Új attrakciókkal készül a bakancslistás vidéki gyógyfürdő: extra vizes játszótérrel is beújítanak

Nem semmi attrakciókkal újít be a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő 2025-re, A cél mi más lehet, mint a vendégek élményének fokozása és a létesítmény komfortjának növelése.

A tavalyi évben, saját szálláshelyeiken már közel 100 ezer vendégéjszakát regisztált a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő, gyakorlatilag teljes kapacitással működtek. A nyári szezonban a fürdő is telt házzal üzemel. Jó hír még, hogy hamarosan kezdetét veszi egy jelentősebb fejlesztés is a fürdőben, amelynek az átadása nyárra várható – közölte a termalonline.hu-nal a borsodi fürdő vezetősége.

A gyógyfürdő területén egy új "vizes játszóteret" alakítanak ki, amely egy 53 játékelemet, ebből 4 csúszdapályás komplexumot is magában foglal. A játszóteret egy földbe süllyesztett gépház fogja kiszolgálni, biztosítva a zavartalan működést. A vizes játszótér átadása nyáron lesz esedékes.

Furcsa balesetből született a fürdő

Véletlen balesetnek köszönheti Bogács a gyógyvizét, 1955. október 9-én, valamivel délután 2 óra körül, a műszakváltás után... Ahogy sok más híres hazai gyógyfürdő, úgy a bogácsi története is a kőolajkutatással kezdődött. Ennek során tört fel közel 500 méter mélyről a 76°C-os termálvíz, amit 2001-ben gyógyvízzé nyilvánítottak.

A víz ásványanyag-tartalma szerint kalcium magnézium hidrogén- karbonátos, fő biológiai hatóanyaga alapján a kénes gyógyvizek csoportjába tartozik. Ezért kifejezetten ajánlott mozgásszervi, illetve keringési problémák megelőzésére, kezelésére, de számos más területen is kifejti jótékony hatását. Nemcsak fürdőként, ivókúraként is alkalmazható.



A fürdő területén egész évben üzemelő 5 kültéri gyógy­vizes medence, valamint a fedett élményfürdő is vár. A fedett élményfürdőben egy családi élmény­medence pezsgőfürdő résszel, egy gyermekpancsoló is. A borsodi gyógyfürdő honlapján írja, a belépőjegyárai 2025. április 30-ig nem változnak.