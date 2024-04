Bréking! Megint hozzányúlnak a rezsicsökkentéshez: mutatjuk a részleteket ×

Egy ma este megjelenő jogszabállyal belenyúl a kormány a lakossági rezsicsökkentési rendszerbe, ami már holnap hatályba lép, és konkrétan azokat a családokat érinti, akik átalány alapon fogyasztják a földgázt – jelentette be a rezsivédelmi biztos és az MVM kommunikációs igazgatója. A változtatás lényege, hogy az egy napra kiszámolható kedvezményes gázmennyiség miatt ezentúl előre pontosan tudják az átalányosok, hogy mennyi a havonta fizetendő gázszámlájuk, és így nem érheti őket olyan kellemetlen meglepetés, mint ami tavaly tavasszal mintegy százezer családdal megtörtént.

A jogszabály megengedi, hogy az éves kedvezményes gázmennyiséget (ez marad 63 645 MJ, azaz legalább 1 729 köbméter, ami fogyasztási helytől és fűtőértéktől függően lehet ennél több is) naparányosítással havi szintre le lehessen bontani az átalányosoknak. Emiatt attól függően, hogy az adott hónap hány napból áll (28-31 nap), előre kalkulálni lehet, hogy mennyi kedvezményes, rezsivédett árú gáz jár. Ez 144 köbméter körüli volumen lesz, a pontos szám az adott hónap napjainak konkrét számától, illetve az említett gázminőségtől függ majd.

Ha az átalányban fizető ügyfél az előre beállított havi gázmennyiséggel ezen havi volumen fölé lóg, akkor ő előre tudja, hogy a következő időszak gázszámláiban mekkora mennyiségre fog nála belépni a 7,5-szeres, "versenypiaci költségeket tükröző" gázár.

Amikor pedig eljön az éves leolvasás ideje, akkor vagy visszakap pénzt az ügyfél az MVM-től, vagy neki kell még befizetnie, attól függően, hogy végülis mennyi volt a tényleges gázfogyasztása. Fontos, hogy a rezsivédett árú kedvezményes gázmennyiség (a fent említett legalább 1 729 köbméter) mindenképpen minden ügyfélnek jár. Emellett az is fontos, hogy a 102 forint körüli rezsivédett gázár, illetve a "versenypiaci költségeket tükröző", 767 forint körüli gázár tudomásunk szerint nem változik.

Az új jogszabállyal megteremtett, havi szintre számolható naparányosítással, illetve az előre kalkulálható havi kedvezményes gázmennyiséggel ki lehet küszöbölni azt a számlázási nehézséget, hogy a kedvezményes éves gázmennyiség augusztus 1-től a következő év július 31-ig jár. Ezen időinkonzisztencia miatt tavaly április és július között mintegy százezer családdal megtörtént az, hogy az MVM azt látta róluk a rendszerében, hogy addigra már kimerítették a kedvezményes éves gázmennyiséget, és így a soron következő számláktól kezdve hirtelen belépett a 7,5-szeres gázár a teljes mennyiségre, ami az átalányban szerepelt. Emiatt pedig egyik hónapról a másikra jócskán megemelkedett a havi gázszámlájuk amellett is, hogy továbbra is átalány szerint fogyasztottak. Ezt a kialakult helyzetet tavaly külön elbírálás nélküli részletfizetéssel kezelte a kormány, illetve az MVM, most viszont jogszabálymódosítással előzték meg ennek a helyzetnek a megismétlődését.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az MVM Next oldalán a gyakori kérdések között már meg is jelent a rövid magyarázat a fenti helyzet kiküszöbölésére, ami 2024. áprilistól lép érvénybe. Itt a feltett kérdés úgy szól:

Átalánydíjas (egyenletes részszámlás) vagyok, és az éves elszámolást követően megemelkedett a részszámlám fizetendő értéke. Miért van ez, mit tehetek?

A válasz pedig úgy hangzik:

2024 áprilisától ez a jelenség már nem fordulhat elő, ugyanis az MVM Next az ügyfelek érdekében módosította a kedvezmény elszámolását egyenletes részszámlás ügyfeleinél.

Hangsúlyozzák:

A módosításra a rezsicsökkentett és a magasabb egységár egyenletes megosztása miatt került sor annak érdekében, hogy bizonyos leolvasási időszak és fogyasztás együttes fennállása ne okozhasson egy-egy kiugró részszámlát ebben az ügyfélkörben. A megújult kedvezményelszámolás lényege, hogy a kedvezményes évre járó 63 645 MJ rezsicsökkentett árú gázt naparányosan osztjuk el a részszámlákban az év minden napjára. Ez a 2024-es 366 napos évben napi 173,9 MJ (legalább kb. 4,96 m3). A havi számlában ezt a mennyiséget szorozzuk meg az elszámolt napok számával.

Ezután egy táblázatot is közölnek, ami abban segít, hogy ha szökőév van, illetve ha nincs, akkor a 28-31 napos hónapok esetén mennyi kedvezményes gázmennyiség jár MJ-ban, illetve köbméterben:

Kép forrása: MVM Next oldala

az adott hónapban ezen gázmennyiség erejéig rezsicsökkentett áron számlázunk, az e fölötti gázfogyasztást pedig már a magasabb áron számoljuk el. Az új elszámolási módszerrel a részszámlák még kiszámíthatóbbakká, ezáltal még tervezhetőbbé válnak

- rögzítették. A táblázat csillagos jelölése kapcsán megjegyzik: tájékoztató adat 35,05 MJ/m3-es átlagos fűtőértékkel és 1,0000-es korrekciós tényezővel, kerekítve.