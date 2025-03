Videón a drámai küzdelem: 3-4 éjszaka harcolnak a gazdák a fagy ellen, az idei baracklekvár a tét

A hazai gyümölcsösökben hihetetlen erőbedobással, már 3-4 éjszakát átvirrasztva próbálják menteni a fákat. Ebben a TikTok-videóban pedig azt is elárulják, hogyan lehet hatékonyan befüstölni a kertet a fagyok ellen. Nem is kérdés: aki nem védekezett, annak nem lesz idén termése.

Ahogy pár napja a HelloVidék is írt róla, Becsehelyen füstbe borult az éjszaka – Harcz Endre kertész és csapata hajnalig védte gyümölcsfáit, hogy megvédjék őket a kemény fagytól. A zalai szakember szerint a mostani lehűlés komoly károkat okozhat a már kirügyezett datolyaszilva-, kivi-, gránátalma- és barackfákban. Nem csak a füstölés jöhet ilyenkor szóba – Harcz Endre elárulta, milyen más módszerekkel védekezhetnek a gazdák a tavaszi fagy ellen.

Heroikus küzdelem folyt a fagy ellen a Vas megyei tápláni gyümölcsösben is – idén immáron ötödik, most zsinórban a harmadik éjszaka, és szinte biztos: még nincs vége. Ebben a TikTok-videóban azt is elárulták, hogyan lehet hatékonyan befüstölni a kertet a fagyok ellen:

A tápláni kajsziültetvényen hét ponton mérik a hőmérsékletet, és ahol a kritikus pont alá esik, ott gyertyákkal – vashordóba öntött parafinnal – védekeznek a fagy ellen. Megtudjuk, hogy szerda virradóra -8,2, csütörtökre pedig -6,5 fokra hűlt le a levegő. Ilyen hideget egyetlen időjárás-előrejelző portál sem jósolt, ezért is elengedhetetlen a folyamatos készenlét és ébrenlét.

Nem vitás: aki nem védekezett, annak nem lesz termése

A kajszibarack van most a legnagyobb veszélyben. Az alma, cseresznye, meggy, szilva fákon még csak éppen megpattantak a rügyek, a csészelevelek pedig jó eséllyel kibírták az elmúlt éjszakákon mért –6, –8 Celsius fokot – nyilatkozta a Vaol.hu-nak Gyarmati Bálint sótonyi gazdálkodó, aki még hozzátette, ha mégis kár érte a bibéket, akkor az néhány hét múlva, amikor kidobják a sziromleveleket, kiderül.

A Gyarmati Bálint szólt arról is, tavaly legalább három héttel előrébb járt a természet a sárgabarack esetében, idén normálisnak tekinthető időpontban virágoznak a kajszik. A fagyvédelmi munkákat azonban nehezítette a lengedező szél és az erőteljes, éjszakákon át tartó lehűlés. A szélvédelmi gépekkel, gyertyákkal maximum 4-5 fokot emelhető a hőmérséklet. Kérdés, ez most mire lesz elég, messze még a szezon vége.