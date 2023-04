Megszégyenítik az idősebb magyarokat ezekben az állásokban: a fiatalok százezerrel többet visznek haza

30 éves kor alatt sportolóként, míg 50 éves kor felett szakorvosként lehet jelenleg a legjobban keresni Magyarországon. A két korosztályban a legjobban fizetett állásokban most már alapvető a bruttó több mint 1 milliós fizetés, de azért azt látni lehet, hogy 50 éves kor fölött a legtöbb szakmában szignifikánsan többet lehet keresni havonta, mint fiatalon. Nincs azonban ez minden állásban így, sportolóként persze érthető, hogy 50 éves kor fölött már nincsenek olyan bérek, mint fiatalon (ha egyáltalán profi tud maradni valaki még ennyi idősen), viszont fordítóként, tolmácsként, vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlőjeként sokkal jobban megéri fiatalon szegődni. A fizetések ebben a két szakmában több mint 100 ezer forinttal magasabbak az ifjú korosztály számára.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyarországon 2022-ben a légiforgalmi irányítók és a szakorvosok keresték átlagosan a legtöbb pénzt. Az ő havi javadalmazásuk egyaránt bruttó két millió forint felett volt. De nagyon jól kerestek még a törvényhozók, miniszterek, különböző területek vezetői, a sportolók, az informatikai vezetők és a bírók, bírósági fogalmazók. Az itt felsoroltaknak mind legalább bruttó 1,3 millió forint volt az átlagos havi bére.

Ezzel szemben a lista másik oldalán a nád- és fűzfeldolgozók, a kubikosok, az egyszerű vadászati, erdészeti foglalkoztatottak bére még a 200 ezer forintot sem érte el. De nem volt jobb a helyzet a lakossági kérdezők, az egyszerű építőipari foglalkoztatottak, vagy a takarítók, kisegítőknél sem. Korábbi cikkünk adatai viszont a teljes dolgozó lakosságra vonatkoztak, míg ezúttal azt vizsgáltuk meg a Pénzcentrumon, melyek volt a legjobban és legrosszabbul fizető állások 30 év alatt, illetve 50 év felett.

Ha fiatal vagy, legyél sportoló

Bár harminc éves kor alatti dolgozók esetében nem ismert adat például törvényhozókról, nyomozókról vagy éppen társadalmi szerveztek vezetőiről, azt tudjuk, hogy a hivatalos adatok szerint fiatalként sportolóként lehet a legtöbbet keresni. Az átlagos fizetés itt bruttó 1 275 654 forint volt. Ebben a korosztályban második helyen végeztek a forgalmi irányítók, átlagosan bruttó 1 137 750 forintos fizetéssel. Harmadik helyen a szakorvosok futottak be 1 121 061 forintos keresettel, de milliós fizetés fölött kaptak még az általános orvosok, az informatikai és telekommunikációs cégek vezető is.

Ahogy viszont látjuk, a top10-be bekerültek még a fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai, de az igazságszolgáltatás vezetői is, ahogy a brókerek vagy a szoftverfejlesztők. Azt látni tehát, hogy a 30 éves korosztályban lévő magyarok legjobb munkahelyi nagyjából korrelálnak az országos átlaggal, igaz a hangsúlyok azért mások. Bár a top10-be nem kerültek be, de fiatalon igencsak jól lehet keresni üzletpolitikai elemzőként, villamosmérnökként, elemző közgazdászként, de matematikusként és fizikusként is.

Ezzel szemben igazán rosszul járnak anyagilag, akik egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkoztatásban dolgoznak. Itt a havi átlagos bruttó kereset mindössze 204 238 forint volt 2022-ben. De nem volt sokkal jobb a helyzet a kubikosok, egyé takarítók és kisegítők, valamint a konyhai kisegítők esetében sem. A havi átlagbérek ugyanis egyik esetben sem kúsztak átlagosan 230 ezer forint fölé. De ugyanígy nem jó fiatalon piaci, utcai árusnak, egyszerű mezőgazdasági vagy építőipari munkásnak lenni.

Bár nem a legrosszabbul fizető 10 szakma közé tartozik, de nem keresnek jól a fiatal kozmetikusok, fodrászok, pultosok, manikűrösök sem. Sem a fogtechnikusok, portások, cukrászok, járműtakarítók, pultfeltöltők, kőművesek, ácsok sem. Ezekben a szakmákban például mindenhol bruttó 300 ezer forint alatt marad a 30 év alatti foglalkoztatottak havi átlagos bére.

50 felett: orvosok, miniszterek viszik a pálmát

Ha kifejezetten az 50 év fölöttiek kereseti statisztikáit nézzük, akkor azt látjuk, hogy legjobban a szakorvosok keresnek. Itt a bruttó havi bérek már több mint 2 millió forint fölött vannak. Második helyen a miniszterek, törvényhozók, államtitkárok futnak be, az ő havi átlagos keresetük is bruttó 1,9 millió forint fölött van, akárcsak az egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetőié. Ezen felül az átlagos orvosok, a bírók sem panaszkodhatnak az itteni bérek is több mint 1,5 millió forintra rúgnak havonta.

Ahogy látjuk, 50 év fölött azért az ügyészek, pénzintézeti vezetők, személyzeti vezetők, de a kutatás és fejlesztési tevékenységet folytató vállalatok vezetői is szép summán visznek haza. A top10 kereső szakmában 1,3 milliós havi fizetés a bekerülési küszöb. Ne feledjük 30 éves kor alatt a 10 legjobban fizető foglalkozásban 820 ezer forint volt az átlagos havi bér. 50 fölött azért a top10-en kívül sincs oka senkinek sem panaszra, egészen pontosan még további 22 foglalkozást számoltunk össze, ahol a havi bruttó bérek ilyen korosztályban meghaladják az 1 millió forintot. A teljesség igénye nélkül ide tartoznak többek között: a légijármű-vezetők, hajózómérnökök, rendőrök, brókerek, fogorvosok, nyomozók, biológusok, geológusok, fizikusok is.

Ezzel szemben 50 éves kor felett sem jó nád-és fűzfeldolgozónak/kefegyártónak lenni, kubikosnak, piaci árusnak, egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkoztatásúnak lenni. A bérek ugyanis ebben a korosztályban sem érik el ezekben az esetekben a 240 ezer forintot. Ekkora havi átlagos bért épphogy a 10. legrosszabbul fizetett foglalkozás tud felmutatni, de 50 fölötti zöldségtermesztőként is csupán 240 866 forint az átlagos havit bruttó fizetés.

Érdekesség egyébként az is, hogy bár az ember nem 30 éves kor alatt, hanem 50 éves koron túl dolgozik pultosként, hordárként, piaci utcai étel- és italárusként, portásként vagy takarítóként, egyáltalán nem keres szignifikánsan többet, mint aki ugyanezeket a szakmákat fiatalon, 30 éves kor alatt végzi. Sőt, igencsak sok olyan szakmát is találtunk, ahol a 30 év alatti fiatalok jóval jobban keresnek, mint az 50 év feletti magyarok.

Mint az a hivatalos statisztikákból kiderül, sportolóként, nyelvész, tolmácsként, de vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlőjeként is sokkal jobban keresnek a fiatal magyarok, mint az idősek. A sportolók esetében például átlagosan 700 ezer forintos a különbség, igaz, 50 éves kor felett nem is sok sportban lehet már eredményesen jelen lenni. De a nyelvészek, tolmácsok, fordítók esetében több mint 100 forintos a fizetéskülönbség a fiatalok javára, ahogy a vegyipari berendezéskezelőknél is.