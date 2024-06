Nesze neked egyszámjegyű infáció: újra kilőhetnek az árak, csak idő kérdése?

4% feletti éves drágulásra számítanak a májusi kimutatásban a Portfolio által megkérdezett elemzők. Az enyhe emelkedés a szolgáltató szektor visszatekintő árazása miatt következhet be, ez fájdalmas visszarúgást jelent.

Az inflációcsökkenés időszaka Magyarországon áprilisban ért véget, amikor 3,6%-ról 3,7%-ra emelkedett az éves drágulás üteme. Az emelkedés májusban karakteresebb ugrással folytatódhatott: szakértők 4,2%-os inflációra számítanak. Ez az előrejelzések középértéke (mediánja), vagyis az infláció nagy valószínűséggel kilép a jegybank 2-4%-os célsávjából - írja a lap.

Az áremelések szelídülése tavaly májusban vette kezdetét, az üzemanyagárak ugyancsak mérséklődni kezdtek. Így a 2024-es év májusának bázisa egy alacsonyabb viszonyítási alapot képez, ez is az inflációs mutató emelkedését hozza magával. Az elemzők 4,2%-os konszenzusa már egy visszafogott előrejelzés az üzemanyagárak tükrében. Bár a termékek drágulása éves viszonylatban megállt, a szolgáltatások áremelése a visszatekintő inflációra alapozó idei áremelések miatt még nem csengett le - írják.

A következő hónapokban 4,0-4,5 százalék között ingadozhat az inflációs ráta a szezonális hatások következtében - értékelte Virovácz Péter. Az ING Bank vezető elemzője szerint ugyanakkor az üzemanyagok árának friss mozgása könnyen lehet, hogy még ennél is valamivel kedvezőbb mutatókat hoz. Az élelmiszerek esetében is lát további lefelé mutató kockázatokat, amennyiben a májusi áralakulás visszaigazolja a sejtéseket. Mindazonáltal a bázishatás miatt októberben így is látunk majd egy jelentősebb megugrást, és újra 5 százalék közelébe kerülhet az általános áremelkedés üteme - mondta el a szakértő.