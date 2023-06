Kiderült az ezeréves titok: ezektől az álláshirdetésektől másznak falra a magyarok

Az álláskeresők többsége a kínált fizetést hiányolja leginkább a hirdetésekből, derült ki egy friss felmérésből. Azon álláshirdetéseknél, ahol a bérezésre vonatkozó információ is fel van tüntetve, jellemzően a jelentkezők száma is növekedést mutat.

Arról már korábban is írtunk, hogy a magyar munkavállalók egyre nagyobb része fogalmazza meg a bértranszparencia iránti igényt. A hirdetések esetében ezt a fizetések feltüntetésével lehetne minél inkább elérni, ugyanakkor ennek is lehetnek buktatói, az álláskeresés folyamata emiatt kevésbé lehet alapos és átgondolt. A cégek nem írnak ki feltétlenül mindenféle béren felüli juttatást, éppen ezért a valós kép pusztán a bérek alapján nem biztos, hogy maradéktalanul megállapítható.

Ennek ellenére a bértranszparencia kérdése az egész EU-ban egyre fontosabb tényezővé válik, mivel ezzel nem csak a vállalaton belüli bérfeszültségek csökkenthetőek, de a nemek közti, lehetséges béregyenlőtlenségekre is fény derülhet. Ennek részleteiről, illetve a legfrisebb EU-s tendenciákról ebben a cikkben írtunk részletesebben.

A Profession.hu most egy új felmérésben mégis arra jutott, hogy a bérezés kérdése továbbra is egyre fontosabbá válik a vállalatok és a jelöltek számára is. Az álláskereső portál tavaly év végi reprezentatív felméréséből kiderült, hogy a munkavállalók számára a fizetés mértéke a legfontosabb motiváló tényező. Ebből adódóan az álláshirdetés egyik sarkalatos része az adott pozícióval járó fizetés, amely alapján a potenciális jelölt tájékozódhat. Ennek elmaradása a munkavállalók csaknem 70 százalék számára a legnagyobb problémát jelenti a keresés során.

„A bérezést tartalmazó hirdetések esetében jelentős növekedést tapasztalunk a jelentkezések számában fizikai, illetve szellemi pozíciókra egyaránt. Jelenleg egy olyan munkaerőpiaci környezetben vagyunk, ahol a vállalatoknak tudatosabban kell a toborzásra fókuszálni, gyorsan kell döntést hozni és ajánlatot adni a megfelelő jelölteknek, hogy versenyképesek legyenek a munkavállalókért folytatott küzdelemben” – magyarázza a bértranszparencia egyik fő előnyét Szigeti Nikoletta, a Profession Services üzletágvezetője.