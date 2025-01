Jól vizsgázott Magyarország: kedvező minősítést kaptunk az egyik legfontosabb szervezettől

A magyar adórendszer továbbra is Európa egyik legversenyképesebbike marad, ezt tovább erősíti az OECD napokban megjelent minősítése is - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A minisztérium közleménye szerint az OECD január 15-én átmeneti minősítési eljárás eredményeként közzétette azon országok listáját, amelyek globális minimumadó szabályai megfelelnek az OECD modellszabályaiban foglalt követelményeknek.

Magyarország esetében mind az elismert belföldi kiegészítő adó, mind a jövedelem-hozzászámítási kiegészítő adó (IIR adó) hazai szabályai elismert minősítést kaptak, továbbá a hazai elismert belföldi kiegészítő adó úgynevezett "safe harbour" mentességre is jogosít.

Az elismert minősítés jelentős előnyöket jelent a globális minimumadóval érintett hazai vállalkozásoknak. Hazánk rendkívül kedvező és nemzetközi összevetésben is versenyképes adókörnyezete erősíti a magyarországi vállalkozásokat, és érdemben segíti gazdasági teljesítmény növelését.

A közlemény szerint Magyarországon 2023. december 31-től hatályos a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló törvény. A globális minimumadó szabályozás általánosságban az éves szinten 750 millió euró feletti konszolidált bevétellel rendelkező vállalatcsoportokra terjed ki, és 15 százalékos minimum adószintet irányoz elő azok vonatkozásában.

Ha egy adott országban az érintett vállalatcsoport tagjai az előírt 15 százalékos minimumszintnél alacsonyabb mértékű jövedelemadót fizetnek, akkor a 15 százalékos minimum adószintig felmerülő különbözetet pótlólagos adóteher, úgynevezett "kiegészítő adó" formájában kell megfizetniük.

A kiegészítő adó beszedésére a globális minimumadó szabályozás egy sajátos "beszedési sorrendet" alakít ki: elsőként az aluladóztatott leányvállalat országa jogosult beszedni a kiegészítő adót, elismert belföldi kiegészítő adó formájában.

Ha az aluladóztatott leányvállalat országa a kiegészítő adót nem szedi be, akkor a pótlólagos adóterhet vagy az anyavállalat országa fogja beszedni úgynevezett IIR adó formájában, vagy a többi csoporttag országa, úgynevezett aluladóztatási kiegészítő adó (UTPR adó) formájában.

Az OECD a globális minimumadó szabályozást bevezető országok külön kérelme alapján átmeneti eljárás keretében vizsgálta, hogy a bevezetett szabályok összhangban vannak-e elvárásokkal.

Közölték azt is, hogy Magyarország vonatkozásában külön átmeneti eljárás folyt az elismert belföldi kiegészítő adó és az IIR adó tekintetében, és külön vizsgálta az OECD, hogy az elismert belföldi kiegészítő adó szabályai jogosítanak-e úgynevezett "safe harbour" mentességre.

Magyarország belföldi kiegészítő adóra vonatkozó szabályai megfeleltek az eljárás során támasztott elvárásoknak, és hazánk az IIR adó tekintetében is elismert minősítést kapott - hangsúlyozták. Ezáltal nemzetközi megerősítést kapott, hogy a magyar adórendszer továbbra is megfelel a nemzetközi sztenderdeknek, így Európa egyik legversenyképesebb, vállalkozásbarát adókörnyezetének köszönhetően továbbra is megéri Magyarországon vállalkozni - emelték ki.

Az elismert minősítés minden esetben az adott szabály bevezetésének időpontjától érvényes, így Magyarország esetében az elismert minősítés a minimumadó szabályok bevezetésére visszamenőleg, azaz 2023. december 31-étől érvényes.

Az elismert minősítés előnye, hogy az OECD által közzétett listán szereplő szabályokat valamennyi más országnak is megfelelőnek kell tekintenie. Azaz, ha a vállalatcsoport Magyarországon elismert belföldi kiegészítő adó formájában megfizeti a magyar operációra számított kiegészítő adó összegét, akkor a vállalatcsoport más országai nem szedhetnek be további adót.

Kifejtették, hogy az IIR adó vonatkozásában az elismert minősítés azt eredményezi, hogy ha egy hazai végső anyavállalat Magyarországon megfizeti az elismert belföldi kiegészítő adót nem fizető, 15 százalék alatti adóterhelésű külföldi leányvállalatok után az IIR adó teljes összegét, akkor más ország már nem szedhet be kiegészítő adót.

Az OECD azt is kimondta, hogy a magyar elismert belföldi kiegészítő adó "safe harbour" mentességre jogosít, ez az érintett vállalatcsoportoknak jelentős adminisztratív könnyítést is jelent, mert ha egy magyar leányvállalat esetében kiszámítják az elismert belföldi kiegészítő adót, akkor azt más országban nem lehet újraszámítani.

A Magyarországon beszedett adót el kell fogadni és az anyavállalat országában mentesíteni kell a magyar leányvállalatokat az ottani kiegészítő adó alól - áll a közleményben.