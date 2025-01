3+1 fontos kerti feladat januárra: íme, a pilisszentkereszti sztárkertész titka a tavaszi virágözönért

Szokatlanul meleg napokon vagyunk túl, mintha már tavaszodna, nem is csoda, hogy számos kertben már előbújt a hóvirág. Aki nem bír magával, annak irány a kert! Szomorú Miklós, pilisszentkereszti kertész videójában most elárulta, hogyan gondozzuk januárban a tavaszi hagymásokat, különösen, ha cserépben ültettük őket. Emellett tippet is ad arra, hogyan hasznosíthatjuk újra a karácsonyfát a kertünkben!

Bár hivatalosan még közel sincs vége a télnek, Szomorú Miklós kertész szerint a melegebb januári napok igazi ajándékot adnak a kertészeknek. (A pilisszentkereszti kertésszel egyébként a HelloVidék még tavaly nyáron ITT interjúzott.) A szokatlan időjárásnak köszönhetően mintha már most tavaszias hangulat uralkodna a kertben, és nemcsak az idő, hanem a természet is jelez: a hóvirágok a föld alól is előbújtak! Ne csodálkozzunk azon sem, hogy cserepes ültetésnél, szélvédett, melegebb helyen a nárciszok, a krókuszok és a fürtös gyöngyikék is éledeznek. A sztárkertész szerint nem kell megijedni, ha hétvégére visszatér a fagy (a meteorológusok -5, -6 fokot jósolnak), a hagymás növényeknek így sem lesz bajuk! Azonban azt tanácsolja, hogy ügyeljünk arra, hogy a talaj ne legyen száraz a hagymás növények környezetében, locsolgassuk őket szorgalmasan!

Ezeknek a kerti munkáknak már most nekiállhatsz!

A január azért, tudjuk jól, a kertészek uborkaszezonja, hiszen nem sok dolgot tudunk ilyenkor elvégezni, de az a kevés feladat annál fontosabb. Ugyan sokan úgy gondolják, ilyenkor még nem lehet munkálkodni a kertben, mégis számtalan feladat van, amit érdemes már most letudni, hogy mire beáll a jó idő, ennyivel kevesebb dolgunk legyen. Íme néhány fontos teendő, aminek, ha nem bírunk már magunkkal, neki lehet állni:

Tavaszi hagymások ellenőrzése: Ha eddig nem tettük volna meg, ne hagyjuk ki a tavaszi hagymások ellenőrzését, különösen, ha cserépben tartjuk őket. Még időben, ha csontszáraz a talaja, öntözzük meg! Az évelőket is vissza lehet metszeni: Itt az idő az elszáradt évelők rendbetételének, érdemes az elhalt részeket metszéssel eltávolítani. Figyeljünk viszont arra, hogy a növényeknek már ne legyen a magtartalma! Ne hagyjuk ki ezt a fontos munkát, hiszen a megfelelő metszés segíti a növények egészségét és szebbnél szebb virágzást eredményezhet a tavaszi hónapokban. Szomorú Miklós azt is tanácsolja, hogy a rózsáknak, a hortenziának és örökzöldeknek még ne álljunk neki, ezek metszésével várjunk Ne feledkezzünk meg a madarak etetéséről: Érdemes ilyenkor gondolni az itthon telelő madarakra is, helyezzünk ki madáretetőket, és gondoskodjunk arról, hogy mindig fel legyenek töltve eleséggel, rakjunk ki mesterséges fészekodúkat. Tehetünk ki olajos magvakat (legjobb a napraforgó), szalonnabőrkét, faggyút, de ma már előre elkészített madáreleség is kapható, ez a legjobb, mert biztos, hogy olyasmit tartalmaz, amire a kismadárnak szüksége lesz télen. Ha nincs tó vagy valamilyen folyóvíz a közelben, valamint kerti tóval sem rendelkezünk, a madáritatót is mindig töltsük fel friss vízzel.

3+1. Mi legyen a karácsonyfával?

Elmúlt Vízkereszt napja, ideje megszabadulni a karácsonyfától is, de nem feltétlenül kell a kukába hajítani, pláne, ha van egy kis kertünk! Itt is van mindjárt néhány tipp arra is, mit lehet kezdeni a kiszolgált fával, miért is érdemes inkább újrahasznosítnani: