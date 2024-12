Továbbra sem jönne ki fizetéséből a magyar sorozatsztár: még mindig ezt dolgozza inkább

Továbbra is úszómesterként dolgozik a korábbi sorozatsztár, színész, Száraz Dénes – írja a Blikk.

A lap tudósítása szerint a színész nyár óta dolgozik a Dagályban, és már megszokta munkahelyét, mint mondja, jó fejek a kollégái, szerepeivel jól össze tudja egyeztetni a beosztását. Száraz Dénes beszélt arról is, hogy szabadúszó színészként nem könnyű megélni, csak abból a pénzből nem tudná biztosítani a családja színvonalas megélhetését. Így most szerepei bevételére mintegy keresetkiegészítésként tekint. Persze Száraz arról is beszélt, hogy kreatív energiái annyira nincsenek megmozgatva, amíg a termálfürdőben ülő vendégeket nézi a sarokból, de úgy véli, most ez a feladata, és ameddig nem kap több szerepet vagy indul be valami hosszabb forgatás, addig nem is tervez mást.