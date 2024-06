Őrültséget csinál tízezernyi magyar: milliónyi hitelt tékozolnak erre, csúnyán ráfizetnek

Múlt heti cikkünkben többek között bemutattuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint idén áprilisban minden korábbinál magasabb, 2,6 millió forint volt az újonnan felvett személyi hitelek átlagos összege. A jegybanki adatokból azt is tudhatjuk, hogy az újonnan kötött szerződések száma meghaladta a 26 ezret, tehát szép számmal akadnak olyan háztartások, akik ilyen – magyar viszonyban jelentős – mértékben vállalták az eladósodást a közelmúltban. De vajon mire vehetnek fel ennyi pénzt? Az alábbiakban végigvesszük a leggyakoribb hitelcélokat, valamint azt is megnézzük, hogy ezek közül melyek tűnnek észszerű, és melyek kevésbé észszerű céloknak.

A 2023-as, hitelezési szempontból visszaesést hozó év után 2024 valóságos feltámadásnak látszik, hiszen az év első harmadában hónapról hónapra egyre nőtt a hitelintézetek által újonnan kihelyezett személyi hitelek szerződéses összege, illetve a szerződések száma is emelkedést mutatott. Mindezzel párhuzamosan emelkedett az ügyfelek által felvett hitelek átlagösszege is – míg idén januárban még csak 2,4 millió forint volt az új személyi hitelek átlagösszege, addig márciusban már meghaladta a 2,5 millió, áprilisban pedig a 2,6 millió forintot is.

Egészen pontosan 2 604 429 forint volt ez az összeg. Hogy ez sok vagy kevés, az persze relatív – ha a márciusi (kedvezmények nélküli nettó) 437 800 forintos átlagfizetéshez mérjük, akkor viszonylag sok, elvégre az átlagos magyar ezek szerint fél év alatt tudja csak kitermelni ezt a pénzt. Ha viszont onnan nézzük, hogy egyes bankoknál akár 12 millió forintot is vehetnénk fel fedezet nélkül, akkor már nem tűnik olyan magasnak ez az összeg. Akárhogy is, az alábbiakban azt fogjuk megnézni, hogy milyen hitelcélokra veszik fel leggyakrabban ezt az összeget, illetve mennyire tűnik mindez jó ötletnek?

Leggyakoribb hitelcélok

A termék egyik alapvető tulajdonsága, hogy szabad felhasználású, tehát az azt folyósító hitelintézetek nem ellenőrzik, hogy az ügyfél a folyósítást követően mire költi a felvett összeget. Ennek ellenére a hitelfelvételi eljárás során az ügyfeleket megkérdezik a hitelcélt illetően, így valamilyen képünk mégis van arról, hogy jellemzően mire veszik fel az ügyfelek ezeket a hiteleket. Az alábbiakban a leggyakoribb ilyen célokat vesszük végig, illetve azt is körüljárjuk, hogy ezek közül melyek tekinthetők tudatos, megfontolt céloknak és melyek kevésbé.

Lakásfelújítás

Az egyik leggyakoribb hitelcél a lakásfelújítás, ami érthető is, elvégre egy viszonylag kisebb mértékű beavatkozás is könnyen több százezres tételt is jelenthet, ami sokak számára lehet nehezen kigazdálkodható. Bár alapvetően nem jó dolog eladósodni, itt mindenképpen egy elfogadható hitelcélról beszélünk, elvégre a felújítás során növelhetjük az ingatlan értékét, illetve javíthatunk az életszínvonalunkon is. A jól megtervezett és kivitelezett felújítások hosszú távon megtérülhetnek, különösen, ha az ingatlan eladását tervezzük.

Ugyanakkor a kisebb, kevésbé sürgős felújítási munkák esetén érdemes megfontolni, hogy valóban szükséges-e a hitelfelvétel, vagy esetleg takarékoskodással is megoldható-e a finanszírozás? Nagyobb munkálatoknál pedig érdemes lehet jelzáloghitelen is elgondolkodni – bár ezek felvétele valamivel komplikáltabb, mint a személyi hiteleké, illetve ingatlanfedezetre is szükség van, ugyanakkor cserébe egy alacsonyabb kamatozású, olcsóbb hitelhez is hozzájuthatunk. Illetve ha lehetőség van rá, akkor érdemes az olyan programokkal élni, mint amilyen a hamarosan induló otthonfelújítási támogatás.

Nagyobb összegű cikkek megvásárlása

A nagyobb értékű tárgyak, például háztartási gépek, bútorok vagy elektronikai eszközök vásárlása bizonyos szempontból hasonlítanak a lakásfelújításra, hiszen javíthatnak az életminőségünkön, illetve egy részük (például egy légkondi) valamennyire emelheti az ingatlan értékét is. Ennek ellenére nehéz azt elképzelni, hogy egy új bútor vagy egy új televízió olyannyira létszükséglet lenne, hogy érdemes miattuk adósságba verni magunkat. Főleg, ha abba is belegondolunk, hogy egy hitelt utána évekig törlesztünk – bár egy bútor évtizedekig is a társunk lehet, de egy elektronikai eszköz könnyen lehet, hogy elavul/elhasználódik, mire egyáltalán visszafizetnénk a tartozásunkat. Ebben az esetben tehát jobban járhatunk, ha inkább igyekszünk mi magunk megspórolni azt a pénzt, amiből ilyen cikkeket vásárolnánk.

Egészségügyi kiadások

Sürgős, halaszthatatlan és más módon nem fedezhető egészségügyi kiadásoknál aligha kérdéses, hogy megérheti személyi hitelhez nyúlni, hiszen ezek nem csak az életminőséget javíthatják, hanem akár életet is menthetnek. Ilyen esetben külön előnyt jelenthet, hogy a személyi hitelek gyorsan hozzáférhetők és szabadon felhasználhatók. Ugyanakkor rutinvizsgálatokra, kisebb egészségügyi beavatkozásokra vagy preventív ellátásra nem érdemes személyi hitelt felvenni, ha van más, kevésbé költséges finanszírozási lehetőség, például egészségbiztosítás.

Meglévő adósságok rendezése

Mindenképpen érdemes egy meglévő, magas kamatozású tartozást – például hitelkártya-tartozást – egy kedvezőbb kamatozású személyi hitelre cserélni, hiszen így csökkenthetjük a havi törlesztőrészleteket, ezáltal pedig pénzt takaríthatunk meg. Arról nem is beszélve, hogy a fix törlesztőrészleteknek hála könnyebb is visszafizetni a tartozást, mint egy hitelkártyánál vagy folyószámla-hitelkeretnél, ahol fennáll a veszélye annak, hogy újra és újra belecsúszunk a hitelkeretbe, ezáltal pedig csak görgetjük magunk előtt a tartozást ahelyett, hogy céltudatosan visszafizetnénk azt.

Többféle hiteltartozás fennállása esetén ugyancsak előnyös lehet, ha a különböző kölcsönöket egyetlen személyi hitellé konvertáljuk át, elvégre így átláthatóbbá válnak a pénzügyeink. Természetesen ilyen helyzetben kizárólag akkor segíthet az újabb hitel, ha azt valóban a régiek lezárására fordítjuk – ellenkező esetben csak még tovább súlyosbítjuk a saját helyzetünket.

Utazás

Egy utazás aligha létszükséglet, így alapvetően nehéz lenne amellett érvelni, hogy érdemes lenne emiatt hitelt felvenni. Főleg nem 2,6 millió forintot, hiszen még egy külföldi nyaralás is kihozható néhány százezer forintból. Ugyanakkor ha egy különleges, egyszeri utazási lehetőségről van szó, amelyet semmiképpen sem szeretnénk kihagyni, továbbá biztosak vagyunk benne, hogy a hitel visszafizetése nem jelent majd gondot, egy kevésbé nagy összegű személyi hitel felvétele talán mégsem ördögtől való. Azonban rendszeres vagy hétköznapi utazások finanszírozására nem érdemes hitelt felvenni, mivel ezek nem alapvető szükségletek, és hosszú távon jelentős anyagi terhet jelenthetnek. Az utazások költségeit érdemes inkább megtakarításból fedezni.

Esküvő

Az esküvő sem teljesen példa nélküli hitelcél, jóllehet ebben az esetben könnyen lehet, hogy nem sokra megyünk 2,6 millió forinttal – egy idén év eleji cikkünk szerint egy 80-100 fős lagzi ára mostanra a 10 millió forintot is elérheti. Ettől függetlenül azt mondhatjuk, hogy nem túl bölcs dolog erre a célra hitelt felvenni, elvégre nem létszükségletről van szó – összeházasodni milliós lagzi nélkül is lehet, ha nem telik rá, akkor nem érdemes csak ezért adóságba verni magunkat rögtön a házasság elején. Ez különösen igaz ha arra gondolunk, hogy sok házasság mindössze néhány év alatt véget is ér – igen kínos lehet úgy lezongorázni egy válást, hogy az esküvőre felvett hitel még vissza sincs fizetve.

Ugyanakkor az is igaz, hogy igen elterjedt szokás, hogy az önmagát ünnepeltető pár megsarcolja a lagzira meghívott barátokat és rokonokat – könnyen lehet, hogy a borítékokba helyezett húszezresek a végén fedezik az esküvőre fordított kiadásokat. Nos, amennyiben ilyen befektetésként tekintünk a lagzira, akkor már elképzelhető, hogy a végén mégis megéri erre a célra hitelt felvenni.

Hogy is néz most ki egy 2,6 milliós hitel?

Végezetül a Pénzcentrum hitelkalkulátorával nézzük meg, hogy is nézne ki jelenleg egy 2 604 429 forintos személyi hitel felvétele – mekkora törlesztőre és mekkora kamatra kellene számítanunk? A kalkuláció során 5 éves futamidőt és nettó 700 ezer forintos családi jövedelmet vettünk alapul.

Ebben az esetben a jelenleg elérhető ajánlatok közül a CIB Bank személyi hitele a legolcsóbb – a havi törlesztőrészlet 58 542 forint, míg a teljes visszafizetés összege 3 512 536 forint a futamidő végére (THM 13,2%). Ezt az UniCredit Bank (THM 13,84%, 59 297 forintos törlesztő), az MBH Bank (THM 13,99%, 60 079 forintos törlesztő) és a Raiffeisen Bank (THM 14,3%, 59 245 forintos törlesztő) ajánlatai követik a sorban. A felsorolt ajánlatok esetében a teljes visszafizetés összege 3 557 802 és 3 604 740 forint között alakulna.

A legdrágább ajánlatokat az OTP Banknál és a Cetelem Banknál találhatjuk. Az OTP esetében 72 370 forint lenne a havi törlesztőrészlet, míg a teljes visszafizetés összege 4 361 689 forint (THM 25,17%). A Cetelem Banknál 69 874 forint lenne a havi törlesztőnk, így a teljes visszafizetés 4 218 458 forintra jönne ki a futamidő végére (THM 23,24%).