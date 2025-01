Óriási változások élesednek a magyar nagybanknál: rengeteg ügyfelet érint a dolog

A K&H Bank jelentős változtatásokat vezet be elektronikus szolgáltatásaiban 2025 elején. A pénzintézet bővíti a Kiberpajzs műveletmegfigyelési rendszerét, valamint új napi átutalási limitet állít be ügyfelei számára. Az intézkedések célja a fokozott biztonság és az ügyfelek jobb tájékoztatása - derül ki a pénzintézet ügyféltájékoztatójából.

A bank ügyféltájékoztatója szerint 2025. január 27-től kibővül a Kiberpajzs műveletmegfigyelési értesítések köre. Ettől a naptól kezdve az ügyfelek minden, a számlájukon elektronikus csatornán indított átutalással végrehajtott terhelési tranzakcióról SMS formájában kapnak értesítést. Ez az intézkedés jelentősen növeli a számlaforgalom átláthatóságát és biztonságát.

Az ügyfeleknek lehetőségük van leiratkozni ezekről az értesítésekről, ha nem kívánják azokat megkapni. Fontos megjegyezni, hogy akiknek aktív Mobilinfo SMS szolgáltatásuk van, az továbbra is változatlan beállításokkal, szerződéses feltételekkel és díjjal érvényben marad. Ennek következtében előfordulhat, hogy egyes tranzakciókról két külön értesítést is kapnak.

A K&H Bank egy másik fontos változtatást is bevezet 2025. február 19-től. Ettől kezdve automatikusan 1 millió forintos napi átutalási limitet állít be a mobilbankból és K&H e-bankból indított utalásokra. Ez a limit egy naptári napra és az összes számlára vonatkozik, beleértve az eseti, rendszeres és deviza utalásokat is, és forintban értendő.

A bank hangsúlyozza, hogy a saját számlák közötti átvezetések nem számítanak bele ebbe a napi limitbe. Az ügyfelek továbbra is módosíthatják ezt a limitet a K&H mobilbankban vagy K&H e-bankban. Fontos tudni, hogy a limit a nap végén nem áll automatikusan vissza, így ha valaki alacsonyabb limitet szeretne beállítani, arról magának kell gondoskodnia.

Ezek az intézkedések a K&H Bank törekvését tükrözik, hogy fokozzák az elektronikus banki szolgáltatások biztonságát és átláthatóságát, miközben rugalmas lehetőségeket biztosítanak ügyfeleiknek a személyes igényeiknek megfelelő beállítások kialakítására.