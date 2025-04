Életbevágó közleményt adott ki a MOHU: rengeteg magyar munkahelyet érint, erre kell figyelni

Magyarországon az irodákban keletkező szemét az évente megtermelt települési hulladék mintegy 10-15 százalékát teszi ki, e volumennek jelentős százalékát jelenleg nem hasznosítják újra. Teljes körű szelektívhulladék-gyűjtési rendszerrel a mennyiség akár háromnegyede is elkerülheti a kommunális kukákat, és visszakerülhet a körforgásba.

Akár háromnegyedével is csökkenthető az irodákból, intézményekből a kommunális kukákba kerülő hulladék mennyisége a megfelelő szelektív gyűjtési technikák alkalmazásával. Csak Budapesten több mint 4,3 millió négyzetméter irodaterület található, egy négyzetméteren pedig akár 100-150 kilogramm hulladék is keletkezhet évente. Egyes becslések szerint országos szinten az irodákban keletkező hulladék éves mennyisége a hazai települési összes hulladék nagyjából 10-15 százalékának felel meg – amelynek nagy része ma még lerakókban végzi. A Reco Waste Management Magyarországon és a régióban egyedülálló módszerrel végez úgynevezett zero landfill tanácsadást és hulladékanalízist, annak érdekében, hogy az irodai hulladék minél nagyobb részét újra lehessen hasznosítani. A tanácsadás mellett a vállalata komplex hulladékgazdálkodási folyamatot is teljes egészében lefedi (a beltéri gyűjtéstől a hulladék újrahasznosításáig) a MOHU partnereként.

A vállalat elindította Zero Landfill „lomtalanítás” projektjét is, amely lehetővé teszi, hogy egy eredetileg teljes egészében lerakóra kerülő irodai lomtalanítás több mint 90 százaléka elásás helyett anyagában újrahasznosuljon – ez pedig nemcsak környezetvédelmi előnyt jelent, hanem jelentős költségmegtakarítást is eredményezhet.

Az irodai hulladék jellemzően papírt, csomagolóanyagokat, ételes dobozokat, esetenként elektronikai és veszélyes hulladékot tartalmaz. Kiemelten fontos ezért, hogy ezek az anyagok a megfelelő helyre kerülve újrahasznosuljanak, alapanyagként visszakerüljenek a gazdasági körforgásba.

Az Európai Unió 2035-re minimum 65 százalékos újrahasznosítási arányt tűzött ki a tagállamoknak, amely jelentős előrelépést követel meg a hulladékgazdálkodási szektorban.

A MOHU 35 évre vállalta az évente közel 4,5 tonna települési szilárdhulladék gyűjtését és előkezelését Magyarországon. Az elkövetkező tíz évben több száz milliárd forintot fektet be a rendszer fejlesztésére. Többek közt bevezette az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszerét, új hulladékudvarokat nyit, egymillió szelektív kukát oszt ki ingyen, illetve textilgyűjtő konténereket telepít. A Reco Waste Management alvállalkozóként és az irodai hulladék kezelésével is támogatja a MOHU erőfeszítéseit egy tisztább és körforgásos világ megvalósításában.