Rengeteg magyar lélegezhet fel: nekik még nincs veszélyben az állásuk

Stabil a foglalkoztatottság a vállalkozói szektorban: egy új kutatás szerint a kkv-k közel 80 százalékuk azonos dolgozói létszámmal tervez a következő egy évre, miközben csökkent a munkaerőfelvételben és az elbocsátásban gondolkodó cégek aránya is. A kutatásból az is kiderül, hogy béremelésre 10-ből 7 cég készül, ám ennek a tervezett 9 százalékos mértéke messze az infláció alatt marad. Cafeteria juttatással a vállalkozások kevesebb mint fele számol.

A K&H kkv-k körében végzett felméréséből az is kiderült, hogy a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások többsége úgy tervez ugyanis, hogy megtartja dolgozóit.

A béremelési szándék az elmúlt egy évben igen hullámzó volt, és egyelőre csak hiú remény, hogy a béremelés lépést tudjon tartani az inflációval.

Jelenleg a vállalkozások 72 százaléka készül fizetésemelésre. A munkavállalók átlagosan 9 százalékkal magasabb bért várhatnak a következő egy évben, ami kissé elmarad az előző negyedévi 11 százaléktól. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a munkavállalók ugyan több pénzt kaphatnak, ám a 20 százalék feletti inflációval nem tudnak lépést tartani a fizetések

– részletezte az eredményeket Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

A béren kívüli juttatásokat tekintve is inkább visszafogottság jellemzi most a szektort: 50-ről 45 százalékra mérséklődött a cafeteriában gondolkodó cégek aránya. A top 3 juttatási forma továbbra is változatlan. Az elmúlt negyedévhez képest a 13. havi fizetésnél figyelhető meg jelentősebb változás, 25-ről 20 százalékra csökkent az ilyen juttatással tervező cégek aránya. Emellett a legnépszerűbb elem továbbra is a közlekedési költségtérítés (22%), valamint a SZÉP kártya (13%).

A márciusi felmérésünk azt mutatja, hogy stabil a foglalkoztatottság a kkv-szektorban. A cégek túlnyomó többsége - 77 százaléka -, azonos dolgozói létszámmal tervez a következő egy évre. Ilyen magas arány utoljára 2017-ben fordult elő. Jelenleg a cégek 16 százaléka készül új munkatársak felvételére, ami kismértékű visszaesés az előző negyedévi 23 százalékhoz képest. Ezzel párhuzamosan viszont leépítésre is kevesebben, 8 helyett mindössze 5 százalék készül

- tette hozzá Rammacher Zoltán.