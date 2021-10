Ezek a robotok biztosan nem veszik el az ember munkáját: sőt, tőlük kapják majd az ajánlatokat

Egy globális tanulmány szerint az emberek több mint 75%-a úgy érzi, hogy személyesen és szakmailag is „megrekedt”. A munkavállalók 88%-a szerint a világjárvány kezdete óta megváltozott a siker fogalma.85%-uk szeretné, ha a technológia segítene meghatározni a jövőjét.

Az Oracle és a Workplace Intelligence HR-kutató és tanácsadó cég új tanulmánya szerint az emberek a robotokhoz fordulnak karrierfejlesztési iránymutatásért, miután a COVID-19 járvány miatt magányosnak és a saját életükben is kívülállónak érzik magukat. A 13 ország több mint 14 600 alkalmazottja, menedzsere, HR-vezetője és C-szintű vezetője körében végzett tanulmány szerint az emberek szerte a világon úgy érzik, hogy megrekedtek személyes és szakmai életükben, de készen állnak arra, hogy visszaszerezzék az irányítást jövőjük felett.

A több mint egy éve tartó korlátozások és a világjárvány miatti folyamatos bizonytalanság sok munkavállalót felkavart érzelmileg, és úgy érzik, hogy életük és karrierjük kicsúszott a kezükből. A megkérdezettek 80 százalékát negatívan érintette az elmúlt egy év, sokan küzdenek anyagi gondokkal (29 százalék), szenvednek a romló mentális egészségtől (28 százalék), nincs karriermotivációjuk (25 százalék), és úgy érzik, hogy elvesztették az irányítást a saját életük felett (23 százalék).

62 százalékuk szerint 2021 volt az eddigi legstresszesebb év a munkahelyükön. Több mint felüknek (52 százalék) 2021-ben több gondja volt a munkahelyi mentális egészség megőrzésével, mint 2020-ban.

A világjárvány kezdete óta megduplázódott azoknak az embereknek a száma, akik úgy érzik, hogy kevéssé vagy egyáltalán nem ők irányítják a magán- és szakmai életüket. A megkérdezettek elvesztették az irányítást a jövőjük (43 százalék); a magánéletük (46 százalék); a karrierjük (41 százalék); és a kapcsolataik (39 százalék) felett.

A válaszadók 76 százaléka úgy érzi, hogy megrekedt a magánéletében, szorong a jövőjével kapcsolatban (31 százalék); csapdába esett ugyanabban a rutinban (27 százalék); és minden eddiginél magányosabb (26 százalék).

Az emberek motiváltak a változtatásra, de nagy kihívásokkal kell szembenézniük

Az elmúlt év küzdelmei ellenére az emberek világszerte szívesen változtatnak szakmai életükön. A megkérdezettek 93 százaléka az elmúlt évet arra használta, hogy átgondolja az életét, és 88 százalékuk számára a világjárvány óta megváltozott a siker jelentése. A legfontosabb prioritások közé most a munka és a magánélet egyensúlya (42 százalék), a mentális egészség (37 százalék) és a munkahelyi rugalmasság (33 százalék) tartoznak.

75 százalékuk úgy érzi, hogy szakmailag megrekedtek, mert nincsen előrelépési lehetőség a karrierjükben (25 százalék), és túlságosan leterheltek ahhoz, hogy változtassanak (22 százalék). Az emberek 70 százaléka szerint a karrierjükben való megrekedés negatívan hat a magánéletükre is, mivel plusz stresszt és szorongást okoz (40 százalék); hozzájárul a személyes elakadás érzéséhez (29 százalék); és elvonja a figyelmet a magánéletről (27 százalék).

83 százalékuk készen áll a változtatásra, de 76 százalékuk szerint ez komoly akadályokba ütközik. A legnagyobb akadályok közé tartozik, hogy instabil a pénzügyi helyzetük (22 százalék); bizonytalanok, hogy milyen karrierváltásnak lenne értelme számukra (20 százalék); nem érzik magukat elég magabiztosnak a változáshoz (20 százalék); és nem látnak fejlődési lehetőséget a vállalatuknál (20 százalék).

2022-ben a személyes fejlődés az első helyen áll, és sokan hajlandóak lemondani az olyan kulcsfontosságú juttatásokról, mint a szabadság (52 százalék), a pénzbeli bónuszok (51 százalék), vagy akár a fizetésük egy része (43 százalék) a szakmai fejlődési és előrelépési lehetőségekért. A globális munkaerő 85 százaléka azonban nem elégedett munkáltatója támogatásával. Azt várják a szervezetektől, hogy biztosítsanak több tanulási és készségfejlesztési lehetőséget (34 százalék); magasabb fizetést (31 százalék); és lehetőségeket a vállalaton belül új feladatkörök betöltéséhez (30 százalék).

A munkavállalók világszerte szeretnének új készségeket elsajátítani, és a technológiához fordulnak segítségért

A változó munkahelyi dinamika közepette a legjobb tehetségek megtartása és kinevelése érdekében a munkáltatóknak minden eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a munkavállalók igényeire, és a technológia segítségével jobb támogatást kell nyújtaniuk. A megkérdezettek 85 százaléka szeretné, ha a technológia segítene meghatározni a jövőjét azáltal, hogy azonosítja a fejlesztendő készségeket (36 százalék); ajánlásokat tesz az új készségek elsajátítására (36 százalék); és megadja a karriercélok felé vezető következő lépéseket (32 százalék).

Az emberek 75 százaléka változtatna az életén a robotok ajánlásai alapján.

82 százalékuk úgy véli, hogy a robotok jobban támogatják a karrierjüket, mint egy ember azáltal, hogy elfogulatlan tanácsokat adnak (37 százalék); gyorsan válaszolnak a karrierjükkel kapcsolatos kérdésekre (33 százalék); vagy olyan új állásokat találnak, amelyek megfelelnek a jelenlegi képességeiknek (32 százalék).

A válaszadók úgy vélik, hogy az embernek még mindig kritikus szerepe van a karrierépítésben, és úgy gondolják, hogy egy ember jobb támogatást tud nyújtani azáltal, hogy személyes tapasztalatokon alapuló tanácsokat ad (46 százalék); azonosítja az erősségeket és gyengeségeket (44 százalék); és az önéletrajzon túlmutatva a személyiséghez illő munkaköröket ajánl (41 százalék).

Az emberek 87 százaléka úgy véli, hogy munkahelyüknek többet kellene tennie azért, hogy meghallgassa igényeiket, és 55 százalékuk nagyobb valószínűséggel maradna olyan vállalatnál, amely fejlett technológiákat, például mesterséges intelligenciát használ a karrierépítés támogatására.

Az elmúlt másfél év megváltoztatta a munkánkat, beleértve azt is, hogy hol dolgozunk, és sokak számára azt is, hogy kinek dolgozunk. Bár mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára rengeteg kihívást jelentett, ez egy lehetőség is arra, hogy jobbá tegyük a munkahelyeket

– mondta Dan Schawbel, a Workplace Intelligence ügyvezető partnere. „Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a készségekbe és a karrierfejlesztésbe való befektetés ma már kulcsfontosságú megkülönböztető tényező a cégek számára, mivel jelentős szerepet játszik abban, hogy a munkavállalók úgy érezzék, irányíthatják a személyes és szakmai életüket. Azok a vállalkozások, amelyek befektetnek alkalmazottaikba és segítik őket a lehetőségek megtalálásában, a produktív, elkötelezett munkaerő előnyeit fogják élvezni.”

Az elmúlt év új irányt szabott a munka jövőjének. Meglepő módon a globális világjárvány okozta stressz, szorongás és magány közepette a munkavállalók megtalálták a hangjukat, megerősödtek, és most már felszólalnak az akaratuk érvényesítéséhez

– mondta Yvette Cameron, az Oracle Cloud HCM vezető alelnöke. „A munkahely változó jellege megváltoztatta a sikerről való gondolkodásmódot, és átalakította az emberek elvárásait a szervezetek által nyújtott legjobb támogatással kapcsolatban. A tehetségek vonzása és megtartása érdekében a vállalkozásoknak nagyobb hangsúlyt kell fektetniük arra, hogy segítsék a munkavállalókat az új készségek azonosításában és fejlesztésében, valamint személyre szabott karrierutakat kell biztosítaniuk számukra, hogy újra úgy érezhessék, maguk irányítják a szakmai életútjukat.”