Súlyos döntés előtt Elon Musk: létszámleépítés jöhet a Teslánál?

Tekintettel az amerikai recesszió egyre erősödő kockázatára a Tesla fix béres alkalmazotti létszámának 10 százalékos csökkentésére készül a következő három hónapban - jelentette be Elon Musk a Tesla vezérigazgatója a Katari Gazdasági Fórum alkalmából a Bloomberg hírügynökséggel tarott telekonferencián.

Musk elmondta, hogy cége mintegy 100 ezer alkalmazottat foglalkoztat világszerte, ebből a fix béres dolgozók létszámának 10 százalékos csökkentése bő 3 ezer alkalmazottat érint, azaz valamivel több mint a teljes létszám 3 százalékát. Megjegyezte ugyanakkor hogy hosszabb távon a Tesla növelni tervezi az órabéres konstrukcióban alkalmazott dolgozók létszámát.

A Tesla főnöke már június elején jelezte leépítési szándékát egy vállalati belső körlevélben. A Reuters által megszerzett e-mailben a létszámcsökkentést a gazdasági helyzet alakulásával kapcsolatos "nagyon rossz megérzésével" indokolta. Kifejtette, hogy a közeljövőben recesszió alakulhat ki az Egyesült Államokban, ami - megfogalmazása szerint - "nem biztos, de egyre valószínűbbnek tűnik."

Muskhoz hasonlóan más amerikai nagyvállalati vezetők is kifejtették aggodalmukat a recesszió fenyegető veszélye miatt. Így járt el a JPMorgan Chase & Co vezérigazgatója Jamie Dimon és a Goldman Sachs elnöke John Waldron is.

Joe Biden amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy szerinte az amerikai recesszió egyáltalán nem elkerülhetetlen, még akkor sem, ha a világ legnagyobb gazdasága emelkedő benzinárakkal és a 40 éve a legmagasabb inflációval kell hogy szembe nézzen. Lawrence Summers volt amerikai pénzügyminiszter az NBC News tévécsatornának vasárnap azt mondta, recesszióra számít.