Hatalmas baj van a magyar melósokkal: ezért óriási itthon a munkaerőhiány

A magyar munkavállalók mobilitási hajlandósága – különösen munkavállalási célból - rendkívül alacsony. Ehhez nagyban hozzájárul a hazai munkásszállásokról az elmúlt 10-15 évben kialakult negatív kép. Sokan még most is tömegszállásként gondolnak a munkásszállókra, amelyek a bűnözés melegágyai, élhetetlenek, az ott lakók pedig nem tudják magukat kipihenni.

Magyarországon jelenleg a munkaerőhiány olyan mértékű, amely korábban még nem volt tapasztalható. Ez a gazdaságot és a vállalatokat is kihívások elé állítja. Bizonyos szakmákban annyi munkavállaló hiányzik Magyarországon, hogy a nyitott pozíciók már nehezen tölthetők be az adott régió, sőt bizonyos esetekben az ország munkaerő-tartalékával.

Egyre nagyobb az igény a minőségi munkásszállókra, ezt a szállásadók és a munkáltatók is felismerték. „Csak úgy lehet biztosítani Magyarország versenyképességét a nemzetközi munkaerőpiacon – például munkaerőkölcsönzéssel -, valamint növelni a magyar munkaerő mobilitását, ha sikerül megváltoztatni a munkásszállókról kialakult rossz véleményt, ehhez pedig beruházásokra és fejlesztésekre van szükség” – hangsúlyozza Kiss Éva, a Wellby House Kft, közvetítő cég értékesítési vezetője.

Olyan szállásokra van szükség, melyek megfelelnek a 21. századi igényeknek, biztonságosak, felszereltek és elegendő privát szférát biztosítanak. Az elmúlt években tapasztalható országos munkaerőhiány arra ösztönzi a vállalatokat és a munkaerőkölcsönzőket is, hogy minőségi szállást biztosítsanak a munkavállalóknak, akik hajlandóak lesznek ezért a hiányszakmákban olyan térségekben is elhelyezkedni, ahol szállásoltatásra is szükségük van. Igaz ez a magyar és a külföldi, az utóbbi évben nagy számban érkező harmadik országbeli munkavállalókra is

– mondta el a szakértő.

A modern munkásszállók elősegíthetik a mobilitást

Bár a magyarországi munkaerőszállásoltatás elindult egy fejlődési úton, még mindig rengeteg fejleszteni való van. Kiss Éva elmondta: A munkavállalók többségét lakásokban, házakban szállásoltatják, ahol sok esetben a szomszédok, utcában élők sem nézik jó szemmel ezt. A nagyobb létszámú munkásszállók zöme pedig régi, korszerűtlen épület. Ezeket próbáltak és próbálják ugyan felújítani, de az épületek adottságai miatt korlátozottak a lehetőségek. Folyosónként sok szobára jut egy konyha, fürdőegység.

Kiemelt célunk olyan munkásszállókat létrehozni, amely élhető terekkel, korszerű fűtés-hűtés technikával és 21 századi igényeknek megfelelő szolgáltatásokkal és infrastruktúrával áll a munkaadók, munkaerőkölcsönzők és a munkavállalók rendelkezésére. Elengedhetetlenül szükség van a modernizációra, hogy azokban a térségekben is rendelkezésre álljon elegendő számú munkavállaló, ahol a vállalatok korábban soha nem tapasztalt hiánnyal küzdenek

– véli a szakértő.

A szállásokat a munkavállalói igényekhez kell alakítani

Alapvető igény és elvárás egy munkásszállótól a tisztaság, privát szféra, jó minőségű WiFi kapcsolat, hogy a lakók tudják tartani a kapcsolatot a családtagokkal, barátokkal. „Ahhoz, hogy a munkások ki tudják pihenni magukat, meglegyen a privát szférájuk, apartmanokat alakítunk ki az épületekben, melyek esetén 2-3 szobához tartozik egy konyha és egy fürdőszoba, sok esetben külön WC-vel. Minden épület rendelkezik rekreációs szobával, melyben igény szerint elhelyezünk csocsót, darts, könyveket, társasjátékokat, stb. A szállásadóknak emellett olyan kulturális és életviteli szokásokat is figyelembe kell venni a szállók berendezésekor, amely az adott országól érkező munkavállalókat jellemzi. Harmadik országbeli munkavállalók esetén ilyen igény például a rizsfőző, közös főzési lehetőség biztosítása, több és nagyobb TV készülék elhelyezése. Egy szállásadó akkor lesz sikeres, ha rugalmas és alkalmazkodik a munkáltatók és a munkavállalók igényeihez” – összegez az értékesítési vezető..