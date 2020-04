Csak óvatosan: így kerülheted el a fertőzést ügyintézés közben

A koronavírus teljesen felforgatta a hétköznapjainkat. A legjobb, amit jelenleg tehetünk, hogy a kormány által elrendelt kijárási korlátozásban foglaltakat betartjuk. Vannak azonban olyan feladataink, kötelezettségeink, amelyek ilyen kritikus helyzetben sem tűrnek halasztást, ilyenek például a pénzügyek. Íme néhány tanács, amely segít abban, hogy pénzügyeink intézésekor is biztonságban érezhessük magunkat a koronavírus alatt.

Ma már szerencsére a legtöbb bank rendelkezik online felülettel, így rengeteg banki folyamat indítható el a fiók felkeresése nélkül. Lehetőség szerint a személyes találkozások helyett válasszuk inkább az online és telefonos ügyfélszolgálatokat. Ha olyan halaszthatatlan ügylettel állunk szemben, amely megkívánja a személyes ügyintézést, akkor pedig tartsuk be a pénzintézetek által bevezetett rendkívüli szabályokat, és figyeljünk oda, hogy minél kevesebb tárggyal érintkezzünk! Érdemes például saját tollat vinni magunkkal, és várakozás közben tartsuk be a kijárási korlátozásokról szóló kormányrendelet alapján a legalább másfél méteres távolságot!

Piac helyett webshop



A bevásárlásokat is érdemes áthelyezni az online térbe. Ma már a legtöbb üzletlánc kínál online vásárlási lehetőséget házhozszállítással, így elkerülhetjük a többórás bolyongást egy zsúfolt hipermarketben, a futároktól pedig érintésmentesen vehetjük át a megrendelt termékeket. Ha mindenképpen szeretnénk személyesen bevásárolni, ügyeljünk a higiéniára, viseljünk maszkot és kesztyűt, ne nyúljunk az arcunkhoz, készpénz helyett használjunk bankkártyát, vásárlás után pedig egyből fertőtlenítsük a kezünket.

Vigyázzunk az adatainkra

Az online ügyintézések, vásárlások számának növekedésével fokozott figyelmet kell fordítanunk adataink védelmére is, hiszen külön iparág épült az elmúlt években az adathalászatra. Válasszuk a tanúsítványokkal bíró, jól ismert online üzleteket, vagy azokat, amelyek valamilyen közbe ékelt biztonságos fizetési rendszert használnak. Ne adjuk meg szenzitív adatainkat, ha azt e-mailben kérik tőlünk, hiszen ilyet egyetlen bank sem kérhet.

Új lehetőség a hitelmoratórium

A kormány intézkedése alapján minden március 18. napján fennálló hitel-, kölcsön- és lízingszerződés alapján e nap éjfélig folyósított kölcsönre érvényes a hitelmoratórium, amely 2020. december végéig haladékot biztosít a tőke-, kamat- és díjfizetés alól és automatikusan érvénybe lép. Fontos tudni, hogy a hitelmoratórium nem jelenti a kölcsön elengedését, a hitelmoratórium alatt meg nem fizetett kamatot és díjat később teljesíteni kell. A moratóriumból az ügyfél saját döntése alapján kiléphet és törlesztheti tovább hiteleit, ha anyagi helyzete ezt megengedi, de fontos tudni, hogy a meghirdetett határidőn belül bármikor vissza is léphet, ha anyagi helyzetében romlás állna be.

Pénzügyeink is őrizzék meg egészségüket!

Legyen szó akár az egészségünkről, akár a banki adatainkról, most fokozottan igaz, hogy fő a biztonság. Ha csak tehetjük, kerüljük a készpénzes fizetéseket, és próbáljunk meg minél több dolgot elintézni az online térben. A bankok, így a Sberbank is azon dolgozik, hogy továbbra is zavartalanul és biztonságosan intézhessék az ügyfelek a pénzügyeiket, ha ők is felelősen járnak el, mind önmagukat, mind bankszámlájukat biztonságban tudhatják ebben az időszakban is

- mondta el Fodor Tamás, a Sberbank Retail Üzletágért felelős Igazgatósági tagja.

