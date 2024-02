Személyi igazolvány igénylés 2024: mennyi idő alatt készül el a személyi igazolvány?

Személyi igazolványunk egyike a személyi azonosítást szolgáló alapokmányainknak: a lakcímkártyával egyetemben minden hivatalos ügyünk elintézéséhez szükségünk van rá, célszerű mindig magunknál tartani. Járjunk utána, mi mindet érdemes tudni az új személyi igazolvány igénylése kapcsán: a személyi igazolvány hány éves kortól kell, mennyi idő alatt készül el a személyi igazolvány, az új személyi igazolvány szám hol található? Mit tegyünk, ha a személyi igazolvány lejárt?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a személyi igazolvány 2024 évi igénylésével kapcsolatban. Járjunk utána, a személyi igazolvány mennyi idő alatt készül el 2024 évében, mi az e személyi igazolvány és miben más ez az új okmány, illetve, hogy néz ki az e személyi igazolvány! Amellett, hogy megtudhatod, hogyan zajlik a személyi igazolvány igénylése és a személyi igazolvány cseréje, azt is eláruljuk, hány éves kortól kell személyi igazolvány, és hogy az ideiglenes személyi igazolvány mennyi idő alatt készül el, milyen esetben kapjuk meg ezt az átmeneti érvényességű okmányt!

Mikor kellhet a személyi igazolvány?

Személyi igazolványunk – ahogy ez a személyi igazolvány nevében is benne van – a jogosítványunk és az útlevelünk mellett az alapvető, személyi azonosítást szolgáló okmányaink közé tartozik; rendszerint a lakcímkártyával együtt kérik hivatalos ügyeink intézéséhez. A személyi igazolvány egy olyan okmány, amit célszerű mindig magunknál tartanunk, hiszen akár egy rendőrségi igazoltatás, vagy egy egyszerű bolti bevásárlás során is kérhetik tőlünk a személyi igazolvány felmutatását.

Milyen adatokat tartalmaz a személyi igazolvány?

A személyi igazolvány egy arcképpel ellátott szabvány méretű plasztikkártya, amelyen a következő alapvető információk szerepelnek:

a személyi igazolvány tulajdonosának neve, aláírása;

arcképe;

neme;

anyja neve;

a születés helye és ideje;

a személyi igazolvány érvényességi ideje;

a személyi igazolvány szám;

CAN;

QR-kód.

A személyi igazolvány érvényessége

A személyi igazolvány egy olyan okmány, amelyet rendszeresen meg kell újítanunk, ugyanis meghatározott időnként lejár a személyi igazolvány érvényességi ideje – ezután kötelező elintézendő ügyünk a lejárt személyi igazolvány megújítása. A személyi igazolvány érvényességi ideje 12 év alatti igénylő esetén a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig tart.

Amennyiben az új személyi igazolvány igénylője már betöltötte a 12. életévét, de a 18. életévét még nem, a személyi igazolvány kiállításának napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig érvényes a személyi igazolvány. A személyi igazolvány 18. évét már betöltött igénylő esetén a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napjáig érvényes. 65 év felett kérhető a személyi igazolvány korlátlan érvényessége.

Az új személyi igazolvány szám hol található?

Az új típusú személyi igazolvány 2024 évében változatlanul többszörösen tartalmazza az egyébként 6 számból és 2 betűből álló azonosítót: a személyi igazolvány szám mindkét oldalon megjelenik – a személyi igazolvány első oldalán a fénykép mellett, a születési- és érvényességi idő alatt, illetve a hátoldalon, fehér mezőben, a QR kód és a címer alatt találjuk (sokan a CAN-nel keverik össze, de figyeljünk a formátumra).

Hány éves kortól kell személyi igazolvány gyerekeknek?

A személyi igazolvány egy olyan alapvető azonosító okmány, amellyel ma már a csecsemők is rendelkeznek (régebben csak 14 éves kortól volt kötelező a személyi igazolvány igénylése).

Hogyan zajlik a személyi igazolvány igénylése 2024 évében?

A személyi igazolvány egy olyan okmány, amelyet személyesen tudunk megigényelni az okmányirodában (vagy járási hivatalban, nyilvántartási szervnél, konzuli irodában), ezzel egyetemben friss arcképet készítenek rólunk és ujjlenyomatot is vesznek. Cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképességű személy (pl. kiskorúak) esetében a törvényes képviselő/szülő eljárása, hozzájárulása szükséges az új személyi igazolvány igényléshez.

Személyes megjelenésében korlátozott személy indítványozhatja a személyi igazolvány kiállítását a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti jegyzőnél, fogvatartott személy esetében pedig a személyi igazolvány kiállítását a büntetés-végrehajtási intézetben lehet előterjeszteni. Új személyi igazolvány igénylése esetén magunkkal kell vinnünk a születési anyakönyvi kivonatunkat.

Sérült, lejárt személyi igazolvány cseréje

Gyakori kérdés az is, hogy mi a teendő, ha a személyi igazolvány lejárt, hogyan történik a lejárt személyi igazolvány cseréje, avagy a személyi igazolvány megújítása. A feladat egyszerű: elég bármelyik okmányirodába ellátogatnunk és a szükséges okmányok felmutatásával (kell hozzá a sérült vagy a lejárt személyi igazolvány is!) elindítanunk a folyamatot és elkészíttetnünk a friss igazolványképet. Egyébként bármilyen esetben, ha a személyi igazolvánnyal kapcsolatos változás áll fenn (pl. elveszik, ellopják, megsemmisül, adatváltozás történik), azt jeleznünk kell 3 napon belül Ügyfélkapun vagy egy okmányirodában, eltulajdonítás esetén a rendőrségen is.

Mi az e-személyi igazolvány, mit érdemes tudni róla?

Térjünk ki röviden arra is, hogy mi az e személyi igazolvány és hogy hogy néz ki az e személyi igazolvány! Nos, az e-személyi igazolvány valójában nem más, mint az új típusú személyi igazolvány, amit még 2016-ban vezettek be felmenő rendszerben. A személyi igazolvány kapcsán annyi a változás, hogy hogy az új személyi igazolvány egy digitális tárhellyel is rendelkezik (személyi igazolvány chip), ami megkönnyíti az ügyintézést és lehetővé teszi az elektronikus hitelesítést (elektronikus aláírás létrehozására is feljogosíthat, külön kérvényre).

A személyi igazolvány mennyi idő alatt készül el 2024 évében?

A személyi igazolvány ügyintézés ideje 2024 évében alapesetben 8 nap, egyéb esetben 20 napig tolódhat a határidő.

Az ideiglenes személyi igazolvány mennyi idő alatt készül el?

Szintén fontos kérdés, hogy az ideiglenes személyi igazolvány mennyi idő alatt készül el, hiszen bárkivel előfordulhat, hogy a személyi igazolvány elkészítési ideje alatt plasztik nélkül marad. Nos, az ideiglenes személyi igazolvány egy egyszerű nyomtatott lap, amelyet azonnal kiállítanak az okmányirodában kérésünkre, a rendes személyi igazolványt pótlólag használhatjuk.

Mennyibe kerül a személyi igazolvány ügyintézés?

A személyi igazolvány igénylése illetékmentes.