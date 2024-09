Brutális rekordon Magyarország ősi sztárbefektetése: nagyot kaszált, aki ebbe tette a pénzét

Az arany árfolyama idén jelentős emelkedést mutatott, többször is új csúcsot döntve. A legutóbbi rekordot kedden érte el, amikor a legaktívabban kereskedett határidős kontraktus ára 2.687,30 dollárra emelkedett, mielőtt visszaesett volna. Ez a Federal Reserve múlt héten fél százalékpontos kamatcsökkentését követően történt - írta meg a CNN.

A hagyományosan biztonságos menedéknek számító nemesfém értéke 2024-ben eddig körülbelül 30%-kal nőtt, felülmúlva ezzel az S&P 500 index 20%-os emelkedését. A rally mögött részben a központi bankok - köztük Kína, Törökország és India - megnövekedett kereslete áll, amelyek az amerikai dollártól való függőségük csökkentése érdekében növelték az aranytartalékaikat.

Egyes elemzők szerint az arany árfolyamának emelkedése a piacok amerikai gazdasággal kapcsolatos aggodalmait is tükrözi, annak ellenére, hogy a részvénypiacok új csúcsokat érnek el. Jerome Powell, a Fed elnöke a legutóbbi kamatdöntést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a jelentős kamatcsökkentés célja a munkaerőpiac további gyengülésének megelőzése volt.

"A befektetőkben van egy olyan mardosó aggodalom, hogy talán ez az 50 bázispontos csökkentés valóban válságcsökkentés, és hogy az amerikai gazdaságban nagyobb a gyengeség, mint ami most látható" - nyilatkozta Kristina Hooper, az Invesco vezető globális piaci stratégája.

A JPMorgan Chase elemzői szerint az arany árfolyama továbbra is emelkedhet, 2025-re akár 2850 dolláros unciánkénti árat is elérhet. Az ezüst árfolyama idén még az aranyét is felülmúlta, körülbelül 34%-os emelkedést mutatva. Will Rhind, a GraniteShares vezérigazgatója szerint "ebben a szakaszban tényleg csak pozitívan lehet gondolkodni az aranyról".