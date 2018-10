Bukhatod álmaid munkáját: így csinálsz magadból idiótát az állásinterjún

Nem számít, miért keres valaki új munkát, mekkora a tét, a nyomás, vagy épp a szükség, egy állásinterjú mindig stresszes. Ebben a feszült létben pedig könnyű ostobaságokat összehordani, bután viselkedni. Ha nem akarsz lemaradni álmaid állásásról, ezekre a dolgokra érdemes figyelned.



Egy állásinterjú mindig stresszes, függetlenül attól, miért is keres valaki épp munkát. A nyomás még nagyobb, ha épp munkanélkül vagyunk és mielőbb el kellene helyezkedni, hogy legyen bevételünk. Ilyen helyzetben viszont könnyen hibázhatunk, épp az izgalom miatt rosszul reagálhatunk bizonyos helyzetekben, rossz benyomást kelthetünk, és hiába lennénk alkalmasak a meghirdetett munka elvégzésére, bukhatjuk a kiszemelt állást is. Mutatjuk, mik azok a szarvashibák, amelyek elkövetésével csúnyán beégethetjük magunkat az állásinterjún.

1. Úgy teszel, mintha tökéletes lennél

"Az egyik legnagyobb hiba, amit szerintem a legtöbben elkövetnek a kiválasztási folyamat során, hogy nem vallják be, nem tökéletesek. Pedig senki sem tökéletes: egyetlen jelölt sem, sem a már meglévő csapatom tagjai, de én sem. Amikor megkérdezem valakitől, mi a legnagyobb gyengesége, nem azt akarom erőszakkal elérni, hogy a legnagyobb elkövetett hibáiról beszéljen. Azt szeretném látni, vajon a jelölt felismeri-e, elismeri-e, hogy nem tudja a választ a mindenre, és látni szeretném, hogy tényleg őszinte és nyílt-e ezzel kapcsolatban" - idézi a Huffington Post Jon Hayes HR-szakembert.

2. Szidod a volt főnöködet

Nem szerencsés az állásinterjún az előző céget vagy főnököt szidni. Vagy ha már szóba hozza valaki az előző munkahelyével kapcsolatos negatív tapasztalatait, akkor érdemes félmondatok helyett kifejteni, pontosan mi volt a gond, és az érzelmi szálak helyett a tényekre koncentrálni.

3. Gőzöd nincs, mire és hova jelentkeztél

Az állásinterjú előtt még egyszer nézd meg a cég weboldalát, olvasd el az álláshirdetést, tudd, mire, és milyen pozícióra jelentkeztél. Légy felkészült, ha rákérdeznek, mi a véleményed a honlapról, tudj mondani valami érdemlegeset.

4. Köszönd meg a lehetőséget

Már a motivációs levél és az önéletrajz elküldésekor fontos kiemelni, hogy köszönöd a lehetőséget. Ezt a személyes interjún se felejtsd el közölni, ugyanis ez a mozzanat is elég lehet, ha közted és egy másik, hasonló kvalitású jelölt között kell választani.

5. Tárgyalj rendesen

Az egyik interjún a jelölt a következővel állt elő: 'Tudom, hogy a HR-essel folytatott telefonos bezsélgetés során azt mondtam, a 70 ezer dolláros fizetéssel elégedett lennék, de a számláim és a közelgő esküvővel kapcsolatos kiadások miatt ez mégis kevés. Tudnának 85 ezret fizetni nekem, ha úgy döntenek, engem választanak

- idézi a Huffington Post egy vezérigazgatót, aki hozzátette, fiatal volt a jelölt, és rosszul tárgyalt, érdemes lett volna ezzel várnia egy kicsit és később nem a személyes okokra, hanem az elvégzendő munkára vagy a szamélyes képességeire hivatkozva kérni fizetésemelést.

6. Kísérővel érkezel az interjúra

Az interjú mindig stresszes, de annyira azért nem, hogy ne merj egyedül elmenni. Nem tesz jó benyomást a HR-esre és a potenciális főnöködre sem, ha az anyukáddal vagy egy haveroddal érkezel.

7. Nem kérdezel semmit

Az interjú vége felé általában megkérdezik a jelölttől, van-e valamilyen kérdése. Ha erre valaki azt válaszolja, nincs, az nem igazán előnyös, azt a benyomást keltheti, hogy valójában nem érdeklődik igazán a munka iránt. Hiszen ha valaki kicsit utánanéz a cégnek, biztosan lesznek olyan kérdései, amelyek az állásinterjún - kérdés nélkül - nem hangzanak el. Legyen szó akár a munkáról, akár a cégről, mindig készülj kérdésekkel.

8. Hazudsz a kapcsolataidról

Ha azt mondod az interjún, jóban vagy valakivel, aki már az adott cégnél dolgozik, majd a HR-es esetleg rákérdez az illetőnél, és ő csak annyit mond, nem is igazán ismer téged, az hiteltelenné teszi az önéletrajzodat, a motivációs leveledet, téged. Vagyis soha ne hazudj semmivel kapcsolatban és ne is túlozz, koncentrálj a tények ismertetésére.

9. Bunkó vagy a repecióssal

Ha egy cég új munkavállalót keres, folyamatosan figyelik, kinek mi a véleménye a jelöltekről. Fontos tehát, hogy mindenkivel udvarias légy: a recepcióssal, a cég dolgozóival, akikkel az interjúra várva találkozol.

10. Egyszerre akarsz két lovat megülni

Ha jelentkezel egy állásra, az azt jelenti, hogy munkahelyet szeretnél váltani. Tehát ha végigcsinálod a kiválasztási folyamatot, jól szerepelsz, és már a próbafeladaton is túl vagy, nem ildomos bedobni, hogy egyébként te megtartanád a régi állásodat is, de az új helyen is dolgoznál, másodállásban. Ha teljes állásra keresnek embert, de te csak másodállásra pályázol, ne rabold a HR-esek idejét és energiáját!