és hogyan tudják mások agresszivitását kezelni. Ennek haszna az is, hogy az önmagukkal való viszonyuk, továbbá a társas kapcsolataik javulnak, és így nem utolsó sorban az egészségük is. Van aki lefogy, párkapcsolatát rendezi, megérkezik a várva-várt baba a családba, előléptetést kap, de számtalan más példát is láttunk az elmúlt években - mesélte Wiesner Edina.