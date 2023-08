Sírásóként kezdett új életet a magyar fizikatanár: elárulta, többet keres-e, mint az iskolában

Sírásóként kezdett új életet egy korábbi fizika-matek szakos tanár. A fiatal férfi elmondta, ugyan nem keres sokkal többet, mint az iskolában, de lelkileg sokkal jobban érzi magát.

Fizika-matek szakos tanárból lett sírásó Nagy Dávid, akivel a Válaszonline készített egy hosszú riportot. A 35 éves, pályaelhagyó pedagógus kifejtette, amióta otthagyta az iskolát, kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb, és több időt tud a családjára fordítani. A férfi tanári pályafutása első hat évében egy budai katolikus iskolában tanított, majd három évet egykori gimnáziumában, a premontreieknél dolgozott.

Mint elmondta, amikor heti 18 órája volt az embernek, fel lehetett rendesen készülni az órákra, ki lehetett javítani a dolgozatokat, jutott idő a családra is, de az egyre növekvő terhek felőrölték, ami már az iskolában is feltűnt a gyerekeknek. Úgy érezte, váltania kell, felmerült, hogy a hobbiként űzött robotika vagy a programozás területén helyezkedik el, egy zöldséges is nyílt a közelben, ahová a tanári fizetésnél jóval többért kerestek munkatársat, és szembejött egy temetői munkát kínáló hirdetés is - végül utóbbi mellett döntött.

Később, amikor arról kérdezgettek, többet fogok-e keresni sírásóként, mint az iskolában, mondtam, hogy nem sokkal, viszont ennek a foglalkozásnak van egy nagy előnye: nem kell hazavinnem a munkát

- fogalmazott.

