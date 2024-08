Rengeteg gyorséttermi dolgozót keresnek augusztusban: 350 ezer a fizu, végzettség sem kell

A nyári hőség hatására a gyorséttermek forgalma jelentősen megnövekszik, mivel sokan keresnek alternatívát a konyhai hőtermelés elkerülésére. Ez a kereslet növeli a gyorséttermi munkavállalók szükségességét, különösen az eladók, konyhai segítők és üzletvezetők iránt. A gyorséttermekben dolgozó eladók és pultosok bruttó bérszintje 250 000 - 350 000 forint/hó, míg a konyhai segítők bérszintje 270 000 - 370 000 forint/hó között mozog. Az üzletvezetők akár 400 000 - 600 000 forintot is kereshetnek havonta.

Ahogy mi is megírtuk újabb tikkasztó hét vár ránk, ami többe között azzal is jár, hpgy érthető módon az emberek nem szívesen főznek, hogy még melegebb legyen a lakásban. Mivel a forró időszakokban sokan igyekeznek elkerülni a sütés-főzést otthon, ami növeli az igényt a gyorséttermek szolgáltatásai iránt. A nyári hónapok során a hőmérséklet emelkedése gyakran elkerülhetetlenül befolyásolja a háztartások és az étkezési szokások alakulását.

A nagy melegek során az emberek gyakran keresnek alternatívákat a konyhai hőtermelés elkerülésére. A sütők és tűzhelyek helyett sokan választják a gyorséttermeket vagy házhoz szállított ételt. Ez a tendencia növeli a gyorséttermek forgalmát és így a keresletet az ott dolgozó munkavállalók iránt.

Betölthető munkakörök és fizetések

Az internetes álláshirdetések között keresgélve számos munkakört találtunk gyorséttermekbe. A legnagyobb különbség a bérezésben mutatkozott, de annak növekedésével párhozamosan a pozícióban vállalandó felelősség és betöltéshez szükséges elvárások is nőnek. Alapvetően négy nagy csoportra szedtük szét a hirdetéseket, ezek pedig a

pultos, eladó

konyhai kisegítő

üzletvezető

és a tartalék munkavállalók, akik nyáron jellemzően diákmunkások.

Eladók / pultosok:

Feladatok: vásárlók kiszolgálása, rendelés felvétele, pénztárosi feladatok.

Bruttó bér: 250 000 - 350 000 forint/hó

Elvárások: képesség a gyors és pontos munkavégzésre, alapvető kommunikációs készségek, néha középfokú végzettség.

Konyhai segítők:

Feladatok: Ételek előkészítése, konyhai eszközök tisztán tartása, főzési feladatok segítése.

Bruttó bér: 270 000 - 370 000 forint/hó

Elvárások: jó fizikai állapot, precizitás, néha szakmai tapasztalat vagy végzettség.

Üzletvezetők / Menedzserek:

Feladatok: Az üzlet működtetése, munkatársak irányítása, pénzügyi és adminisztratív feladatok.

Bruttó bér: 400 000 - 600 000 forint/hó

Elvárások: kiváló vezetői készségek, tapasztalat a vendéglátásban, középfokú vagy felsőfokú végzettség.

Diákmunka / Tartalék Munkavállalók:

Feladatok: Különféle részmunkaidős feladatok elvégzése, segédkezés.

Bruttó bér: 1 200 - 1 500 forint/óra

Elvárások: képesség a rugalmas munkaidőre és a gyors tanulásra.

Ha összességében vizsgáljuk, akkor a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2024 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 652 000, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 448 700 forint volt. Ehhez képest a gyorsétterem munkák bérszintje a következőképpen helyezkedik el a képzeletbeli skálán:

Eladók / pultosok: a bruttó bér 250 000 - 350 000 forint/hó, amely nettó és bruttó szinten is az átlagbér alatt van, különösen a kezdő pozíciók esetében.

Konyhai segítők: A bruttó bér 270 000 - 370 000 forint/hó, ami nettó szinten szintén az átlagbér alatt helyezkedik el.

Üzletvezetők / Menedzserek: A bruttó bér 400 000 - 600 000 forint/hó, amely szintén az országos átlagos bruttó 652 ezer alatt helyezkedik el. Diákmunka / tartalék Munkavállalók: a bruttó bér 1 200 - 1 500 forint/óra, amely napi szinten változhat, de éves szinten az átlagbér alatt van.

A gyorséttermi munka előnyei és hátrányai

Sok gyorsétterem kínál rugalmas munkaidőt, ami különösen előnyös lehet a diákok vagy azok számára, akik más munkával vagy tanulmányokkal kombinálják a munkát.

Gyakran nem igényelnek hosszú és bonyolult felvételi folyamatot, ami lehetőséget ad arra, hogy gyorsan munkába álljunk és a gyorséttermekben való munka segíthet fejleszteni a kommunikációs és problémamegoldó készségeket.

Azonban fontos tisztában lenni azzal is, hogy ennek a munkának számos hátránya is van. Egyfelől mint ahogy azt láthattuk a fizetések sem a legvonzóbbak (de nem is nevezhetőek kimondottan rossznak), de a gyorséttermekben a munka gyakran intenzív fizikai terheléssel jár, főleg a nyári időszakokban. Bár fentebb az előnyök között szerepel a rugalmas munkaidő lehetősége, ugyanakkor éppen akkora hátrány is lehet, mivel ez gyakran azt jelenti, hogy az alkalmazottaknak éjszakai vagy hétvégi munkára is készen kell állniuk.