Tényleg adózni kell a visszaváltott palackok után? Megszólalt a NAV, tisztul a kép

Sokakban felmerült a kérdés, vajon kell-e valamennyit adózni azon bevétel után, amit az italcsomagolás visszaváltásából kerestünk? A NAV most végre egyértelművé tette a helyzetet.

Rendet vágott a káoszban a Nemzeti Adó-és Vámhivatal a visszaváltott palackok után keletkező pénz kapcsán. A hatóság honlapján azt írja, hogy bár valóban a magánszemélynek bevétele keletkezik, amikor pénzt kap a visszaváltott italcsomagolások után, de ezt adómentes bevételnek veszik, tehát plusz "sarcot" nem vetnek ki rá.

A helyzet mindhárom lehetséges esetben fennáll: akkor is: ha az automatánál bankszámlára kérjük az utalást, vagy ha levásárolható utalványt kérünk, de akkor is, ha az összeget jótékony célra adjuk - teszi egyértelművé a NAV.

Azt is jó tudni, hogy a bevétel akkor is adómentes, ha a kötelező visszaváltási díjas terméket a magánszemély vásárolja meg kifizetőnek, a kifizető nevére kiállított számla ellenében, és a kifizető a visszaváltási díjat is magában foglaló ellenérték teljes összegét megtéríti a magánszemélynek, De ez a helyzet akkor is, ha a visszaváltási díjat nem térítteti meg a magánszeméllyel, vagyis a visszaváltási díjat átengedi neki - írta honlapján a NAV.

címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA