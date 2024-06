Nem csitul az aranyláz, jöhet az újabb diadalmenet a tőzsdén: mégis dőreség most ide tenni a pénzt?

Az arany jegyzését a jegybankok felvásárlása az elmúlt években többször is újabb és újabb csúcsokra tolta, a lendület pedig egyelőre nem csillapodik - írja a VG. Az arany iránti keresletnek több oka is van, minthogy a jegybankok ugyanis – a lakossági és a profi befektetőkhöz hasonlóan – akkor vesznek aranyat tankönyv szerint, ha bizonytalan a világgazdasági helyzet, vagy ha magas globális inflációs környezetre számítanak.

A World Gold Council 2018 óta évente esedékes felmérésében a megkérdezett központi bankárok 29 százaléka nyilatkozott úgy, hogy további tartalékképzésre számít az arany tekintetében a következő egy évre vonatkozóan, ilyen magas értékre pedig még korábban soha nem volt példa - írják. A továbbra is kitartó jegybanki felvásárlás egy részről meglepő lehet a piacok számára, mivel a monetáris hatóságok már az elmúlt két évben is rekordmennyiségű sárga nemesfémet pakoltak be a széfjeikbe: a felvásárlási láz 2022-ben korábban soha nem látott magasságba, 1082 tonnára ugrott, amit tavaly a történelem második legmagasabb mutatója, 1037 tonna követett. Másrészről viszont mégsem beszélhetünk derült égből érkező villámcsapásról, csak folytatódik az eddig jellemző trend.

A jegybankok először az orosz–ukrán háború kirobbanását követően kezdték hatalmas tempóban növelni aranytartalékaikat, majd a közel-keleti harcok kirobbanásával nem volt kérdés, hogy tavaly is rekordközelbe futhat majd az arany iránti kereslet. A Word Gold Council jelentése kiemeli: a válaszadó jegybankárok a további aranytartalék-képzés legfontosabb motivátorai közt a stratégiai pénzügyi tartalék növelését, a regionális gyártási folyamatok arannyal kapcsolatos kínálatának biztosítását, valamint a magas infláció elleni fedezetképzést említik.

A legnagyobb aranytartalékkal jelenleg az Egyesült Államok rendelkezik a maga 8133 tonnás készletével, a második helyen Németországot találjuk 3352 tonnás állományával, az elmúlt időszak egyik leglendületesebb felvásárlója, Kína pedig 2262 tonna arannyal rendelkezik a legfrissebb információk szerint, ami a globális hatodik helyre elég számára. Hazánk aranytartaléka 94,5 tonnára rúg, ami mai árfolyamon számítva 6,4 milliárd dollárt, azaz durván 2367 milliárd forintot ér.

Nem éri meg aranyba fektetni?

Az egy dolog, hogy a jegybankok aranyat vásárolnak, de ez nem jelenti, hogy a lakosságnak is megérheti. A Pénzcentrumnak korábban nyilatkozó elemzők ugyanis korrekcióra számítanak, az Equilor, az ING és a Hold Alapkezelő szakemberei szerint nem most érdemes komoly vagyonokat önteni az aranyba.

A magánvéleményem szerint rövidtávon az arany kicsit túlhúzottnak tűnik. Lehet benne egy mini korrekció, ám hosszabb időtávot tekintve tartósan erős maradhat

– közölte a Pénzcentrum megkeresésére Tuli Péter még áprilisban. A Hold Alapkezelő Intézményi üzletág igazgatója az eszközt jó befektetésnek gondolja, a cég ezért bizonyos alapokban – ahol ezt megteheti –, azaz a tipikusan abszolút hozamú befektetési politikát követő portfóliókban tart is arany befektetést (kitettséget), aminek arányát az elmúlt hónapokban, években némileg magasabb százalékon is tartják. Hiszen az arany jó diverzifikációs eszköz, az árfolyama nem mozog együtt más eszközökével, így adott esetben akár kockázatot is csökkenthet.

A szakember hozzátette, abszolút hozamos alapokon, ETF-ken (tőzsdén forgalomba kerülő alap) keresztül kisebb-közepes súllyal tartható a portfólióban arany, főleg hosszabb, akár több éves időtávon. Ő ugyanakkor saját bevallása szerint nem feltétlenül vásárolna aranyat, mivel az nem kamatozik, nem termel pénzt, a fizikai aranynak pedig magas a biztonságos tárolási költsége. A teljes cikk itt olvasható.