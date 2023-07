Már Romániába járnak át dolgozni a magyar szakemberek: az itthoni bérek többszörösét is megkereshetik

Becslések szerint Magyarországon tíz- és húszezer között van a hiányzó mérnök száma. A szakember szerint a mérnöki szakokra jelentkező hallgatók számát meg kellene duplázni, mert ha nem lesz elég mérnök Magyarországon, akkor továbbra is csak összeszerelő műhely maradunk.

Ha a jövőben nem találnak a cégek elég mérnököt Magyarországon, akkor nem folytatják majd a beruházásaikat, nem bővítenek, és a második körben pedig tovább állnak egy másik országba - mondta el a napi.hu-nak Ábrahám László, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) elnöke.

A mérnöki fizetések idehaza is a TOP 10-be tartoznak a szakmák közti összevetések alapján. Ma egy junior mérnök bruttó félmillió forint alatt nem vállal munkát, a senior mérnökök esetében, ahol már speciális tudásra is szükség van, ott már bruttó kétmillió forint is hazavihet a magyar mérnök.

De a szakember hangsúlyozta, a külföld elszívó ereje is jelen van, országonként változik, de a hazai fizetések háromszorosát, de akár ötszörösét is meg lehet keresni Nyugat-Európában.

Míg korábban Romániából érkeztek Magyarországra a mérnökök, mára megfordult a trend, a román mérnöki bérek már megelőzték a magyar mérnöki fizetéseket.