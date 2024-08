Így döntheti be nemsokára Kína az egész világgazdaságot: küszöbön egy újabb válság?

A hétfői piaci zuhanás után úgy tűnik, hogy a piacok lassan stabilizálódnak, de újabb aggodalmak merültek fel a kínai jüannal kapcsolatban. A japán Nikkei index 1987 óta nem látott mértékű esése részben a japán jen carry trade-ek feloldása miatt következett be - írja meg a Business Insider.

A carry trade egy olyan befektetési stratégia, amely során alacsony kamatozású valutában vesznek fel hitelt, majd ezt magasabb hozamú eszközökbe fektetik. Japán régóta fennálló ultraalacsony kamatkörnyezete ideális terepet biztosított ehhez a stratégiához. Azonban a Bank of Japan múlt heti kamatemelése megrázta a piacot, és arra kényszerítette a befektetőket, hogy felszámolják pozícióikat.

Most az elemzők attól tartanak, hogy hasonló helyzet alakulhat ki a kínai jüannal is. Kínában szintén alacsonyak a kamatlábak, mivel az ország gazdasági növekedésének ösztönzésére törekszik. Khoon Goh, az ANZ ázsiai kutatási részlegének vezetője szerint az offshore jüan már hétfőn megugrott a dollárral szemben.

A Citibank stratégái is hasonló aggodalmaknak adtak hangot egy ügyféljegyzetben. Szerintük "pozícionálási aggodalmak vannak" a carry trade finanszírozási oldalán, különösen a jüannal kapcsolatban. Az ANZ's Goh szerint a kínai exportőrök nagy mennyiségű dollárbevételt tartanak maguknál, amelyet eddig nem váltottak át jüanra az amerikai magas kamatlábak miatt.

Vishnu Varathan, a Mizuho Bank vezető közgazdásza szerint azonban nem valószínű, hogy a jüan carry trade bukása olyan viharos lesz, mint amit most láttunk Japán esetében. Varathan rámutatott arra is, hogy míg Japán jenje globális és likvid valuta, addig Kína továbbra is szigorúan irányítja saját valutáját.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kína gazdasági jelenleg egyébként átmenetet hajt végre az alacsony értékű feldolgozóipari óriáscégtől az elektromos járművek és napelemek iparágába való betörésig. A Goldman Sachs elemzői szerint Kína gyenge növekedési fundamentumai miatt korlátozott lehet a jüan ralija.

Varathan szerint inkább leértékelődési kockázatokkal kell számolniuk azoknak, akik jüannal kereskednek. "Bár egyik irányba sem kívánatos túlzott volatilitás" - írta Varathan - "jobban tartunk egy hirtelen leolvadástól." A japán Nikkei 225 index csütörtökön 0,2%-os mínuszban állt helyi idő szerint délután fél háromkor. A dél-koreai Kospi 0,7%-ot esett vissza, míg Tajvan Taiex indexe 2%-kal csökkent. Ezzel szemben Hongkong Hang Seng indexe 0,7%-kal emelkedett délelőttre, míg Kína CSI 300 indexe 0,3%-kal nőtt.