Ezek a szakemberek nem szégyenlősek: vastagon elkérik a munkájuk árát

Az infláció látványosan érintette a különféle piacokat az utóbbi év során. Legyen szó élelmiszerekről, kozmetikumokról, vagy az építőiparról – szignifikánsabban magasabbak a szolgáltatások és termékek árai, mint egy évvel korábban. Az IT szektorban is érezhető az árak emelkedése. Annál is inkább érdekes a kérdés – hiszen, minden egyes vállalkozásnak szüksége van ezek szakemberek munkájára, köszönhetően annak, hogy ma már minden vállalkozó hirdet a Facebookon, vagy használ ügyviteli rendszereket, így az egész munkavállalói és gazdasági piacra kihatással van az emelkedés.

Mennyivel nőtt a szakértők bére? Egy nemrég végzett kutatásból kiderült, hogy a szektorban nagyjából 10-15%-os áremelkedés történt a programozók bérét illetően az utóbbi egy év során. A felmérés eredménye nem egységes – hiszen, mindenki más szegmenssel foglalkozik, vannak, akiknek kisvállalkozók az ügyfeleik, és vannak, akiknek technológiai nagyvállalatok, vannak, akik külföldi partnerekkel dolgoznak, mások hazai megrendelőkkel. Ennek köszönhetően az eltérő eredmények nem feltétlenül számítanak egymásra nézve irrelevánsnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szavazásban 66 hazai szakember vett részt - a fenti diagramról megállapítható, hogy a legtöbb válaszoló véleménye szerint 0-15%-os áremelkedés történt, tehát vannak, akik nem tudtak árat emelni. Ennek oka részben a vállalkozói piacon megfigyelhető átalakulás lehet, hiszen, a kisvállalkozói réteg kevésbé ár rugalmas. Mi lehet a pontos magyarázat? Lőke Jánost kérdeztük, a Hunet Kft ügyvezetője szerint a felmérés eredménye nem meglepő, nagyjából a várható eredményeket mutatja a diagram. Az általános infláció ezen a piacon is megjelenik, ugyanekkora áremelkedés szinte minden szolgáltatói szektorban megfigyelhető volt. „A vállalatok egyre inkább felismerik a hatékony IT infrastruktúra jelentőségét, és ennek eredményeként növekszik a rendszergazdák iránti kereslet, ahogy minden IT szakember iránt egyaránt.” - nyilatkozta a szakember. Míg a termelési piacokon az alapanyagárak változását nem lehet megszabni, addig az informatikusok szellemi munkát végeznek. Sok piacot a rezsiárak emelkedése is megmozgat, mivel az IT szakemberek sokszor Home Officeból dolgoznak, ezért az árba ennek költségét sem feltétlenül kell beépíteni. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 23 029 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 23 274 forintos törlesztőt (THM 14,56%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az inflációt valamilyen szinten ellensúlyozza, hogy sokan veszítették el vállalkozó ügyfeleiket. Az informatikusi szakma továbbra is a legjobban fizetettek közé tartozik Magyarországon – a szakemberek pedig megpróbálnak tekintettel lenni a megrendelőkre, ennek köszönhető, hogy sok másik, például az élelmiszer-vagy ingatlanpiaccal szemben kisebb áremelkedés történt – vélelmezte a szakértő.

Címlapkép: Getty Images

