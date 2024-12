Magyar Közlöny: így változik a Babaváró 2025-től, sok a meglepetés

A korábbi bejelentéseknek megfelelően a kormány módosítja a Babaváró hitelnél az életkori elvárást 2025. január elsejétől. Gyakorlatilag a feleségre vonatkozó életkori feltételen könnyít a jogalkotó.

A Bankmonitor cikkében azt írja, hogy éjszaka megjelent a Magyar Közlönyben a 437/2024. (XII. 23.) Kormány rendelet, ami a Babaváró hitel feltételeit módosítja. Nincs meglepetés a jogszabályban, a korábban megígért életkori könnyítés vált véglegessé. A jogszabály az alábbiakat tartalmazza:

"[...]a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 35. életévét"

Vagyis a házaspár hölgy tagja a jövőben legfeljebb 34 éves lehet az igénylés benyújtásakor. Az eddigi szabályok értelmében a feleség igényléskor nem tölthette be a 30. életévét. Volt azonban egy könnyítés is a 2024-es évre: a feleség 30-40 év közötti is lehetett, amennyiben már terhes volt és a magzat betöltötte a terhesség 12. hetét.

Alapvetően tehát egy könnyítésről beszélhetünk, hiszen az életkori korlátot felemelik. A jövőben egy olyan házaspár is kihasználhatja a kedvezményt, ahol a feleség 32 éves és nincs úton a baba.

Azonban azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a 2024-es évre érvényes könnyítés is megszűnik. Ez egyes párokat hátrányosan érinthet. Nem tudja a jövőben az a házaspár felvenni a Babavárót, akinél a feleség 38 éves és már úton a baba. Ugyanis a 35 éves új korlát mindenkire érvényes.

A korábban bejelentett 35 éves korlát végül azt jelenti, hogy a feleség nem tölthette be igényléskor a 35. életévét, vagyis legfeljebb 34 éves lehet. A jelenleg 35 évesek tehát a változást követően sem lesznek jogosultak a Babaváróra.

Nincs semmilyen egyedi feltétel, kikötés az életkori korlát lazításával kapcsolatban. A kormány az alap életkori feltételt módosította. A változás 2025. január elsején lép életbe, ugyanakkor a folyamatban lévő igénylésekre is alkalmazni kell a módosítást. Vagyis a jövő évi szabályokat kell alkalmazni azoknál a pároknál, akik idén adják be kérelmüket, de a bank már csak a jövő évben hoz döntést az igényléssel kapcsolatban.