Komoly órabér: ennyit keres egy fizikai munkás ma Magyarországon

2024 negyedik negyedévének végére 2130 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére közel 7 ezer fő béradatainak elemzése szerint. Ez 9,1 százalékos növekedést jelent az előző év hasonló időszakában tapasztalt 1952 forinthoz képest. A felsőbb bérkategóriákban ennél kissé nagyobb mértékű volt a bérek növekedése: a Moore Hungary több mint 60, zömmel nemzetközi tulajdonú hazai vállalat mintegy 500 középvezetője esetében 2023 negyedik negyedévéhez képest 9,6 százalékos bérnövekedést tapasztalt.

„Bár a naptári év során valóban egyszámjegyű volt a fizikai órabérek növekedése, a számok megfelelő értelmezéséhez figyelembe kell venni egy egyszeri hatást is: tavaly a minimálbér-emelést kivételesen egy hónappal előrébb hozták, így annak hatása már a decemberi béreknél érvényesült, az aktuális adatokat pedig egy magasabb bázishoz hasonlítjuk – hívta fel a figyelmet Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója. – Idén a cégek jellemzően újra januárban hajtják végre a béremeléseket. A fent említett egyszeri hatásnak a kiszűrésével becsléseink szerint 14-15 százalék között alakult a béremelkedés éves üteme a fizikai dolgozók körében, ami az jelenti, hogy a reálbér-emelkedés mértéke 10 százalék körül alakult.”

A földrajzi bontást tartalmazó statisztikák azt mutatják, hogy 2024 végére három régióban: Észak-Magyarországon, az Észak-Alföldön, illetve a Dél-Dunántúlon maradt 2000 forint alatt az átlagos fizikai órabér – ezeken a területeken jellemzően 1750-1900 forint között alakul az értéke. A többi régióban 2050-2250 forint közötti órabérek jellemzők, ám Közép-Magyarország és a főváros látványosan kiugrik a hazai mezőnyből: itt az órabérek átlagos nagysága az előző negyedévhez hasonlóan ismét a 2900 forintos szintet ostromolja.

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. Az 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2024 negyedik negyedévében átlagosan 9,6 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

„A szellemi középvezetők körében tavaly is jellemzően januárban zajlott le a bérek éves szintű rendezése, ezért a tíz százalékot közelítő éves béremelési ütem azt jelenti, hogy ebben a bérkategóriában 5-6 százalékos reálbér-növekedés volt tapasztalható – magyarázza Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere. – Bár az infláció továbbra is várhatóan 5 százalék alatti szinten marad majd, a továbbra is erős béremelési igények idén is néhány százalékos reálbér-növekedést vetítenek előre. Erre amiatt is számíthatunk, mert a számok a fluktuáció fokozatos erősödését mutatják: 2024 negyedik negyedévében a kilépési forgalom mértéke a szokásos 2-3 százalék helyett a 8 százalékos szintet közelítette.”

Az országos szinten már több mint 60 ezer főt foglalkoztató üzleti szolgáltatóközpontok (BSC-k) középvezetői esetében a fenti szellemi foglalkozású középvezetői átlagtól érezhetően elmaradó, 5,3 százalékos béremelést hajtottak végre az elmúlt év során a Moore Hungary adatai szerint. Jól mutatja a BSC-szektor munkaerőpiaci vonzerejét, hogy még ez a béremelkedési ütem is elegendő volt az aktuálisan szükséges létszám biztosításához, mivel a kilépési forgalom stabilan alacsony, 2-3 százalék közötti szinten áll.