Nem csitul a KATA körüli bizonytalanság: egyre kevesebben mertnek vállalkozásba vágni

Május 19-én pedzegette Varga Mihály pénzügyminiszter a KATA adónem lehetséges szigorítását, ami szinte azonnal visszavetette az újonnan induló egyéni vállalkozók számát Magyarországon. Ezzel pedig az Opten szakértői szerint újra a társas vállalkozások kerülhetnek előtérbe.

Az egyéni vállalkozói forma mindig is népszerű vállalkozási forma volt hazánkban, de igazi fénykorát a KATA adózási opció 2013-as bevezetése óta éli. Az azóta eltelt 9,5 évben az egyéni vállalkozók száma megduplázódott, számuk 300 ezerről 600 ezerre emelkedett. Ezen a ponton fontos hangsúlyozni, hogy nem minden egyéni vállalkozó adózik KATA adónemben, és a KATA adónemet választhatják egyéni cégek és egyes betéti társaságok is, de összességében mégis a KATA-s egyéni vállalkozók alkotják a legnagyobb részét a 450 ezres KATA-s adózói bázisnak.

Az egyéni vállalkozók száma az elmúlt években és az elmúlt hónapokban is dinamikusan emelkedett, az új egyéni vállalkozók száma háromszoros volt az új társas vállalkozásokéhoz képest. Még az elmúlt hónapokban is havi 7-8 ezer új egyéni vállalkozó lépett a piacra. Ezen a trenden azonban erős törés látszik június elejétől. Természetesen még korai lenne végső következtetést levonni a KATA szigorítás kapcsán, de az már most is látszik, hogy a visszaélések csökkentésére való szándék kifejezése is jelentősen csökkentette az új egyéni vállalkozói dinamikát.

A hó eleji egyéni vállalkozó bejegyzések a felére csökkentek

Az egyéni vállalkozók bejegyzése általánosságban egy speciális mintát mutat, minden hónap első 2-3 munkanapján zajlik az egész havi bejegyzés egyharmada. Varga Mihály május 19-én beszélt a KATA esetleges szigorításáról, és az adatok alapján úgy tűnik, ennek első hatásai a június eleji egyéni vállalkozó bejegyzésekben már meg is jelentek. Az idei évben minden hó első 3 munkanapján 2 500-3 000 körül volt az újonnan bejegyzett egyéni vállalkozók száma, júniusban ez az érték 1 150-re csökkent, azaz az általános hó eleji egyéni vállalkozói hullám több mint 50 százalékot esett.

Természetesen az is elképzelhető, hogy sokan csak kivárnak, és ha lesz is módosítás a KATA szabályok kapcsán, annak részletei jelentősebben befolyásolják majd a trendet. Az viszont már most látszik, hogy minden szónak és részletkérdésnek komoly hatása lehet a 450 ezer KATA-s adózó működésére. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy még a most visszafogott egyéni vállalkozó bejegyzések is messze meghaladják az új társas vállalkozások számát,

tehát a hangsúlyok némileg eltolódtak a gazdasági formák között, de egyelőre nincs jelentős irányváltás a cégformák népszerűségében.

COVID előtti szinten az új társas vállalkozás bejegyzések

Az egyéni vállalkozók mellett a társas vállalkozások cégalapítási adatai is viharos időszakon vannak túl, a COVID első hulláma idején befagytak, majd 2021-ben az egekbe szöktek a cégalapítások. A 2022-es cégalapítások ugyanakkor egyre inkább a COVID előtti szintre állnak be. Májusban 2 450 cégalapítás került közzétételre, ami megfelel a 2018-2019-es havi átlagnak, és a trend is azt mutatja, hogy ezen a szinten látszódnak normalizálódni a havi cégalapítások. A KATA szabályozás ugyanakkor a társas vállalkozásokra is ki fog hatni, egyrészt a potenciális KATA-adózó betéti társaságok számát csökkentheti egy esetleges szigorítás, a korlátolt felelősségű társaságok számát viszont növelhetik a többi cégformából kiszoruló vállalkozók. Vélhetően összességében nagyobb lesz az új társas vállalkozások száma, ha szigorodik a KATA szabályozás, de természetesen itt is a részletes szabályok ismeretében lehet majd pontosabb becslést adni.

Ha jól sikerül az új szabályozás, és a színlelt szerződések keretében történő burkolt foglalkoztatást is sikerül úgy visszaszorítani, hogy az amúgy jogszerűen KATA-zók továbbra is igénybe tudják venni ezt az adózási formát, akkor a munkaviszonyban dolgozók száma fog növekedni a szabályozás hatására, nem az új társas vállalkozásoké.

Csillapodóban a kényszertörlési hullám

A cégmegszűnések száma a koronavírus ideje alatt nagyon lecsökkent a kényszertörlési eljárások szünetelése miatt, azóta újra fut ez az eljárástípus, de érdekes módon a cégtörlések száma továbbra sem érte el a COVID előtti szintet. 2018-2019 környékén jellemzően 3 000 feletti havi cégtörlési értékeket láthattunk, de 2022 során inkább a 2 500 körüli érték a jellemző. Így volt ez májusban is, amikor 2 368 cégtörlési került közzétételre.

Mindez azért érdekes, mert a 2021 szeptemberében induló, és azóta csillapodó kényszertörlési eljárás hullám nem vezetett a normál szintnél nagyobb végleges cégtörlési értékekhez 2022 során. 2021 októberében egy hónap alatt 4 300 társas vállalkozás ellen indult kényszertörlési eljárás, de a havi értékek azóta fokozatosan csökkennek. Májusban csupán 2 177 kényszertörlési eljárás indult, ez az érték még magasabb valamivel a koronavírus előtti adatoknál, de már nem számít nagyon kirívónak.

Rekordalacsony végelszámolási értékek májusban

Felszámolási eljárásból 384 indult május során, ami viszonylag megnyugtató értéknek számít a 2022 elején tapasztalt magas értékekhez képest, amikor viszonylag magas volt egy újabb felszámolási és lánctartozási hullám kialakulásának veszélye. Végelszámolási eljárásból is csupán 554 került közzétételre május során, ami rendkívül alacsony havi értéknek számít. Utoljára 4 évvel ezelőtt láthattunk ilyen alacsony havi végelszámolási értéket. A megszüntetésre irányuló eljárások összességében pozitív képet festenek a hazai gazdaság jelenlegi állapotáról, de a következő hónapok az orosz-ukrán háború elhúzódásával, a magas inflációval és a gyengülő forintárfolyammal sok kihívást jelentenek majd a vállalkozások számára.